Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közérdekű adatigénylés formájában akarja megismerni a kormányzat által kötött vakcinaszerződések tartalmát Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti (EP) képviselője","shortLead":"Közérdekű adatigénylés formájában akarja megismerni a kormányzat által kötött vakcinaszerződések tartalmát Ujhelyi...","id":"20210116_Kikerne_a_kormany_vakcinaszerzodeseit_Ujhelyi_Istvan_mert_szerinte_hazudik_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61468fc3-652a-457d-8ccf-67877bd3ec90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a0007a-9456-43c9-bfe4-a2029932f739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Kikerne_a_kormany_vakcinaszerzodeseit_Ujhelyi_Istvan_mert_szerinte_hazudik_a_kormany","timestamp":"2021. január. 16. 11:29","title":"Kikérné a kormány vakcinaszerződéseit Ujhelyi István, mert szerinte hazudik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c6a0a1-fede-4f0f-9a11-8766337c538a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási megfigyelőnek.","shortLead":"A Jobbik újpesti képviselője, Szabó Balázs is a Közép-afrikai Köztársaságba utazott orosz pénzen választási...","id":"20210116_orosz_katonai_tanacsadok_kozepafrikai_koztarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c6a0a1-fede-4f0f-9a11-8766337c538a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dc0b64-38d1-4828-a603-9e7fbeaf69bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_orosz_katonai_tanacsadok_kozepafrikai_koztarsasag","timestamp":"2021. január. 16. 08:39","title":"Kivonul az orosz hadsereg Közép-Afrikából, miután választást nyert a Kreml-barát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","shortLead":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","id":"20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b43b7-22f6-4115-a81b-2af00b7e87e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","timestamp":"2021. január. 17. 13:26","title":"Meghosszabbítják a lezárást Ausztriában, kötelező az FFP2 maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának frissen kinevezett helyettes államtitkára - állítja az újbudai önkormányzat.","shortLead":"Saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával még az újbudai rendelőintézet főigazgatójaként Kóti Tamás...","id":"20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd4be9-533f-4596-a1ff-902750129211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5817c-847c-4a54-a539-1f7442542296","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Sajat_magat_bizta_meg_egy_unios_projekt_iranyitasaval","timestamp":"2021. január. 16. 20:01","title":"RTL: Korábban saját magát bízta meg egy uniós projekt irányításával az EMMI új államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg Donald Trump négy éve rengeteg követőt megörökölt demokrata elődjétől, Joe Bidennél ez a lehetőség ugrik.","shortLead":"Míg Donald Trump négy éve rengeteg követőt megörökölt demokrata elődjétől, Joe Bidennél ez a lehetőség ugrik.","id":"20210115_joe_biden_amerikai_elnok_twitter_fiok_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465f5639-30a2-4022-8253-7e102c7963dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3b8b5c-980a-4583-8da3-4e89b22f9ce8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_joe_biden_amerikai_elnok_twitter_fiok_donald_trump","timestamp":"2021. január. 15. 19:03","title":"Biden megkapta az elnöki Twitter-fiókot, de Trumppal ellentétben ő \"nulláról\" kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kutatás-fejlesztési cégbe szállt be kockázatitőke-alapjával Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. ","shortLead":"Kutatás-fejlesztési cégbe szállt be kockázatitőke-alapjával Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. ","id":"202102_appercell_hernadi_sejtjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd03a41-a3c0-4a81-8f26-7c39e7193348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e132f4-8360-4fa1-8c26-a0c7a227df90","keywords":null,"link":"/360/202102_appercell_hernadi_sejtjei","timestamp":"2021. január. 16. 14:00","title":"Kockáztat a Mol-vezér, új választottja a neurobiológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmas gazdasági erőforrásokat bevetve India augusztusra már 300 millió embert szeretne beoltani a koronavírus ellen. A cél azonban ennél is nagyratörőbb, az ország 1,3 milliárdnál is nagyobb lakosságának majdnem az egészét immunizálni szeretné.","shortLead":"Hatalmas gazdasági erőforrásokat bevetve India augusztusra már 300 millió embert szeretne beoltani a koronavírus ellen...","id":"20210116_India_megkezdte_a_vilag_legnagyobb_oltasi_kampanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a74144-4ed7-4564-8716-6b61993880a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96bd2d3-0803-4ae5-9027-84209b3f7544","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_India_megkezdte_a_vilag_legnagyobb_oltasi_kampanyat","timestamp":"2021. január. 16. 15:38","title":"India megkezdte a világ legnagyobb oltási kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba0140-5c55-49c0-881e-f60122209541","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A piszkos politikai alkuval lezárt, gyilkosságokkal is járó 1876-os elnökválasztás emlékét ásták elő Donald Trump legádázabb hívei, hogy megkérdőjelezzék a Joe Biden nyilvánvaló győzelmét.","shortLead":"A piszkos politikai alkuval lezárt, gyilkosságokkal is járó 1876-os elnökválasztás emlékét ásták elő Donald Trump...","id":"202102__1876os_elnokvalasztas__kaosz_es_kompromisszum__mozgositas__elektori_adasvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bba0140-5c55-49c0-881e-f60122209541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864d956f-20ed-4c56-8d87-68a0b5b8125f","keywords":null,"link":"/360/202102__1876os_elnokvalasztas__kaosz_es_kompromisszum__mozgositas__elektori_adasvetel","timestamp":"2021. január. 15. 19:00","title":"Messze nem Trumpé volt az USA történetének legbotrányosabb elnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]