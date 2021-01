Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kimaradt a Viktor, az Abszurdisztán és a Geciország is. Kivágták a Hétköznapi Csalódások raktárkoncertjéből a kormánykritikus dalokat Letörölték azt a korábban megosztott tartalmat az oldalról, amelyben az ellenálló diákokat alázzák. Eltűnt az SZFE Facebook-oldaláról a Pesti TV „libsiző" riportja Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, de elővigyázatosságból egy klinikai programot is indítanak. Hatásos a koronavírus új mutációi ellen a Moderna oltóanyaga Állaguk egyre romlik, de az oroszok valamiért mégis ragaszkodnak hozzájuk. Különös bennük, hogy a telkek a magyar állam tulajdonában vannak. Lepusztuló budapesti épületeikhez ragaszkodnak az oroszok, és nem partnerek a rendezésben A SuperData iparági elemzőcég szerint a CD Projekt RED videojátéka 10,2 millió példányban kelt el decemberben. A digitális eladások 80 százaléka PC-n történt. Minden idők legjobb digitális startjával rekordot döntött a Cyberpunk 2077 Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle verziót is. A legfeltűnőbb egyértelműen a kínai holdújévre készült modell, de az ár szempontjából ez még csak a második legdrágább konstrukció. Túl olcsónak tartja a Samsung Galaxy S21 Ultrát? Jött belőle egy 22,6 millió forintos változat