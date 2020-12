Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német sajtó szerint a kancellár újabb intézkedéseket szeretne. ","shortLead":"Nem csitul a járvány Németországban, pedig több mint egy hónapja már, hogy bevezették a részleges zárlatot. A német...","id":"20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71ae215-885e-4f1c-9846-1ca6e1a450a4","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_angela_merkel_koronavirus_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 07. 21:19","title":"Még szigorúbb járványellenes intézkedéseket sürget Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","shortLead":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","id":"20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75468e8-fc80-4f7b-bf87-9a0218e8ad6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","timestamp":"2020. december. 07. 19:55","title":"Állami cégeknek is dolgozott az őrizetbe vett helyettes államtitkár vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","shortLead":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","id":"20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a1c76a-1783-4f40-bfed-3a11bb0464fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","timestamp":"2020. december. 09. 11:35","title":"A kamara úgy tudja, harminckét egészségügyi dolgozó halt már bele a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7274c408-e2e2-4cee-a31e-f149e84352c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koncerten kizárólag a legendás Pantera együttes dalait játssza majd a frontember új együttese, a Philip H. Anselmo & the Illegals. Több mint egy évvel később pótolják az elmaradt koncertet.","shortLead":"A koncerten kizárólag a legendás Pantera együttes dalait játssza majd a frontember új együttese, a Philip H. Anselmo &...","id":"20201208_Nyaron_potolja_elmaradt_budapesti_Panterakoncertjet_Phil_Anselmo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7274c408-e2e2-4cee-a31e-f149e84352c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d687a857-6597-4583-9d4f-4c558dabe711","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nyaron_potolja_elmaradt_budapesti_Panterakoncertjet_Phil_Anselmo","timestamp":"2020. december. 08. 10:39","title":"Nyáron pótolja elmaradt budapesti Pantera-koncertjét Phil Anselmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója lett.","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat számolt be két munkatársukról, akiknek az oltás után komoly allergiás reakciója...","id":"20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45aff3e7-4490-49a7-81cb-f613acbc9fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pfizer_vakcina_allergias_reakcio_oltas","timestamp":"2020. december. 09. 12:47","title":"Nem kaphatják meg a Pfizer vakcináját azok, akiknek már volt erős allergiás reakciójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","shortLead":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","id":"20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1652258f-dd6a-4a54-85f9-4861ec4357ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2020. december. 07. 23:15","title":"Elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. Hogyan trónoltak őseink, és hogyan...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86fc6651-42ce-45e9-9b7b-30e8b6fc0ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. december. 09. 07:30","title":"Így üljön a wc-n, hogy ne legyen baj belőle!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első, óbudai luxuslakásprojektjének ügyében.","shortLead":"Milliárdos kártérítési per és rendőrségi nyomozás is zajlik a leggazdagabb magyarok közé tartozó Füzesi Attila első...","id":"20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd33360a-b833-4b9e-81f3-ca9b19c55bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aea4899-ef73-4c8b-8657-1853d917b784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Luxus_lakasok_helyett_csuszas_feljelentesek_Obudan","timestamp":"2020. december. 09. 15:05","title":"Luxuslakások helyett csúszás, feljelentések Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]