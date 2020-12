Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f5792c6-8918-4f5b-9205-f9ff99d13dbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik leginkább szembetűnő változás az idei iPhone-oknál a szerényebb doboztartalom volt. Kimaradt a fülhallgató és a töltő is, azonban nem mindegyik ország fogadja el ezt.","shortLead":"Az egyik leginkább szembetűnő változás az idei iPhone-oknál a szerényebb doboztartalom volt. Kimaradt a fülhallgató és...","id":"20201213_apple_iphone_12_doboza_tolto_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5792c6-8918-4f5b-9205-f9ff99d13dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54aebfc-6eb6-4458-926c-f4c488e04268","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_12_doboza_tolto_brazilia","timestamp":"2020. december. 13. 20:03","title":"Még egy ország visszarakatná az iPhone 12 dobozába a töltőfejet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d30518-df44-49b6-be08-79388455c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes kompakt autó kínálatának fontos darabja lesz a magyarországi EQB modell, amelyet Kecskeméten kívül egyedül Kínában gyártanak majd még, de azt csak a távol-keleti ország piaca számára.","shortLead":"A Mercedes kompakt autó kínálatának fontos darabja lesz a magyarországi EQB modell, amelyet Kecskeméten kívül egyedül...","id":"20201214_Ez_az_elektromos_Mercedes_keszul_majd_Kecskemeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d30518-df44-49b6-be08-79388455c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5c4424-0e32-411f-a34d-675486f5076d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Ez_az_elektromos_Mercedes_keszul_majd_Kecskemeten","timestamp":"2020. december. 14. 12:40","title":"Ilyen lesz a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41eb1da3-9551-4adb-9fbd-6eeb24ca82a5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az incidens miatt 132 embert vitt el a rendőrség.","shortLead":"Az incidens miatt 132 embert vitt el a rendőrség.","id":"20201214_iphone_gyar_india_alkalmazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41eb1da3-9551-4adb-9fbd-6eeb24ca82a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c953e18-cff4-4846-bc91-21407b7b10df","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_iphone_gyar_india_alkalmazott","timestamp":"2020. december. 14. 11:07","title":"Fellázadtak, törtek-zúztak egy indiai iPhone-gyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","shortLead":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","id":"20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f223c76-1cc1-43b6-a35b-e702309f28ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","timestamp":"2020. december. 13. 11:55","title":"A parlament elé kerül a választási törvény és a „börtönbiznisz” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az illetékesek szerint az incidens komoly, de a lakosság nincs és nem is volt veszélyben.","shortLead":"Az illetékesek szerint az incidens komoly, de a lakosság nincs és nem is volt veszélyben.","id":"20201214_sugarzas_finnorszag_atomeromu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b203c2-8458-4adf-8980-cd3a03268ee0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sugarzas_finnorszag_atomeromu","timestamp":"2020. december. 14. 10:33","title":"Nagyot ugrott a sugárzási szint egy finn atomerőműben, lezárták az üzemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hétig karanténban voltak, egy hónapja nem látták a nagyszülőket.","shortLead":"Három hétig karanténban voltak, egy hónapja nem látták a nagyszülőket.","id":"20201214_lazar_janos_koronavirus_tenisz_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd74c-dba5-48d9-90c3-6b51b859deb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac64d655-c3ac-4054-a59e-e09e39c50c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_lazar_janos_koronavirus_tenisz_szovetseg","timestamp":"2020. december. 14. 07:44","title":"Családostul esett át a koronavírus-fertőzésen Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech vakcináját. 2021. márciusáig 100 millió amerikait oltanának be.","shortLead":"Egy ápolónő kapta meg a Pfizer és a BioNTech vakcináját. 2021. márciusáig 100 millió amerikait oltanának be.","id":"20201214_Vakcina_oltas_Egyesult_Allamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21e9488-5791-4a72-86e0-094fbef29ad1","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_Vakcina_oltas_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. december. 14. 17:03","title":"Beadták az első koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz egy online vitán, ahol egy ingatlan eladásáról volt szó. A polgármester szerint a teljes felvétel alapján kiderülne, hogy nem zsidózta le a vállalkozót, akiről szó volt a beszélgetésen.","shortLead":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz...","id":"20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62277cc-f8df-4241-9f38-7dfb2b63c588","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","timestamp":"2020. december. 14. 16:29","title":"Zsidózással vádolja a TV2 Baranyi Krisztinát, a polgármester perelni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]