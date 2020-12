Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok civil ruhás emberei az otthonából vitték el Haze Fant. ","shortLead":"A hatóságok civil ruhás emberei az otthonából vitték el Haze Fant. ","id":"20201211_kina_orizetbe_vett_ujsagiro_haze_fan_bloomberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ebbe88-0084-4cff-b5f4-b6c053bfb96c","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_kina_orizetbe_vett_ujsagiro_haze_fan_bloomberg","timestamp":"2020. december. 11. 13:17","title":"Nemzetbiztonsági okokra hivatkozva vették őrizetbe a Bloomberg újságíróját Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b87b11-08fa-40e5-8dcd-cdd3c191def1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre súlyosabb krízisben van a hidegháború befejezésében meghatározó szerepet játszó európai biztonsági szervezet, az EBESZ. Bár végül elfogadták a hónapokig üresen maradt tisztségek betöltésére kiszemelt jelölteket, rövid távon nem várható előrelépés.","shortLead":"Egyre súlyosabb krízisben van a hidegháború befejezésében meghatározó szerepet játszó európai biztonsági szervezet...","id":"202050__valsagban_azebesz__visszarendezodo_vilag__vadaskodasok__regi_idok_szervezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72b87b11-08fa-40e5-8dcd-cdd3c191def1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3afcbc-c1d6-426a-a6a6-11e6f052d320","keywords":null,"link":"/360/202050__valsagban_azebesz__visszarendezodo_vilag__vadaskodasok__regi_idok_szervezete","timestamp":"2020. december. 12. 13:30","title":"A rendszerváltás fontos szervezete az új hidegháború áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ENSZ környezetvédelmi programja (UNEO) kibocsátási különbségekről szóló jelentése megállapította, hogy a leggazdagabbaknak sürgősen csökkenteniük kell a karbonlábnyomukat, hogy a felmelegedés ne öltsön veszélyes mértéket már ebben az évszázadban.","shortLead":"Az ENSZ környezetvédelmi programja (UNEO) kibocsátási különbségekről szóló jelentése megállapította...","id":"20201210_szendioxid_kibocsatas_legszegenyebb_50_szazalek_leggazdagabb_1_szazalek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88fdba9-8a0e-4086-88fa-740e87c146f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_szendioxid_kibocsatas_legszegenyebb_50_szazalek_leggazdagabb_1_szazalek","timestamp":"2020. december. 10. 21:03","title":"A leggazdagabb 1% kétszer annyi szén-dioxid-kibocsátást okoz, mint a legszegényebb 50%","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kiadó CD Projekt mindent elkövet, hogy az érdeklődők csak a hagyományos utat követve férjenek hozzá a Cyberpunk 2077-hez, akadnak, akiknek máshogy is sikerül.","shortLead":"Bár a kiadó CD Projekt mindent elkövet, hogy az érdeklődők csak a hagyományos utat követve férjenek hozzá a Cyberpunk...","id":"20201211_cd_projekt_red_cyberpunk_2077_letoltes_torrent_torrentezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=693878a4-50b7-4ca4-b879-9b1ff3b4b199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d1807c-e962-4fec-aedd-63f0ff6e245c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_cd_projekt_red_cyberpunk_2077_letoltes_torrent_torrentezes","timestamp":"2020. december. 11. 09:03","title":"Elárasztotta a torrentet a Cyberpunk 2077, akad vírusos csomag is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott az ellenzéki formáció néppártosodása – derül ki a Jobbik Magyarországért Alapítvány 2015–2020 közötti támogatás- és megbízáslistájából, amelyet a többi párt alapítványával együtt a HVG kért ki a szervezettől.","shortLead":"Nemcsak a Jobbik politikusainak nyilatkozatain, hanem a párt alapítványának gazdálkodásán is nyomot hagyott...","id":"202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd36e5b5-ea6c-48b6-9805-8fb319e009fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee2e782c-0780-433f-a488-09d7e5ae8a86","keywords":null,"link":"/360/202050__jobbik__partalapitvany__alternativ_media__tevekepzet","timestamp":"2020. december. 11. 07:00","title":"Leginkább pártmédiára költött a Jobbik alapítványa, de saját múzeumra is jutott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79ba5f4-89cb-4e37-827f-018e239094e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Zabolátlan lovaim Kollár-Klemencz László, Farkas Róbert és Dargay Marcell még mindig viszonylag friss formációja, egy saját dalokra és ismert sanzonfeldolgozásokra épülő program. Új klipjük először nálunk látható.","shortLead":"A Zabolátlan lovaim Kollár-Klemencz László, Farkas Róbert és Dargay Marcell még mindig viszonylag friss formációja...","id":"20201211_Zabolatlan_lovaim_Beteg_vagyok_video_klip_premier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e79ba5f4-89cb-4e37-827f-018e239094e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738499c4-f051-45e4-892e-bfaa54435119","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Zabolatlan_lovaim_Beteg_vagyok_video_klip_premier","timestamp":"2020. december. 11. 10:00","title":"Újabb szívhez szóló dalhoz készítettek videót Kollár-Klemencz Lászlóék - premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebben gondolják azt Magyarországon, hogy az ország a Nyugathoz tartozik, határozottan elutasítják a tekintélyelvű vezetőket és többségük nem támogatja az LMBTQ+ közösség démonizálását – a többi közt ez derült ki a GLOBSEC Trends régiós közvélemény-kutatásából. A régióban általánosságban támogatják a demokráciát, de ha „liberális demokráciaként” hivatkoznak rá, sokan már fenyegetettségnek érzik. ","shortLead":"Egyre kevesebben gondolják azt Magyarországon, hogy az ország a Nyugathoz tartozik, határozottan elutasítják...","id":"20201211_LMBTQ_Globsec_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29376f16-933c-4cca-bde4-3607ddea6e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_LMBTQ_Globsec_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 11. 08:00","title":"A magyarok többsége nem támogatja az LMBTQ-közösség démonizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik szerint még akár Kubát is Magyarországhoz csatoltatta volna.","shortLead":"Mi lett volna, ha Orbán Viktor tárgyalja a trianoni békeszerződést? Kubatov Gábor Fradi-elnök azok mellé állt, akik...","id":"20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5403a6c5-6357-42bd-82d6-cfca57c050a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c9f9a7-10d6-4721-bca1-b587b12c8e99","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_kubatov_gabor_orban_viktor_trianon_brusszel_kuba_veto_jogallamisag","timestamp":"2020. december. 11. 14:52","title":"Kubatov szerint ha Trianont Orbán tárgyalja, Magyarországhoz csatolta volna az antant országok felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]