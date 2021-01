Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal ismertté vált ősi ragadozók csupán távoli rokonai a modern farkasoknak – derült ki a témában készített eddigi első tanulmányból.","shortLead":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal...","id":"20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc8a412-3bfe-4684-84cb-0d759cc3e662","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","timestamp":"2021. január. 16. 16:03","title":"A Trónok harca óriásfarkasai csupán távoli rokonai a mai farkasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca430101-8dba-4850-b25c-e441438d2328","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A többek közt 30Y- és Supernem-tagokat felvonultató Wake Up 1230 Baby Star című számát első alkalommal a hvg.hu-n lehet megtekinteni.","shortLead":"A többek közt 30Y- és Supernem-tagokat felvonultató Wake Up 1230 Baby Star című számát első alkalommal a hvg.hu-n lehet...","id":"20210116_Klippremier_Itt_egy_kisebbfajta_hazai_szupergrupp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca430101-8dba-4850-b25c-e441438d2328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3726586-3f4c-42db-aef2-d9a8dbdbd46a","keywords":null,"link":"/kultura/20210116_Klippremier_Itt_egy_kisebbfajta_hazai_szupergrupp","timestamp":"2021. január. 16. 10:00","title":"Klippremier: Itt egy kisebbfajta hazai szupergrupp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az MLSZ elnöke szerint nem gondolkodnak az NB I.-ben létszámcsökkentésben, a klubok költségvetése stabil, Marco Rossi szerződéséről még tárgyalnak.","shortLead":"Az MLSZ elnöke szerint nem gondolkodnak az NB I.-ben létszámcsökkentésben, a klubok költségvetése stabil, Marco Rossi...","id":"20210115_csanyi_sandor_stadion_mlsz_nb_i","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4c687-668c-4e8b-87cd-f6039ead9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872fb27d-ab70-4ea7-abd5-a597d450a4ee","keywords":null,"link":"/sport/20210115_csanyi_sandor_stadion_mlsz_nb_i","timestamp":"2021. január. 15. 12:42","title":"Csányi Sándor: Nem kell több stadiont építeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett a gyártó.","shortLead":"Csütörtök délután összesen öt új készüléket mutatott be a Samsung. Azóta mindegyik mellé videós bemutatót is közzétett...","id":"20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bff6bf3-8158-4514-a7a5-2b80648b70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4080a4-d1ea-4154-92f2-3e1851efe382","keywords":null,"link":"/tudomany/20210114_samsung_galaxy_s21_ultra_galaxy_buds_pro_fulhallgato_smarttags_video","timestamp":"2021. január. 14. 19:33","title":"Csúcstelefonok, okos füles és egy mindent megtaláló kütyü – videón a Samsung új készülékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban a napi esetszám 16 ezer körül mozog, ha jelentősen romlik a helyzet, akkor a kormány teljes lezárást fog elrendelni.","shortLead":"Az országban a napi esetszám 16 ezer körül mozog, ha jelentősen romlik a helyzet, akkor a kormány teljes lezárást fog...","id":"20210114_franciaorszag_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67f90a90-7585-4652-9b76-83389d56ccd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041186ca-46e3-408f-b266-cfe84f0489e2","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_franciaorszag_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2021. január. 14. 20:57","title":"Franciaországban már este 6-tól kijárási tilalom lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","shortLead":"Az őshonos állatok biztonsága fontosabb, mint a repülési rekord – erre jutottak az ausztrál hatóságok.","id":"20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6edc52ae-8fcb-4fec-834c-fff0bf3a557a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f6e38f-98f7-47e8-bbb5-3dd373302702","keywords":null,"link":"/elet/20210114_galamb_madar_usa_ausztralia","timestamp":"2021. január. 14. 17:18","title":"13 ezer kilométert utazott egy galamb az USA-ból Ausztráliáig, most megölhetik a fertőzésveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb számítások szerint a természetalapú megoldásokkal a költséghatékony kibocsátás-csökkentések akár 37 százalékát is biztosíthatnánk 2030-ig ahhoz, hogy jó eséllyel 2 °C alatt tartsuk a század végére várható globális melegedés mértékét. És nem csak a környezetvédelemről van szó: a Világgazdasági Fórum becslése szerint a természetet előnyben részesítő megoldások 10 billió dolláros üzleti lehetőséget nyithatnak meg, és 2030-ig akár 395 millió munkahelyet teremthetnek.","shortLead":"A legfrissebb számítások szerint a természetalapú megoldásokkal a költséghatékony kibocsátás-csökkentések akár 37...","id":"20210114_Gazdasagilag_is_megerne_a_termeszetbe_fektetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f40379-32c0-4eb1-be34-55b161762c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210114_Gazdasagilag_is_megerne_a_termeszetbe_fektetni","timestamp":"2021. január. 15. 12:20","title":"Pénzügyileg is megérné a természetbe fektetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arról viszont hiába kérdezte az EMIH főrabbiját a Népszava, hogy mennyibe kerül az üres épületegyüttes fenntartása.","shortLead":"Arról viszont hiába kérdezte az EMIH főrabbiját a Népszava, hogy mennyibe kerül az üres épületegyüttes fenntartása.","id":"20210115_sorsok_haza_2022_koves_slomo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b6785d-ec3c-4de9-ad5e-6950ea877061","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_sorsok_haza_2022_koves_slomo","timestamp":"2021. január. 15. 07:51","title":"Köves Slomó szerint még egy-másfél év, amíg megnyithat a Sorsok Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]