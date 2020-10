Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.","shortLead":"Eközben Avignon közelében agyonlőttek egy férfit, aki lőfegyverrel fenyegetett járókelőket az utcán.","id":"20201029_nizza_keseles_franciaorszag_terrorkeszultseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd26bce2-809d-4ff9-b955-8ad2fe3a219b","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_nizza_keseles_franciaorszag_terrorkeszultseg","timestamp":"2020. október. 29. 13:57","title":"A nizzai késelés után a legmagasabb szintre emelték a terrorkészültséget Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 36 ezren haltak meg a koronavírus miatt.\r

","shortLead":"Az országban már több mint 36 ezren haltak meg a koronavírus miatt.\r

","id":"20201029_Kozel_otvenezer_uj_fertozottet_jelentettek_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258a99c0-f494-4be5-96bb-500439efb48b","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Kozel_otvenezer_uj_fertozottet_jelentettek_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 29. 21:06","title":"Közel ötvenezer új fertőzöttet jelentettek Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Halloweenhez kapcsolódva állította össze legújabb, kicsit sem barátságos lejátszási listáját a NASA. Nem zeneszámokról van szó, hanem űrbéli hangokról.","shortLead":"Halloweenhez kapcsolódva állította össze legújabb, kicsit sem barátságos lejátszási listáját a NASA. Nem zeneszámokról...","id":"20201029_nasa_vilagur_milyen_hangja_van_a_vilagurnek_insight_voyager_1_juno_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f518d5cb-f665-450f-bf88-138e23993cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe1ff86-22d4-4edb-b1a7-c8e69ac71ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_nasa_vilagur_milyen_hangja_van_a_vilagurnek_insight_voyager_1_juno_urszonda","timestamp":"2020. október. 29. 16:12","title":"Horrorisztikus élmény: a NASA megint megmutatta, miket hallani a világűrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek a lakosok segítségét is várják az invazív faj felderítésére.","shortLead":"A szakemberek a lakosok segítségét is várják az invazív faj felderítésére.","id":"20201031_Pecsen_is_megjelent_a_tigrisszunyog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092dac5e-6eb1-404c-a6f3-95213f8c4a43","keywords":null,"link":"/zhvg/20201031_Pecsen_is_megjelent_a_tigrisszunyog","timestamp":"2020. október. 31. 11:27","title":"Pécsen is megjelent a tigrisszúnyog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon osztogatja majd tanácsait. ","shortLead":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon...","id":"202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea7a25-ad77-484e-9895-e70b437711e6","keywords":null,"link":"/360/202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","timestamp":"2020. október. 29. 16:00","title":"Kormánybarát kastélybirtokosok egymás közt: L. Simonék összehangolnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A számok mellett az elfojtásra és megelőzésre tett erőfeszítéseket is értékelik a németek.","shortLead":"A számok mellett az elfojtásra és megelőzésre tett erőfeszítéseket is értékelik a németek.","id":"20201030_magyarorszag_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81b0690-ddfc-4c57-a051-6512929d3141","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_magyarorszag_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Egész Magyarországot magas kockázatúvá minősítette Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült sikeresnek. A folyamat egy dolog miatt viszont mégis hangsúlyos: ettől a pillanattól számítjuk az internetes kapcsolat létezését, mely éppen ma 51 esztendős. Az újabb mérföldkő apropóján érdekes statisztikákat mutatunk.","shortLead":"1969. október 29-én küldték el az első jelet az internet elődjének számító ARPANET-en, de a művelet csak félig minősült...","id":"20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1a7911c-04c4-4498-84de-a0495445688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1ef355-632c-4ac3-b20f-0c586246c23b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_internet_arpanet_vilaghalo_halozat_facebook_twitter_youtube_kozossegi_media","timestamp":"2020. október. 29. 13:10","title":"51 éves lett az internet, a hely, ahol egy perc alatt is felfoghatatlanul sok minden történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51a349c1-7c57-44af-adcf-6561c03c10a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két érdekesebb teszten is átesett az iPhone 12 kijelzője, amelyek a panel strapabíróságát igyekeztek megmérni. Kiderült: az Apple nem túlzott, amikor erősebb védelemről beszélt.","shortLead":"Két érdekesebb teszten is átesett az iPhone 12 kijelzője, amelyek a panel strapabíróságát igyekeztek megmérni...","id":"20201029_apple_iphone_12_kijelzoteszt_strapabirosag_karcallosag_ceramic_shield","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51a349c1-7c57-44af-adcf-6561c03c10a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007947ef-7384-4407-9f57-fbaf8fab02d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_apple_iphone_12_kijelzoteszt_strapabirosag_karcallosag_ceramic_shield","timestamp":"2020. október. 29. 20:03","title":"Nem csak marketing: tényleg strapabíróbb az új iPhone kijelzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]