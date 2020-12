Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai részesedés nő, különösen a ruhaboltok, könyvesboltok, számítástechnikai üzletek területén. Az élelmiszer kiskereskedelemben azonban ennek fordítottja igaz. A kormány régóta beszél a kisker-multik kiszorításáról – amit nehéz lenne kivitelezni, és a párt olyan sokat nem is nyerne vele.","shortLead":"A kiskereskedelem egyre koncentráltabbá válik, csökken a vállalkozások és az üzletek száma. Összességében a hazai...","id":"20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d95ee-afec-4db2-b30a-878c80331459","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_kiskereskedelmi_lancok_elelmiszerkereskedelem_multik_lazar","timestamp":"2020. december. 13. 14:00","title":"Prímán halad a külföldi boltok kiszorítása Magyarországról – csak nem, ahogy Lázár gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","shortLead":"Az egyik arab származású áldozatot acélbetétes bakanccsal is megrúgták. ","id":"20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded47dff-31a6-45de-83a0-6e6483e26469","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_Jemen_egyetemista_pecsi_eroszak","timestamp":"2020. december. 14. 16:12","title":"Elítélték a jemeni egyetemistákat bántalmazó pécsi férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c894e540-cc0e-49c7-821c-922a7eeae3a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi még táncolt is a Los Angelesből felszállni készülő repülő szárnyán, aztán leesett.","shortLead":"A férfi még táncolt is a Los Angelesből felszállni készülő repülő szárnyán, aztán leesett.","id":"20201213_Boeing_737es_szarnyara_felmaszott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c894e540-cc0e-49c7-821c-922a7eeae3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e388022c-14f3-4cf8-aeb3-570eb6b7cb17","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Boeing_737es_szarnyara_felmaszott","timestamp":"2020. december. 13. 20:55","title":"Repülő szárnyára mászott egy férfi, 5 órát késett a gép miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d043ac8b-775d-499b-97b8-623a7a420f75","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még csak 24 éves, de már tíz éve ellenzéki aktivista Hongkongban Joshua Wong, akit több mint egy évre börtönbe zárnak, ahogyan Peking egyszer szorosabbra fogja a gyeplőt a különleges adminisztrációs területén. Ezzel fittyet hány arra, mit ígért a szabadságjogok tiszteletben tartásáról 1997-ben, amikor visszakapta a várost.","shortLead":"Még csak 24 éves, de már tíz éve ellenzéki aktivista Hongkongban Joshua Wong, akit több mint egy évre börtönbe zárnak...","id":"202050_joshua_wong_kolyok_forradalmar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d043ac8b-775d-499b-97b8-623a7a420f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b5c0a3-ed52-47c9-beb4-6759543a877b","keywords":null,"link":"/360/202050_joshua_wong_kolyok_forradalmar","timestamp":"2020. december. 14. 16:00","title":"Hongkong rettenthetetlen kölyök forradalmára megszégyeníti Kínát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak a madarak az embereknek. ","shortLead":"Az európaiak elégedettségét és jóllétét vizsgáló kutatókat is meglepte az eredmény, mekkora boldogságot okoznak...","id":"20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dff2d65-c78f-430b-a431-45dd1aa5dc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09855ea0-8321-40c8-95e9-5aa65fc45c26","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_boldogsag_madarcsicserges_fizetesemeles","timestamp":"2020. december. 14. 15:52","title":"Lecserélné a fizetésemelését némi plusz madárcsicsergésre? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","shortLead":"A város volt fideszes alpolgármestere kapott kulcsszerepet a döntésekben.","id":"202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b8970ef-a85a-4a8c-baf9-5626dcac077f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb6d81-bb9a-467a-bcde-e210474a7eec","keywords":null,"link":"/360/202050_kozepduna_menti_fejlesztesi_ugynokseg_fideszes_iranyitas","timestamp":"2020. december. 14. 12:30","title":"Pécs ellenzéki vezetőit kihagyták a térségi fejlesztési szervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b","c_author":"Michelin","category":"brandcontent","description":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk álló télen a járvány elleni védekezés szempontjából is lényeges lesz, tudunk-e majd autóba ülni. ","shortLead":"A biztonság szempontjából is kulcsfontosságú, hogy az autónk útra kész legyen, arról nem beszélve, hogy az előttünk...","id":"20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f75d75fe-9637-4798-8701-764bf850bb6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b9bff-84a2-49a9-89fb-9fd112575544","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201117_51_tipp_amivel_felkeszitheti_autojat_a_telre","timestamp":"2020. december. 14. 11:30","title":"5+1 tipp, amivel felkészítheti autóját a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3b4244-5138-469c-b6cc-e33da0191272","c_author":"HVG","category":"360","description":"A napelem-telepítés korszerűsítésével és automatizálásával foglalkozó Aurora Solar 50 millió dolláros tőkeemelést jelentett be. A befektetők annak szavaztak bizalmat, hogy a San Franciscó-i székhelyű vállalat automatizálással gyorsítja fel a napelem-telepítési folyamatot.","shortLead":"A napelem-telepítés korszerűsítésével és automatizálásával foglalkozó Aurora Solar 50 millió dolláros tőkeemelést...","id":"202050_sporolos_napenergiagyujtes_kedvezo_fenyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f3b4244-5138-469c-b6cc-e33da0191272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80d99cc-c31b-4583-bd06-e40993e44b66","keywords":null,"link":"/360/202050_sporolos_napenergiagyujtes_kedvezo_fenyar","timestamp":"2020. december. 14. 14:00","title":"Pikk-pakk megoldaná a napelem-telepítést egy amerikai startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]