Vietnam hegyvidéki részét járva különleges kígyóba bukkant egy amerikai-vietnami kutatócsoport: a hüllő bőre attól függően változik, hogy hogyan vetül rá a fény.

Az állatot még 2019-ben fedezték fel a kutatók, de a beszámolójukat csak most hozták nyilvánosságra. A részleteket a Copeia szakfolyóiratban ismertették.

A kígyó a ritka Achalinus nemzettséghez tartozó faj példánya, de hasonlót még csak nem is láttak a tudósok. A megtalált állatot Achalinus zugorumnak nevezték el. Életmódjáról szinte semmit nem tudni, de azt feltételezik, hogy az avarban, esetleg a föld alatt él. A felfedezés azért is jelentős, mert a kutatók szerint az a hüllőkkel kapcsolatos evolúciós ismereteket is bővítheti.

A megtalált állatból – a további vizsgálatok céljából – mintát vettek, hamarosan pedig visszaengedik a dzsungelbe. A kutatók szerint a vietnami állatvilág nem csak sokszínű és izgalmas, de veszélyeztetett is.

