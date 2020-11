Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57","c_author":"CUPRA","category":"brandcontent","description":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell. ","shortLead":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott...","id":"20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62655528-d6b0-4e4b-9c9a-4248b9d73fa1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","timestamp":"2020. november. 30. 11:30","title":"Exkluzív, kifinomult és trendi: így néz ki az autózás fine diningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint jövőre már veszteséges lesz a Fővárosi Vízművek, ha nem változtatnak a törvényen, akkor később csődbe is mehet.","shortLead":"A főpolgármester szerint jövőre már veszteséges lesz a Fővárosi Vízművek, ha nem változtatnak a törvényen, akkor később...","id":"20201130_karacsony_varosliget_ivoviz_ado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15261e06-7801-46fc-b1d4-25a663725ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_karacsony_varosliget_ivoviz_ado","timestamp":"2020. november. 30. 10:50","title":"Karácsony: A saját testemmel fogom megvédeni a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","shortLead":"A BMW hosszú múltra visszatekintő 7-es sorozata hamarosan 100 százalékban elektromos testvérmodellt kap.","id":"20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=938509da-63f5-48fb-9897-ab516a8f30cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7648d5-00cb-4d98-99f0-ad55de131cac","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_650_loeros_villanyautokent_tamad_a_bmw_i7","timestamp":"2020. november. 30. 11:21","title":"650 lóerős villanyautóként támad a BMW i7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Munkahelyvédelmi program keretében félmilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország, melynek első részletét – 200 millió eurót – már kedden átutalják.","shortLead":"Munkahelyvédelmi program keretében félmilliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország, melynek első részletét – 200 millió...","id":"20201130_magyarorszag_brusszel_munkahelyvedelem_kolcson_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76b1ea4-f624-4b16-a151-d0803140870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_magyarorszag_brusszel_munkahelyvedelem_kolcson_eu","timestamp":"2020. november. 30. 11:24","title":"Brüsszel 72,5 milliárd forintot küld Magyarországnak kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A GTD-módszer – Get Things Done, avagy végezz el mindent! – egy kipróbált rendszer a napi teendők rendszerezéséhez és a hatékony időmenedzsmenthez.","shortLead":"A GTD-módszer – Get Things Done, avagy végezz el mindent! – egy kipróbált rendszer a napi teendők rendszerezéséhez és...","id":"20201128_gtd_modszer_valj_valora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3f17-ebaa-4381-93d7-5d01553ceee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6b29db-1f36-4456-9772-e27ec73b7713","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201128_gtd_modszer_valj_valora","timestamp":"2020. november. 28. 19:16","title":"Hogyan végezzük el a feladatainkat? És hogyan legyünk hatékonyak benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c237b0e-7c91-4a17-902d-0f9c1510ab82","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyén életkilátásai és országának fehérje-, szénhidrát- és zsírfogyasztása között találtak összefüggést ausztrál kutatók egy minden eddiginél szélesebb körű kutatásban. ","shortLead":"Az egyén életkilátásai és országának fehérje-, szénhidrát- és zsírfogyasztása között találtak összefüggést ausztrál...","id":"202048_optimalis_etrend_aranykozeput","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c237b0e-7c91-4a17-902d-0f9c1510ab82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbf6189-af3e-498c-b8d7-580a9fe7e835","keywords":null,"link":"/360/202048_optimalis_etrend_aranykozeput","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"Optimális étrend: fiatalon inkább zsírt, idősebben szénhidrátot érdemesebb bevinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb98941-4ca8-493c-9e55-f479a3d108d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Haas versenyzője Danyiil Kvjat előtt vágott át, majd az autója lassulás nélkül csapódott a pálya melletti korlátba. A franciának óriási szerencséje volt.","shortLead":"A Haas versenyzője Danyiil Kvjat előtt vágott át, majd az autója lassulás nélkül csapódott a pálya melletti korlátba...","id":"20201129_bahreini_nagydij_romain_grosjean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb98941-4ca8-493c-9e55-f479a3d108d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b4535c-d4ae-456f-86d5-b997ad6cb8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_bahreini_nagydij_romain_grosjean","timestamp":"2020. november. 29. 15:47","title":"Tűzgömbbé vált Grosjean autója a Bahreini Nagydíj rajtja után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","shortLead":"Rövid betegség után hunyt el, 85 évesen.","id":"20201129_meghalt_dave_prowse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=effb9559-b45e-4cb4-ae61-6fd6c92712f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47a3182-5396-4ead-809c-e3bcdc83751c","keywords":null,"link":"/kultura/20201129_meghalt_dave_prowse","timestamp":"2020. november. 29. 08:51","title":"Meghalt a klasszikus Star Wars Darth Vadere, Dave Prowse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]