[{"available":true,"c_guid":"aafd8c30-895a-41e8-b999-258e67afc166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr úgy mobilozott, hogy a kormányt a könyökével tartotta.","shortLead":"A sofőr úgy mobilozott, hogy a kormányt a könyökével tartotta.","id":"20201111_105_os_busz_mobilozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafd8c30-895a-41e8-b999-258e67afc166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4793cc7c-6ff6-41da-95fc-e9b82a66c5c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_105_os_busz_mobilozas","timestamp":"2020. november. 11. 18:15","title":"Videóra vették, ahogy a 105-ös busz vezetője hosszú üzenetet ír vezetés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai járványadatok alapján igyekeztek meghatározni kutatók, mik voltak azok a helyszínek, illetve tevékenységek, amelyek hozzájárultak a koronavírus gyors elterjedéséhez a tengerentúlon.","shortLead":"Amerikai járványadatok alapján igyekeztek meghatározni kutatók, mik voltak azok a helyszínek, illetve tevékenységek...","id":"20201112_koronavirus_ettermek_kockazatos_helyek_fertozesveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da85563-c731-4450-a7d5-0ac4ff90d01f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_koronavirus_ettermek_kockazatos_helyek_fertozesveszely","timestamp":"2020. november. 12. 13:03","title":"Kutatók szerint az éttermek messze a legkockázatosabb helyek a koronavírus szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c18a4c-f242-483c-9280-d04359b29110","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ír énekes maga jelentette be, hogy most már kezelni kell a traumáját és drogfüggőségét. 2021-es turnéját ennek megfelelően elhalasztja. ","shortLead":"Az ír énekes maga jelentette be, hogy most már kezelni kell a traumáját és drogfüggőségét. 2021-es turnéját ennek...","id":"20201112_Sinead_OConnor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26c18a4c-f242-483c-9280-d04359b29110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b37886f-850a-411b-9bab-8bd122aa38aa","keywords":null,"link":"/elet/20201112_Sinead_OConnor","timestamp":"2020. november. 12. 14:34","title":"Sinéad O'Connor segítséget kért: egy évre rehabra megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","shortLead":"Sajnálják, hogy idén másodjára is el kellett búcsúzniuk a nézőktől. ","id":"20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13149e11-8cf7-4900-aeb0-5f1ef1cc2f09","keywords":null,"link":"/elet/20201111_Bezartak_a_mozik_de_mindenki_visszakapja_a_jegye_arat","timestamp":"2020. november. 11. 10:44","title":"Bezártak a mozik, de mindenki visszakapja a jegye árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","shortLead":"A dél-koreai gyártó kívül-belül felfrissítette népszerű elektromos kompakt modelljét.","id":"20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9b713d-6463-49de-8d84-434ced777424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e292d3-a38f-48f4-a0a9-bde8fc636714","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megujult_a_hyundai_kona_villanyauto","timestamp":"2020. november. 11. 09:27","title":"Megújult a Hyundai Kona villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki a 19 órai zárás után vásárolna, annak az online áruházat ajánlja a Spar, de csak a 10 ezer forintos értékhatár fölött.","shortLead":"Ha valaki a 19 órai zárás után vásárolna, annak az online áruházat ajánlja a Spar, de csak a 10 ezer forintos...","id":"20201111_spar_jarvany_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3c4c92-e346-4d12-a272-2cf6955c42b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cd788f-e1b7-46e1-8769-7fc7e2bc1cac","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_spar_jarvany_szigoritas","timestamp":"2020. november. 11. 13:21","title":"A Spar válasza is megérkezett a járványügyi szigorításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f","c_author":"Legrand","category":"brandcontent","description":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi, amivel gazdaságosabbá, fenntarthatóbbá, pénztárca-, és klímabarátabbá tehetjük a lakásunkat. Ehhez persze átgondolt tervezésre is szükség van, hogy valóban segítse az életünket az “felokosított” otthon. Lássuk, mire érdemes figyelni!\r

","shortLead":"Az okosotthon ma már nem elérhetetlen álom vagy a sci-fi forgatókönyvírók fantáziájában létező dolog, hanem olyasmi...","id":"20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e8299b-d684-45f2-844a-3035a438e58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13530a4-08d5-4260-93c0-80155674e38e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201112_legrand_tippek_okosotthon_karolyilaszlo_netatmo","timestamp":"2020. november. 12. 07:30","title":"3+1 tipp: így lehet valóban okos az otthona!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dbb422-9920-4778-8b42-0169d8da84ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A moncsicsi-Jézus, az elfuserált Madonna és a felhúzott szemöldökű Szent György után már nem is csodálkozunk. \r

","shortLead":"A moncsicsi-Jézus, az elfuserált Madonna és a felhúzott szemöldökű Szent György után már nem is csodálkozunk. \r

","id":"20201112_spanyolorszag_felujitas_restauralas_torz_szobor_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32dbb422-9920-4778-8b42-0169d8da84ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a76950-07de-4851-80d3-5d494ce6ea4a","keywords":null,"link":"/elet/20201112_spanyolorszag_felujitas_restauralas_torz_szobor_donald_trump","timestamp":"2020. november. 12. 14:32","title":"Most egy szobrot sikerült felismerhetetlenné restaurálni Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]