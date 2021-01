Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két alpolgármestere közül Orosz Anna Újbudán, Berg Dániel pedig a II.-III. kerületben indul.","shortLead":"A párt két alpolgármestere közül Orosz Anna Újbudán, Berg Dániel pedig a II.-III. kerületben indul.","id":"20210114_Buda_parlamenti_kepviselojelolt_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9634d730-4215-4309-92e9-44d66317000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5d3102-1f97-4a4e-a2db-2cd87570c471","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Buda_parlamenti_kepviselojelolt_Momentum","timestamp":"2021. január. 14. 13:52","title":"Bemutatta budai parlamenti képviselőjelöltjeit a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e822db-b43e-4aaa-8525-55dc87e98f19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A chatbothoz egy 20 éves egyetemista személyiségét társították a programozók, de a fejlesztésbe hiba csúszott.","shortLead":"A chatbothoz egy 20 éves egyetemista személyiségét társították a programozók, de a fejlesztésbe hiba csúszott.","id":"20210114_gyuloletbeszed_homofob_chatbot_lee_luda_facebook_messenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67e822db-b43e-4aaa-8525-55dc87e98f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c8bd2f-06bb-4189-becf-fcae9dbdd443","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_gyuloletbeszed_homofob_chatbot_lee_luda_facebook_messenger","timestamp":"2021. január. 14. 10:47","title":"Homofób üzenetekkel bombázta a felhasználókat egy koreai chatbot, a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","shortLead":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","id":"20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f876808-dba9-4a34-9621-b6a26639aa41","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","timestamp":"2021. január. 14. 21:42","title":"Már hárommillió védőoltást adtak be eddig az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A belügyminiszter az uniós szabályozáshoz való illeszkedéssel indokolta a döntést.","shortLead":"A belügyminiszter az uniós szabályozáshoz való illeszkedéssel indokolta a döntést.","id":"20210114_Szulo_olasz_szemelyi_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f30d0ad-199a-4168-a6f3-09e29cd7e477","keywords":null,"link":"/elet/20210114_Szulo_olasz_szemelyi_igazolvany","timestamp":"2021. január. 14. 10:41","title":"Anya és apa helyett egyes és kettes szülő megnevezést használnak az olasz személyi igazolványokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pat Gelsinger, az Intel újdonsült vezérigazgatója nem tudja megemészteni, hogy az Apple már a processzorgyártásba is belekóstolt.","shortLead":"Pat Gelsinger, az Intel újdonsült vezérigazgatója nem tudja megemészteni, hogy az Apple már a processzorgyártásba is...","id":"20210115_intel_ceo_pat_gelsinger_apple_m1_chip_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff86332-c6b7-4bc1-bc9f-164e0cddd0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4997ce-659f-420f-8e21-85752e2c5520","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_intel_ceo_pat_gelsinger_apple_m1_chip_processzor","timestamp":"2021. január. 15. 17:10","title":"Csak most nevezték ki az Intel új főnökét, de máris beleállt az Apple-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","shortLead":"A feltételezett elkövetőt a helyszínen elfogták.","id":"20210115_halalos_bantalmazas_ujbuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cda924-51ec-484f-85f6-a8dfe62db93a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_halalos_bantalmazas_ujbuda","timestamp":"2021. január. 15. 05:45","title":"Úgy összevertek egy férfit Újbudán, hogy belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A magyar kormány az EU által kezdeményezett beszerzésen túl más úton is oltóanyagokat vásárolna.","shortLead":"A magyar kormány az EU által kezdeményezett beszerzésen túl más úton is oltóanyagokat vásárolna.","id":"20210114_Kormanyhatarozat_tamasztja_ala_Gulyas_szavait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda5663a-eb96-4443-b39b-b49da787b4cd","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Kormanyhatarozat_tamasztja_ala_Gulyas_szavait","timestamp":"2021. január. 14. 14:13","title":"Már meg is jelent a kormányhatározat, amivel többek közt kínai vakcinát is vehet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan még csütörtökön döntenek.","shortLead":"Várhatóan még csütörtökön döntenek.","id":"20210114_szilagyi_istvan_szinesz_gyilkossag_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6236300b-620a-4b62-a3ef-c69e8250a462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d699b1-4eaf-411f-827b-7f1cac84931f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_szilagyi_istvan_szinesz_gyilkossag_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 14. 13:59","title":"Meghosszabbíthatják a meggyilkolt Szilágyi István fiának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]