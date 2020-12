Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tihanyi szakértők csomagolnak, de az oligarcháknak lesz vitorlásbeállójuk - panaszolja Jordán Ferenc hálózatkutató biológus.","shortLead":"A tihanyi szakértők csomagolnak, de az oligarcháknak lesz vitorlásbeállójuk - panaszolja Jordán Ferenc hálózatkutató...","id":"20201207_jordan_ferenc_balaton_biologia_tihany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ec911a-6906-4792-a0c7-447ca4afc6c9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_jordan_ferenc_balaton_biologia_tihany","timestamp":"2020. december. 07. 10:59","title":"Agymosott lakájtudósokról és balkáni mutyimocsárról beszél a járványról is többször nyilatkozó magyar biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","shortLead":"Még kevesebb mellékhatás: ezt várják az újabb – vírust nem tartalmazó, géntechnológiával gyártott – oltásoktól.","id":"202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8f8776-3764-4bc8-b5c3-8745772e9d75","keywords":null,"link":"/360/202049__covid_oltasverseny__utangyartott_virusalkatresz__bomlik_akuldonc__trojai_falo_celtablaval","timestamp":"2020. december. 06. 08:15","title":"Nem legyengített koronavírus van a most engedélyezés előtt álló vakcinákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","shortLead":"Az 1879 óta használt autoklávot válthatja ki egy találmány, amely áram nélkül is működik.","id":"202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06882ba8-3686-4aef-b86f-b81ee36d74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361cddd2-5cd9-4c28-866a-85512f258232","keywords":null,"link":"/360/202049_arammentes_autoklav_tukrok_trukkje","timestamp":"2020. december. 05. 13:40","title":"Hogyan lehet olcsón, áram nélkül fertőtleníteni a sebészeti eszközöket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"A Naprendszer keletkezése körüli időből származó, 4,6 milliárd éves talajmintákkal szombaton visszatér a Földre a Hajabusza-2 japán űrszonda űrkapszulája - közölte a Jaxa japán űrügynökség.","shortLead":"A Naprendszer keletkezése körüli időből származó, 4,6 milliárd éves talajmintákkal szombaton visszatér a Földre...","id":"20201205_Tobb_milliard_eves_talajminta_erkezik_egy_urkapszulaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37861c19-0a2c-4830-bb8e-de99be57e965","keywords":null,"link":"/_tudomany/20201205_Tobb_milliard_eves_talajminta_erkezik_egy_urkapszulaban","timestamp":"2020. december. 05. 13:13","title":"Több milliárd éves talajminta érkezik egy űrkapszulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal vissza lehessen követni, hogy ki volt.","shortLead":"Az Amazon egy speciális megoldással adna hozzá egy rejtett jelet a tartalmaihoz, hogy ha azt valaki ellopja, azonnal...","id":"20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779ee9ab-c1e5-41f1-814b-a941495dba38","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_amazon_streaming_kalozkodas_szabadalom","timestamp":"2020. december. 07. 08:03","title":"Egy új módszerrel bemérnék, ki torrentezik, ki lopja a filmeket és sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b3a38a-9277-4098-8b54-1d54ce69c601","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves lány éppen kutyát sétáltatott, az ő tacskóját halálra marcangolta a nagytestű kutya. ","shortLead":"A 16 éves lány éppen kutyát sétáltatott, az ő tacskóját halálra marcangolta a nagytestű kutya. ","id":"20201206_Tarnok_kutyatamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b3a38a-9277-4098-8b54-1d54ce69c601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc59dc4f-bacf-41e1-ac24-0ad309cbbfca","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Tarnok_kutyatamadas","timestamp":"2020. december. 06. 20:32","title":"Megsérült egy tinédzser egy tárnoki kutyatámadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzetben állt ki a kiskereskedelem több magyar szereplője Lázár János ötlete mellett, hogy a multik helyett őket hozzák helyzetbe.","shortLead":"A Magyar Nemzetben állt ki a kiskereskedelem több magyar szereplője Lázár János ötlete mellett, hogy a multik helyett...","id":"20201207_boltok_vasarlas_multik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7159990-eea6-4843-9d61-6715c16b9dba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_boltok_vasarlas_multik","timestamp":"2020. december. 07. 08:06","title":"Magyar boltosok álltak ki az ötlet mellett, hogy a kormány kiszorítsa mellőlük a multikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második világháborús brit légibomba hatástalanításának idejére. A szerkezetet nagyon veszélyesnek minősítették a tűzszerészek.","shortLead":"Mintegy 13 ezer embert evakuáltak vasárnap a Németország pénzügyi központjának számító Frankfurtban egy második...","id":"20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=537b0d6b-d66a-48a3-a8fd-91fd3e34cb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35ca10-e74d-40b6-b16c-a7850cd1ba1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_legi_bomba_evakualas_frankfurt","timestamp":"2020. december. 07. 10:33","title":"13 ezer embert evakuáltak Frankfurtban, miután előkerült egy 500 kilós bomba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]