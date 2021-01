Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Franciaországban a fertőzöttek egy százalékánál mutatható ki a brit vírusvariáns, de a tudósok szerint néhány héten belül ez az arány akár jóval magasabb is lehet.","shortLead":"Franciaországban a fertőzöttek egy százalékánál mutatható ki a brit vírusvariáns, de a tudósok szerint néhány héten...","id":"20210113_franciaorszag_jarvany_virus_mutacio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b3c376-acd9-4021-a7c0-4bd25c20dad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_franciaorszag_jarvany_virus_mutacio_koronavirus","timestamp":"2021. január. 13. 21:45","title":"A franciák szerint \"nagyon nyugtalanító\" a britektől indult koronavírus-mutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kifogyott az elektronikai alkatrészekből az ismét lendületbe jött autóipari termelés.","shortLead":"Kifogyott az elektronikai alkatrészekből az ismét lendületbe jött autóipari termelés.","id":"20210115_nemet_autogyarak_alkatreszhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f8c0a3-06c6-4fa3-a3aa-5634aa785565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_nemet_autogyarak_alkatreszhiany","timestamp":"2021. január. 15. 08:48","title":"Alkatrészhiány sújtja az autóipart, rövidített munkaidőt vezetnek be a legnagyobb német gyárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a","c_author":"HVG","category":"360","description":"2028-ig átlagosan és évente a GDP 3 százalékát adja Brüsszel, van egy 10 milliárd eurós kedvezményesen igénybe vehető hitelkeret is, plusz egyéb pályázatok is megnyílnak.","shortLead":"2028-ig átlagosan és évente a GDP 3 százalékát adja Brüsszel, van egy 10 milliárd eurós kedvezményesen igénybe vehető...","id":"202102_unios_penzek_12_milliard_euroval_vastagabb_magyar_orszagboritek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e8c7ff7-9ff1-4509-9307-1432163cb11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0b496-7f51-48aa-9c5f-45f476ff14c4","keywords":null,"link":"/360/202102_unios_penzek_12_milliard_euroval_vastagabb_magyar_orszagboritek","timestamp":"2021. január. 15. 13:00","title":"Így lett 12 milliárd euróval vastagabb magyar „országboríték” az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe viszont gyors és stabil kapcsolatot ígér a gyártó.","shortLead":"Nem olcsó a Linksys legújabb mesh routere, ami a tavaly engedélyezett új szabványt, a Wi-Fi 6E-t használja. Cserébe...","id":"20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc84f53-3fd4-4147-8377-7b00182b1939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab757f-0fa9-4d2a-a0ba-354472ee871f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_linksys_axe8400_mesh_router_wifi_6e","timestamp":"2021. január. 15. 08:03","title":"Wifi otthonra: 65 készüléket is képes kezelni a Linksys új routere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A nagyobb településekről nem szól a rendelet, noha az iparűzési adó kiesése ezeknél jelent nagyobb gondot.","shortLead":"A nagyobb településekről nem szól a rendelet, noha az iparűzési adó kiesése ezeknél jelent nagyobb gondot.","id":"20210115_iparuzesi_ado_visszakapjak_telepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d73e12e-4a8d-4bb6-9b7d-a4513cdc666d","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_iparuzesi_ado_visszakapjak_telepules","timestamp":"2021. január. 15. 09:10","title":"Megjelent a rendelet, amelyből kiderül, hogyan kapják vissza a iparűzési adót a kisebb települések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39be0763-2559-4ac1-a7eb-197958550ea3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila Aliga és Szántód után Bogláron is megvetette a lábát.","shortLead":"Balázs Attila Aliga és Szántód után Bogláron is megvetette a lábát.","id":"202102_platan_garden_balaton_terjeszkedik_amilliardos_atonal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39be0763-2559-4ac1-a7eb-197958550ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21163797-222d-410b-a17e-316358763fb4","keywords":null,"link":"/360/202102_platan_garden_balaton_terjeszkedik_amilliardos_atonal","timestamp":"2021. január. 15. 10:30","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonnál Mészárosék ingatlanos üzlettársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A futárait és őt a cseh társszervekkel együttműködve fogták el a rendőrök.","shortLead":"A futárait és őt a cseh társszervekkel együttműködve fogták el a rendőrök.","id":"20210114_mama_kabitoszer_kereskedelem_embercsempeszet_rendorseg_elfogas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3806be-678f-4a55-b417-31731cced5f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_mama_kabitoszer_kereskedelem_embercsempeszet_rendorseg_elfogas","timestamp":"2021. január. 14. 06:46","title":"Nemzetközi szintű kábítószer-kereskedő bandát irányított egy 25 éves magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald Trump. De a velünk maradó, és a republikánus párt szervezetét megtámadó trumpizmust okozó problémák felismerése nélkül Joe Bidennek és a demokratáknak sem lesz egyszerű dolga megtalálni az orvosságot – magyarázza a HVG-nek Jeff Gedmin, a washingtoni American Purpose online magazin főszerkesztője, a Szabad Európa Rádió volt igazgatója.



","shortLead":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald...","id":"202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a260e-7df7-4b17-b537-6141c37f1cea","keywords":null,"link":"/360/202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","timestamp":"2021. január. 14. 11:00","title":"Jeff Gedmin: Amerika bajainak felmérése nélkül nem lehet megszabadulni a trumpizmustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]