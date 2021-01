Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a miniszterelnök sajtófőnöke is a Palkovics László lemondási terveiről szóló cikkre, és nem meglepő módon azt állítják, szó sem volt ilyen ötletről.","shortLead":"Reagált az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a miniszterelnök sajtófőnöke is a Palkovics László...","id":"20210112_palkovics_lemondas_itm_tagad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7cfeaf-18cc-40ed-b6de-7c7d29cd29ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_palkovics_lemondas_itm_tagad","timestamp":"2021. január. 12. 14:27","title":"Tagadja a minisztérium, hogy Palkovics László le akart mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették. A következő választáson 106 körzetet akarnak nyerni a párttal és védte a róla elnevezett listát.","shortLead":"A Fidesz pártigazgatója szerint a Facebook bárkit letörölhet a felületéről, miután Donald Trumppal ezt megtették...","id":"20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c17d7e-9956-4b52-bac8-85adf1e57859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58b2564-3ee3-45b2-a0ae-334a2e538bec","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_kubatov_gabor_valasztas_facebook_kampany","timestamp":"2021. január. 13. 10:49","title":"Kubatov: Hiszek abban, hogy a választási kampányban tiszta módszereket kell használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f","c_author":"MTI","category":"vallalat_vezeto","description":"A vidámparkban naponta ezreket fognak beoltani.","shortLead":"A vidámparkban naponta ezreket fognak beoltani.","id":"20210112_disneyland_orange_usa_oltokozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb1fe97e-8edd-4ee9-a051-ec62c3781a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a0cf79-4754-43fd-9d62-001008157500","keywords":null,"link":"/vallalat_vezeto/20210112_disneyland_orange_usa_oltokozpont","timestamp":"2021. január. 12. 15:06","title":"Oltóközpontot csinálnak a kaliforniai Disneylandből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fabb9ec-45f2-4075-b26d-54264016b342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább 27 koronavírusos megfertőződést tudnak visszavezetni hozzá.","shortLead":"Legalább 27 koronavírusos megfertőződést tudnak visszavezetni hozzá.","id":"20210114_Egy_brit_turista_miatt_fujtak_le_egy_egesz_siversenyt_Svajcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fabb9ec-45f2-4075-b26d-54264016b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e51aca-f0bc-4ccc-9cdb-f39b37b4252c","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Egy_brit_turista_miatt_fujtak_le_egy_egesz_siversenyt_Svajcban","timestamp":"2021. január. 14. 09:37","title":"Egy brit turista miatt fújtak le egy egész síversenyt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek, a Szólíts a neveden színészének vissza kellett lépnie az új Jennifer Lopez-film főszerepétől. ","shortLead":"Miután nyilvánosságra hozták azokat a szexuális témájú magánüzeneteket, amelyeket állítólag a sztár küldött nőknek...","id":"20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b2e5b7-cda8-4e7e-9047-27722396dc52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b10a87-d33e-4cb6-8b47-8b1a5abc63bb","keywords":null,"link":"/kultura/20210114_Szexualis_fantaziai_miatt_tamadjak_Jennifer_Lopez_uj_filmjebol_is_kiesett_Armie_Hammer","timestamp":"2021. január. 14. 12:08","title":"Szexuális fantáziái miatt támadják, Jennifer Lopez új filmjéből is kiesett Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengeteg sztár feltűnik majd az élő műsorban.","shortLead":"Rengeteg sztár feltűnik majd az élő műsorban.","id":"20210113_tom_hanks_joe_biden_kamala_harris_beiktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002a6ff9-95a8-4f81-980e-c83906041448","keywords":null,"link":"/elet/20210113_tom_hanks_joe_biden_kamala_harris_beiktatas","timestamp":"2021. január. 13. 16:57","title":"Tom Hanks közvetíti Joe Biden és alelnöke, Kamala Harris beiktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583d129b-62dc-458a-9aea-ba133a068027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az internetes óriásvállalatoknak szigorúbb szabályok szerint kellene működniük – véli az uniós biztos.","shortLead":"Az internetes óriásvállalatoknak szigorúbb szabályok szerint kellene működniük – véli az uniós biztos.","id":"20210113_vera_jourova_donald_trump_kitiltas_facebook_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=583d129b-62dc-458a-9aea-ba133a068027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdc05d8-203b-489a-be37-c7136a6c0975","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_vera_jourova_donald_trump_kitiltas_facebook_twitter","timestamp":"2021. január. 13. 19:43","title":"Jourová: Trump facebookos kitiltása veszélyes a szólásszabadságra nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","shortLead":"Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.","id":"20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a8b235-5f57-46a4-bc11-69ff9ca0667c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kinai_Sinovac_vakcina_brazilia","timestamp":"2021. január. 13. 05:29","title":"Mindössze 50 százalékos hatékonyságúnak bizonyult a kínai Sinovac vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]