Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"835bcaa8-987f-41ac-a588-f66c66160a4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval.","shortLead":"Azt nem tudni, miért végezhettek a vállalkozóval.","id":"20201025_Bergyilkos_lotte_le_az_elso_orosz_Forma_1es_pilota_apjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=835bcaa8-987f-41ac-a588-f66c66160a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07541e6e-b899-4e9e-afc0-9730949d4bad","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Bergyilkos_lotte_le_az_elso_orosz_Forma_1es_pilota_apjat","timestamp":"2020. október. 25. 12:33","title":"Bérgyilkos lőtte le az első orosz Forma 1-es pilóta apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának szombat esti mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-ra legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának...","id":"20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4434e84-a3de-480f-a415-1d47ca7e3cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f77d55-b120-45ab-a661-4da44b49a849","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Siman_hozta_a_rangadot_a_Fradi","timestamp":"2020. október. 24. 21:44","title":"Simán hozta a rangadót a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük során, hogy Moszkva Minszk fő szövetségese, és nem avatkozik be a ország belügyeibe - közölte az ONT fehérorosz állami televízió.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök azt mondta Mike Pompeo amerikai külügyminiszternek szombati telefonbeszélgetésük...","id":"20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13e1d9-babc-4b90-a905-79ebde3828d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Lukasenka_Washingtont_nyugtatja_hogy_nem_avatkoznak_be_az_oroszok","timestamp":"2020. október. 24. 20:34","title":"Lukasenka Washingtont nyugtatja, hogy nem avatkoznak be az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben a koronavírus-járvány terjedése - állapítható meg a stratégiai kommunikációs törzs szombaton közzétett jelentéséből.","shortLead":"Romániában főleg az ország fejlettebb térségeiben, a fővárosban, az erdélyi megyékben gyorsult az utóbbi két hétben...","id":"20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5c7e57-f59e-490b-9aca-a66eed66722a","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirus_voros_forgatokonyv_Erdelyben","timestamp":"2020. október. 24. 15:32","title":"Koronavírus: „vörös forgatókönyv” Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01aa833-ed38-4f2b-9183-5d52a5d13d3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szigetország vezetése nagyon kiakadt az arab államra.","shortLead":"A szigetország vezetése nagyon kiakadt az arab államra.","id":"20201026_13_no_orvosi_vizsgalata_miatt_all_a_bal_Ausztralia_es_Katar_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c01aa833-ed38-4f2b-9183-5d52a5d13d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355e3956-668f-4e8d-a674-fb6f467c1890","keywords":null,"link":"/elet/20201026_13_no_orvosi_vizsgalata_miatt_all_a_bal_Ausztralia_es_Katar_kozott","timestamp":"2020. október. 26. 12:36","title":"13 nő „orvosi vizsgálata” miatt áll a bál Ausztrália és Katar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","shortLead":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","id":"20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8a3f8-8ace-4ba2-b1e5-cfa93a79b93e","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","timestamp":"2020. október. 24. 18:59","title":"Megcsúsztak a magyar kirándulók, majd a gyökerekbe kapaszkodtak, hogy ne essenek le a hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több városban pedig egészségtelen vagy kifogásolt a levegőminőség. Az eső miatt javulás várható. ","shortLead":"Több városban pedig egészségtelen vagy kifogásolt a levegőminőség. Az eső miatt javulás várható. ","id":"20201025_veszelyes_levegominoseg_szmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a1b6ee-8986-496e-b9b1-8ad5eb714db3","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_veszelyes_levegominoseg_szmog","timestamp":"2020. október. 25. 11:21","title":"Akkora a szmog, hogy két településen már veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","shortLead":"A nagyobb odafigyelésről már Orbán Viktor is beszélt pénteki videós bejelentkezésében.","id":"20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=733dc3b4-f759-4b85-9683-8f1bc5b21868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1826de23-7057-4e64-8def-4df1d4c0ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Szigorubban_ellenorzi_a_maszkviselest_a_rendorseg","timestamp":"2020. október. 24. 18:03","title":"Szigorúbban ellenőrzi a maszkviselést a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]