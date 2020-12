Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Királyság az első olyan ország a világon, ahol jóváhagyták a BioNTech és Pfizer oltóanyaggyártó cégek koronavírus elleni vakcináját. Első körben az idősek, egészségügyi dolgozók kaphatják meg a bizonyítottan működő, semmilyen komolyabb mellékhatást nem okozó oltást.","shortLead":"Az Egyesült Királyság az első olyan ország a világon, ahol jóváhagyták a BioNTech és Pfizer oltóanyaggyártó cégek...","id":"20201202_biontech_pfizer_koronavirus_vakcina_engedelyezes_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc7078b-06e8-48aa-8b0b-c7a42e31528a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_biontech_pfizer_koronavirus_vakcina_engedelyezes_egyesult_kiralysag","timestamp":"2020. december. 02. 08:27","title":"Engedélyezték a briteknél a BioNTech és a Pfizer 95 százalékos koronavírus-vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f9a5ad-611d-45e0-a0a4-9dbdcd954cbe","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A brit ArtReview folyóirat minden évben összeállítja a nemzetközi művészeti színtér és műkereskedelem 100 legbefolyásosabb szereplőjének rangsorát, a Power 100-at.","shortLead":"A brit ArtReview folyóirat minden évben összeállítja a nemzetközi művészeti színtér és műkereskedelem 100...","id":"20201203_Elsokent_kerult_magyar_szereplo_a_Power_100ba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7f9a5ad-611d-45e0-a0a4-9dbdcd954cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a06fa-6fd9-4a72-a452-d264a7234907","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201203_Elsokent_kerult_magyar_szereplo_a_Power_100ba","timestamp":"2020. december. 03. 13:20","title":"Elsőként került magyar szereplő a Power 100-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf423a2-22d0-4a27-a5c2-ce7e4413b200","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Virtuálisan kell sorban állni a megtekintéshez. Nagyon más lesz ez a karácsony.","shortLead":"Virtuálisan kell sorban állni a megtekintéshez. Nagyon más lesz ez a karácsony.","id":"20201203_Egyszerre_negyen_es_mindossze_ot_percig_nezhetik_Rockefeller_Center_karacsonyfajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bf423a2-22d0-4a27-a5c2-ce7e4413b200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc6e82-848a-4c05-9582-144635aae7e5","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Egyszerre_negyen_es_mindossze_ot_percig_nezhetik_Rockefeller_Center_karacsonyfajat","timestamp":"2020. december. 03. 09:57","title":"Egyszerre négyen és mindössze öt percig nézhetik Rockefeller Center karácsonyfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövő nyárig tolódhat ki a vágányzár a forgalmas HÉV-vonalon az új atlétikai stadion munkálatai miatt. Addig marad a pótlóbuszos megoldás.","shortLead":"Jövő nyárig tolódhat ki a vágányzár a forgalmas HÉV-vonalon az új atlétikai stadion munkálatai miatt. Addig marad...","id":"20201203_Hat_honapot_csuszik_a_csepeli_HEVvonal_felujitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869062ba-5967-4a56-b92a-7631baa4717d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201203_Hat_honapot_csuszik_a_csepeli_HEVvonal_felujitasa","timestamp":"2020. december. 03. 10:15","title":"Hat hónapot csúszik a csepeli HÉV-vonal felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c373452b-bb9f-49a9-83d4-72e2eaa49a0a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A madridiak ezzel mindkét Sahtar elleni meccsüket elveszítették.","shortLead":"A madridiak ezzel mindkét Sahtar elleni meccsüket elveszítették.","id":"20201201_bajnokok_ligaja_kikapott_a_real_madrid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c373452b-bb9f-49a9-83d4-72e2eaa49a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2945b48-1bd3-4e8e-b8ae-23b6df8771e0","keywords":null,"link":"/sport/20201201_bajnokok_ligaja_kikapott_a_real_madrid","timestamp":"2020. december. 01. 21:19","title":"Bajnokok Ligája: kikapott a Real Madrid, Szoboszlaiék Moszkvában nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","shortLead":"A ceglédi vasútvonalon rámolhattak ki több szerelvényt is.","id":"20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b38b21-c588-4731-b30d-738e7c439781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d66fd1-e14d-4eea-8238-b01164d86b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_tehervonat_cegled_fosztogatas","timestamp":"2020. december. 03. 11:52","title":"Több karton kötszer, 400 pár női cipő – ezeket mind tehervonatokból lophatta el két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket - közölte kedd este a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"A kormány megtiltja az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek...","id":"20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23679cf6-e2e7-43bb-8e9b-b9dacf01ec2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25df260-0610-4ede-b457-e0575fd4ad50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201201_Megtiltotta_a_kormany_hogy_barmilyen_adokerdesben_dontsenek_az_onkormanyhzatok","timestamp":"2020. december. 01. 22:47","title":"Megtiltotta a kormány, hogy adót emeljenek az önkormányzatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI felmérése. A fővárosi és a vidéki lakáspiaci index ellenkező irányba mozdult, ilyen általában akkor történik meg, ha nagy a bizonytalanság a piacon.","shortLead":"Az ingatlanvásárlás és a lakásbérlés is olcsóbbá válhat a piaci szereplők többsége szerint – erre jutott a GKI...","id":"20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ceee40-8a27-4bc7-9299-1aee9b87d1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_GKI_lakas_arak_ingatlanpiac","timestamp":"2020. december. 03. 09:14","title":"GKI: Eshet a lakások ára a következő egy évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]