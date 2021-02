Megszokhattuk már, hogy évente jön az iPhone-okra egy újabb iOS verzió, hiszen az Apple folyamatosan fejleszti operációs rendszerét. De ez a javítás nem áll meg egy-egy nagy verziónál, így rendre érkeznek az alverziók is.

A kompatibilis telefonokon jelenleg (január 26. óta) már az iOS 14.4-es verzió is elérhető, sőt az Apple már az első iOS 14.5 béta verziót is elküldte a tesztelőknek. Ebből is látszik, hogy egyszerre több verzióval is dolgoznak a cupertinóiak, egyrészt hogy finomítsák a jelenlegi stabil változatokat, másrészt hogy új funkciókat teszteljenek.

© hvg.hu

Szóval bátran letölthető már az iOS 14.4, azonban ezúttal is van egy kis megkötés: a telepítés után az Apple „már nem írja alá az iOS 14.3-at”, másként fogalmazva nem engedi a visszatérést a régebbi operációs rendszerre. Ebben persze nincsen semmi meglepő, az Apple az új kiadások megjelenése után rendszeresen leállítja a szoftverfrissítések régebbi verzióinak aláírását, hogy így ösztönözze a felhasználókat operációs rendszerük napra készen tartására.

Persze miért is akarna valaki „downgrade-elni”, azaz visszaváltani egy régebbi rendszerre? Nos például azért, mert nem garantált, hogy az újdonság nem hoz magával valami problémát, amit ugyan később orvosolnak, de egy darabig akár meg is keserítheti a felhasználó életét. Viszont most felesleges a megbánás, ha valami nem tetszik az új operációs rendszerben, akkor nincs mit tenni, „így jártunk”. Az óvatosabbaknak tehát érdemes várniuk egy kicsit a telepítéssel, ugyanis a fórumokon hamar kiderülnek a problémák, mindenesetre az iOS 14.4-ről egyelőre nem derült ki ilyen szélesebb körben.

Ez az operációsrendszer-verzió egyébként nem hozott magával óriási fejlesztéseket. Inkább csak a biztonságra, korábbi biztonsági problémák megoldására koncentrál, illetve vannak benne javítások a kamerával kapcsolatban is. Viszont a következő upgrade, az iOS 14.5 a jelenlegi rendszer egyik legnagyobb frissítése lesz, olyan funkciókat hozva magával, mint a Dual-SIM 5G támogatás, kompatibilitás a legújabb játékvezérlőkkel, illetve az a nagyon praktikus lehetőség, hogy amennyiben arcmaszkot visel valaki, az iPhone-jával párosított Apple Watch segítségével is oldható a telefon, nem kell levennie a maszkot.

