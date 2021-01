Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2021-ben rendezni kell a keleti és a nyugati tagállamok közötti viszonyt, a közös érdekek és értékek alapján kell egymást megérteni és együttműködni – foglalt állást szerkesztőségi vezércikkben a mértékadó brit lap.","shortLead":"2021-ben rendezni kell a keleti és a nyugati tagállamok közötti viszonyt, a közös érdekek és értékek alapján kell...","id":"20210105_Financial_Times_Sutba_kell_hajitani_Europa_megoszto_szellemi_terkepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2420df55-ffa6-4f4b-82b4-de3c013776fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d683b0b-9d8b-4104-8b54-33e701b8b605","keywords":null,"link":"/360/20210105_Financial_Times_Sutba_kell_hajitani_Europa_megoszto_szellemi_terkepet","timestamp":"2021. január. 05. 07:30","title":"Financial Times: Sutba kell hajítani Európa megosztó szellemi térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b18db5-cc95-4b80-b2d0-9aba0c4a2ea9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel háromezer épület vált lakhatatlanná Horvátországban a múlt heti, erősebb földrengések következtében.","shortLead":"Közel háromezer épület vált lakhatatlanná Horvátországban a múlt heti, erősebb földrengések következtében.","id":"20210105_horvatorszag_foldrenges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85b18db5-cc95-4b80-b2d0-9aba0c4a2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0007f2de-1690-4911-bf54-988697b80fe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_horvatorszag_foldrenges","timestamp":"2021. január. 05. 06:05","title":"Katasztrófa sújtotta területté nyilvánítottak három horvátországi megyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott politikusok népesítik be a Harry Potter-könyvek írója, J. K. Rowling új gyerekkönyvének világát. Az Ickabog nem széplelkeknek való, de csupa jót akar.","shortLead":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott...","id":"20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb957bd6-1d4d-42d6-8797-941698be639c","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","timestamp":"2021. január. 03. 20:00","title":"Kegyetlen politikai horror lett J. K. Rowling új gyerekkönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump hatalmi visszaélése, nigeri terrortámadások, pápai intő a bulizóknak, haldokló mozik, jönnek a mínuszok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Trump hatalmi visszaélése, nigeri terrortámadások, pápai intő a bulizóknak, haldokló mozik, jönnek a mínuszok...","id":"20210104_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e918776-ba73-4e56-8bd8-7619b9f7d027","keywords":null,"link":"/360/20210104_Radar360","timestamp":"2021. január. 04. 08:00","title":"Radar360: 2021 a járvány és a kampány éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","shortLead":"A két éve történt gyújtogatás nyomán egy férfi meghalt, a kollégiumot pedig le kellett bontani.","id":"20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dd4dee6-9048-4061-8a20-905eab3c4add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef04756e-58a8-493e-b464-85feff9ee511","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_raday_utcai_kollegium_gyujtogatas","timestamp":"2021. január. 05. 11:28","title":"Akár 10-15 évet is kaphatnak a Ráday utcai kollégiumot felgyújtó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355c53bd-9d2f-492b-97c8-1ebb290a6112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így tisztelegnek saját 25 évvel ezelőtti innovációjuk előtt.","shortLead":"Így tisztelegnek saját 25 évvel ezelőtti innovációjuk előtt.","id":"20210104_pizza_hut_sajttal_toltott_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=355c53bd-9d2f-492b-97c8-1ebb290a6112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d145917-86b2-4b39-bbc5-799941195ec5","keywords":null,"link":"/elet/20210104_pizza_hut_sajttal_toltott_szel","timestamp":"2021. január. 04. 15:59","title":"Pizzaszélt dob piacra a Pizza Hut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","shortLead":"Halálos gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony vonalon.","id":"20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa831d-ad7b-491e-a757-557dcdd25d91","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Elgazolt_egy_embert_a_NyiregyhazaBudapest_vonat_40_utast_szallitottak_at_a_tuzoltok","timestamp":"2021. január. 03. 20:11","title":"Elgázolt egy embert a Televonat, 40 utast szállítottak át a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma: az egyik az, hogy a járvány miatt sok embert szabadon bocsátottak, a másik pedig, hogy csökkent a bűnözés is. A legnagyobb mértékben Törökországban csökkent a rabok száma, de mindezek ellenére akadt olyan ország is, ahol tovább nőtt a bebörtönzöttek száma.","shortLead":"Alapvetően két oka volt annak, hogy tavaly nyárra az európai börtönök nagy részében csökkent a fogvatartottak száma...","id":"20210105_A_jarvany_miatti_lezarasok_kinyitottak_a_bortonkapukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c397409-304a-4484-8162-82f107af2aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dadff9-d096-4d3a-b1b7-54e029f8817f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210105_A_jarvany_miatti_lezarasok_kinyitottak_a_bortonkapukat","timestamp":"2021. január. 05. 16:15","title":"A járvány miatti lezárások Európa-szerte kinyitották a börtönkapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]