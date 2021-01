Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57","c_author":"CUPRA","category":"brandcontent","description":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott SEAT-ot pillantottak meg. Végül 2018-ban saját logót és saját modellpalettát is kapott az spanyolországi Martorellből indult vállalkozás. Lássuk, a lóerőkön kívül mivel dobogtatja meg az autósok szívét az új CUPRA-modell. ","shortLead":"Az autórajongóknak már a nyolcvanas évek második felében felgyorsulhatott a pulzusa, ha egy CUPRA jelzéssel ellátott...","id":"20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dff483-18fb-4f95-a752-ca5afa475d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62655528-d6b0-4e4b-9c9a-4248b9d73fa1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201130_Exkluziv_kifinomult_es_trendi_igy_nez_ki_az_autozas_fine_diningja_CUPRA","timestamp":"2021. január. 06. 10:30","title":"Exkluzív, kifinomult és trendi: így néz ki az autózás fine diningja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b641252f-933c-4e47-9b12-092d91e8372c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kambodzsában egyre többen telepítenek patkánycsapdákat a rizsföldekre, hogy aztán a kártevőket eladják a vietnámi éttermek számára. Ám míg a koronavírus-válság az egyik oldalon felduzzasztotta a kínálatot, a másik oldalon visszavetette a keresletet. ","shortLead":"Kambodzsában egyre többen telepítenek patkánycsapdákat a rizsföldekre, hogy aztán a kártevőket eladják a vietnámi...","id":"20210104_A_koronavirusvalsag_a_patkanyhuspiacra_is_hatassal_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b641252f-933c-4e47-9b12-092d91e8372c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcda998c-2bed-4ebd-b699-8f6dc2d6b7f6","keywords":null,"link":"/elet/20210104_A_koronavirusvalsag_a_patkanyhuspiacra_is_hatassal_van","timestamp":"2021. január. 04. 15:39","title":"A koronavírus-válság a patkányhúspiacra is hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","shortLead":"Deutsch-Lazsányi Erika a ritmikusgimnasztika-szakosztályt vezeti.","id":"20210105_Deutsch_Tamas_MTK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa2c72f-6445-42e3-8c51-7628b5212ff7","keywords":null,"link":"/sport/20210105_Deutsch_Tamas_MTK","timestamp":"2021. január. 05. 20:14","title":"A klubelnök, Deutsch Tamás felesége nyerte az év edzője díjat az MTK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d","c_author":"Prinz Dániel","category":"360","description":"Mind egészségügyi, mind gazdasági krízismenedzsmentből rosszul vizsgázott eddig a magyar kormány, amely csak az Európai Unió által biztosított vakcinának köszönhetően kerülheti el az elégtelent 2021-ben – jósolja a HVG-nek írt cikkében Prinz Dániel közgazdász.","shortLead":"Mind egészségügyi, mind gazdasági krízismenedzsmentből rosszul vizsgázott eddig a magyar kormány, amely csak az Európai...","id":"202053__valsagkezelesi_mellefogasok__gazdasagpolitika__lejton__csapdahelyzetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b28082-73ac-44b9-856c-a9bebaa3ee6c","keywords":null,"link":"/360/202053__valsagkezelesi_mellefogasok__gazdasagpolitika__lejton__csapdahelyzetben","timestamp":"2021. január. 05. 13:00","title":"Bukásra áll a magyar kormány, de idén görbülhet az érdemjegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675d00f2-0111-4154-b228-2d7f17c04a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm szerint az új processzoruk, a Snapdragon 480-as jelentős mértékben járul majd hozzá ahhoz, hogy elterjedjenek az 5G-képes telefonok.","shortLead":"A Qualcomm szerint az új processzoruk, a Snapdragon 480-as jelentős mértékben járul majd hozzá ahhoz...","id":"20210104_qualcomm_snapdragon_480_5g_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=675d00f2-0111-4154-b228-2d7f17c04a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1ccb0-fb22-4197-b4bd-b158b1104ad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_qualcomm_snapdragon_480_5g_processzor","timestamp":"2021. január. 04. 18:13","title":"Jöhetnek az olcsó 5G-s mobilok: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 480","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden kiderült e telefonról. Legutóbb pedig a hozzá megvásárolható digitális toll részletei is kiszivárogtak, és állítólag picit másra számíthatunk, mint amilyen eddig volt a gyártó Note-sorozatához adott toll.","shortLead":"Még nem mutatták be a Galaxy S21 Ultrát, amelyik először kaphat a családban S Pen támogatást, azonban már szinte minden...","id":"20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f144303-0bbe-48a2-bc09-d10f9a1490db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce5ce3a-84af-4bb9-be47-87874c32a274","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_samsung_galaxy_s21_ultra_s_pen_erintoceruza","timestamp":"2021. január. 06. 07:03","title":"Mit tud majd a ceruza, amit a Galaxy S21 Ultra mellé adhat a Samsung?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b567763-9c81-40f0-a41e-74866cce07cb","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Stacey Abrams politikai agitációja és aktivizmusa segíthet abban, hogy a demokraták Georgiában elhódítsák mindkét szenátori helyet, s ezzel nyugalmasabb kormányzás reményét adják a hivatalba lépő Joe Biden megválasztott elnöknek.","shortLead":"Stacey Abrams politikai agitációja és aktivizmusa segíthet abban, hogy a demokraták Georgiában elhódítsák mindkét...","id":"202053_stacey_abrams_georgia_agitatora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b567763-9c81-40f0-a41e-74866cce07cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa67e2d-5601-41dd-b4e2-760f55224b49","keywords":null,"link":"/360/202053_stacey_abrams_georgia_agitatora","timestamp":"2021. január. 04. 17:00","title":"Romantikus könyvek írójának köszönhetik a demokraták, ha megszerzik a szenátust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","shortLead":"A ceglédi vonalon történt vasúti fosztogatások gyanúsítottjainál volt rajtaütés.","id":"20210105_vasut_fosztogatas_cegled","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7bfcb21-f53e-410d-a845-d6fcf845a77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb3162-4507-49bd-9a7a-0cd86d79a77a","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_vasut_fosztogatas_cegled","timestamp":"2021. január. 05. 10:22","title":"Nyolcvan rendőr csapott le, lopott lapostévét, melltartót és cumit is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]