Szeptemberben mutatta be a Samsung a Galaxy S20 olcsóbb változatát, a Galaxy S20 FE-t, ami a megfizethetőbb ár fejében valamivel szerényebb képességeket kínál, mint az eredeti változat, de még így is remek specifikációjú telefonról van szó, no meg mégis csak a Galaxy S20 család tagjáról.

Persze van még egy másik csúcstelefon is, a Galaxy Note20. Sajnos úgy hírlik, hogy nem olyan jól megy, mint ahogyan arra a gyártója számított, ezért időnként arról hallani, hogy akár ennél a modellnél is fontolóra veszik egy rajongói (értsd olcsóbb) változat elkészítését. Ez az értesülés egyelőre persze csak meg nem erősített pletyka, viszont a napokban két olyan nyomra is rábukkantak a neten, ami akár arra is utalhat, hogy létezik ilyen telefon – jegyzi meg a SamMobile, hozzátéve azonban, hogy akár elírási hibáról is szó lehet, különösen a Samsung termékelnevezési rendszerét figyelembe véve. A nyomra a Samsung brazil portálján közzétett hivatalos Galaxy S20 FE nyitóoldalán bukkantak. Ott ugyanis apró betűvel szerepel, hogy a Galaxy Note 20 FE képernyőmérete 6,5 vagy 6,3”, attól függően, hogy beleszámítják-e a lekerekített sarkot.

© SamMobile

Persze könnyen lehet, hogy ezek az információk a Galaxy S20 FE-re vonatkoznak, és csak egy elgépelésről van szó. Viszont van itt még valami. A Galaxy S20 FE nyitóoldalának forráskódjában is megjelenik egy titokzatos Galaxy Note20 FE, a kód részletezi azt az oldalrészt, amelyben a Samsung az Éjszakai mód előnyeit ecseteli, viszont mindez nem szerepel az amerikai oldal forráskódjában.

Szóval ez is lehet egyszerű elgépelés, és amellett, hogy egy picit gyanús ez a két eset, nem kizárt, hogy a dél-koreai gyártónak esze ágában sincs megcsinálni a Note20 olcsóbb változatát. Ezt támasztaná alá, hogy igencsak kérdéses, egyáltalán mennyire tudna lejjebb menni az árral egy olyan termék esetében, amelyhez S Pent is kínál (ami nélkül ugye a Note nem is Note), illetve hogy kockáztatná-e azt, hogy megzavarja a Galaxy Note-ról kialakított prémium elképzelést.

