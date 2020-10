Még nem tudni, mennyire kiterjedt az a hiba, amely miatt a letiltott/kikövetett ismerősök bejegyzései is megjelennek a facebookos Hírfolyamban. A jelenséget magyar felhasználók is érzékelik.

Rövid időn belül több olvasónk is jelezte, hogy olyan ismerőseik bejegyzéseit (fotóját, szöveges posztjait) is látják a Facebookon, akiket korábban, adott esetben hónapokkal korábban letiltottak vagy kikövettek.

Az ismerős kikövetése nem azonos a tiltással, a profil ilyenkor ugyanis visszakereshető, de az arról megosztott tartalmak már nem látszódnak. Legalábbis ez volna a lényege a funkciónak, amely most valami okból nem jól működik. A tiltás esetében is hasonló a helyzet.

A jelenség kiterjedtségét egyelőre megtippelni sem lehet, de az biztosnak látszik, hogy nem néhány (tucat) felhasználót érint: az internetes szolgáltatások elérhetőségét nyomon követő DownDetectoron többen is hasonló élményekről számolnak be. Valaki szerint a kikövetett/elnémított oldalaktól érkező posztok is látszódnak, ami a fentiekhez hasonló, szintén kényelmetlen helyzetet szülhet: aki ugyanis kikövet/letilt/elnémít valakit vagy valamit, nyilván azért teszi, mert nem kíváncsi a felhasználó vagy az oldal által megosztott tartalmakra. Azonban a hiba miatt most semmit nem ér a szűrés.

A jelenség magyarországi facebookozóknál is jelentkezik.

A Facebook néhány hete mindenkinél bekapcsolta a régóta tesztelt új dizájnt, de egy hasznos bővítménnyel ki lehet cselezni a rendszert, és visszaszerezhető a régi kinézet.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.