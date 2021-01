Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a2d99e4-cb10-456b-ac90-0ccc6425132c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes pillanatok – amíg nem rendszeresek – néhány egyszerű módszerrel le is küzdhetők.","shortLead":"Mindenkivel előfordulhat, hogy nehéz felkelnie, pláne most, a koronavírus-járvány második hullámában. Ezek a gyötrelmes...","id":"20210121_Tippek_ha_rosszul_indul_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a2d99e4-cb10-456b-ac90-0ccc6425132c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903af55f-ad60-485f-9970-67a9cdbf9068","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210121_Tippek_ha_rosszul_indul_a_nap","timestamp":"2021. január. 21. 07:00","title":"Tippek, ha rosszul indul a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2680fc-eaea-4be9-95fc-a8021cc37a1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világhírű politikai filozófus kitart amellett, hogy a liberális demokrácia és a nyugati kapitalizmus jelenti az emberiség számára a szociopolitikai fejlődés csúcsát, egyetlen más alternatíva sem képes vetélkedni vele.","shortLead":"A világhírű politikai filozófus kitart amellett, hogy a liberális demokrácia és a nyugati kapitalizmus jelenti...","id":"20210121_Fukuyama_A_vegen_a_demokracia_gyoz_csak_korbejarnak_a_rendszerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2680fc-eaea-4be9-95fc-a8021cc37a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8648ea-66c4-485c-8697-978dc51bbc29","keywords":null,"link":"/360/20210121_Fukuyama_A_vegen_a_demokracia_gyoz_csak_korbejarnak_a_rendszerek","timestamp":"2021. január. 21. 07:24","title":"Fukuyama: A végén a demokrácia győz, csak körbejárnak a rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4336c-ef7c-4907-b32e-6ee008a26450","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekes tételek tűnnek fel az adóhatóság aukcióján.","shortLead":"Érdekes tételek tűnnek fel az adóhatóság aukcióján.","id":"20210121_Hires_magyar_festok_kepeit_arulja_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4336c-ef7c-4907-b32e-6ee008a26450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9712487-e384-45f1-83ad-4e5508fc4cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_Hires_magyar_festok_kepeit_arulja_a_NAV","timestamp":"2021. január. 21. 10:14","title":"Híres magyar festők képeit árverezi el a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy washingtoni székhelyű nonprofit társaság beperelte az Apple-t, követelve, hogy a cupertinóiak távolítsák el alkalmazás-áruházukból a Telegram titkosított üzenetküldő alkalmazást.","shortLead":"Egy washingtoni székhelyű nonprofit társaság beperelte az Apple-t, követelve, hogy a cupertinóiak távolítsák el...","id":"20210121_apple_telegram_app_per_parler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1178929c-9594-49d6-b49d-00ff58902f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_apple_telegram_app_per_parler","timestamp":"2021. január. 21. 09:03","title":"Beperelték az Apple-t, ezúttal a Telegram miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad11c2d-98dc-4032-88d4-b4785731a35b","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Azért Bernie Sanders kötött kesztyűjének az emléke is sokáig velünk marad. Joe Biden körül szinte mindenki az újrakezdés jegyében választott ünnepi öltözéket magának. Hogy miért fontos, mit viseltek a Capitoliumon? Mert az öltözködés üzenet és stratégia is egyben.","shortLead":"Azért Bernie Sanders kötött kesztyűjének az emléke is sokáig velünk marad. Joe Biden körül szinte mindenki...","id":"20210121_Michelle_Obama_szettjevel_nehez_volt_versenyezni_az_elnoki_beiktatason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad11c2d-98dc-4032-88d4-b4785731a35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7d3dc-bd4b-4142-ab97-bcab8dc7483e","keywords":null,"link":"/elet/20210121_Michelle_Obama_szettjevel_nehez_volt_versenyezni_az_elnoki_beiktatason","timestamp":"2021. január. 21. 19:00","title":"Michelle Obama szettjével nehéz volt versenyezni az elnöki beiktatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére várnak, hogy kiderüljön, az orosz vakcina megfelel-e annak, ami a dokumentációjában áll. Addig is ideiglenes engedélyt adtak.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ szakvéleményére várnak, hogy kiderüljön, az orosz vakcina megfelel-e annak, ami...","id":"20210120_Ideiglenes_hasznalatba_veteli_engedely_Szputnyik_V_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b979e9c8-b32b-4e30-b2d3-f4a2406a1016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fec6955-400c-4059-87cf-04a28e75a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Ideiglenes_hasznalatba_veteli_engedely_Szputnyik_V_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 20. 21:17","title":"Ideiglenes használatba vételi engedélyt kapott Magyarországon a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","shortLead":"Az ONA nevű éttermet zöld csillaggal is elismerték.","id":"20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12a503af-4002-46d8-93fc-9deff3d3e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff0661e-4201-4b30-bdc6-52daad824e81","keywords":null,"link":"/elet/20210120_francia_vegan_etterem_michelin_csillag","timestamp":"2021. január. 20. 15:12","title":"Először kapott Michelin-csillagot egy vegán étterem Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a830879f-847d-4e48-9cb2-19ada482e9cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatot fogadhatnak el róla csütörtökön. Ezzel azonban még nem fog leállni az építkezés.","shortLead":"Határozatot fogadhatnak el róla csütörtökön. Ezzel azonban még nem fog leállni az építkezés.","id":"20210121_navalnij_europai_parlament_eszaki_aramlat_2_szankciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a830879f-847d-4e48-9cb2-19ada482e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b84cf0-7c45-4c06-9092-d515ab24810d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_navalnij_europai_parlament_eszaki_aramlat_2_szankciok","timestamp":"2021. január. 21. 11:22","title":"Keresztbe tenne az Északi Áramlat 2-nek Navalnij miatt az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]