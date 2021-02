Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","shortLead":"A sportos pickup már nemcsak V6-os, hanem V8-os motorral is rendelhető lesz.","id":"20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46aa55b2-9e10-41e6-8c4a-ac28aff3a898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c5370-4f80-4ae9-be6f-ec907cc37715","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_amerikai_nagyagyu_itt_az_uj_ford_f150_raptor","timestamp":"2021. február. 04. 07:59","title":"Amerikai nagyágyú: itt az új Ford F-150 Raptor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint ha az önhibájukon kívül oltást még nem kapók méltánytalannak tartják a különbségtételt, az roncsolhatja a társadalmat. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint ha az önhibájukon kívül oltást még nem kapók méltánytalannak tartják a különbségtételt...","id":"20210205_Orban_nemzeti_konzultacio_vakcinautlevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3432cc6c-52b2-4aee-b11f-0994a3df3a82","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Orban_nemzeti_konzultacio_vakcinautlevel","timestamp":"2021. február. 05. 10:15","title":"Orbán: A nemzeti konzultáció dönti el, gyorsabb lesz-e a nyitás azoknak, akiket már beoltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. Mianmarban épp puccs zajlik.","shortLead":"A közösségi oldalon megjelenő tartalmak a minisztérium szerint \"növelik a bizonytalanságot\" az országban. Mianmarban...","id":"20210204_mianmar_puccs_facebook_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"716bd606-6d23-4a46-9e6d-be85a181d230","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_mianmar_puccs_facebook_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 04. 05:18","title":"Mianmar egyik minisztériuma a Facebook felfüggesztését kéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gartner piacelemző cég szerint a mobilpiac 2020-as visszaesése teljes mértékben eltűnhet, 11,5 százalékkal nőhetnek az eladások.","shortLead":"A Gartner piacelemző cég szerint a mobilpiac 2020-as visszaesése teljes mértékben eltűnhet, 11,5 százalékkal nőhetnek...","id":"20210203_gartner_piackutats_mobilpiac_mobiltelefon_eladasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6513968-5519-4800-a765-40d72b1450c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_gartner_piackutats_mobilpiac_mobiltelefon_eladasok","timestamp":"2021. február. 03. 19:03","title":"Kilőhet a mobilgyártók forgalma 2021-ben, kapkodják majd a vásárlók az 5G-s telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi egyedül ment be a ketrecbe, pedig ezt nem szabad.","shortLead":"A férfi egyedül ment be a ketrecbe, pedig ezt nem szabad.","id":"20210205_Atharapta_gondozoja_torkat_egy_ukran_tigris","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16d83f4c-5237-4187-8875-1d7c9d25b128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d33b6ad-5cca-45d9-be6f-abc7b06454e0","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Atharapta_gondozoja_torkat_egy_ukran_tigris","timestamp":"2021. február. 05. 15:55","title":"Átharapta gondozója torkát egy ukrán tigris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bf87d9-d075-4d68-844e-cd95cefec7a0","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"P. S. szélsőséges nézeteket vall a világról, elmezavarral és alkoholproblémákkal is küszködik, mégis annyira komolyan vették, amikor azzal fenyegetőzött, hogy Molotov-koktéllal zárja be a közeli – szerinte a járványt terjesztő – Lidlt, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetéssel vádolták meg. Bűnjelként összesen egy filctollat találtak nála.","shortLead":"P. S. szélsőséges nézeteket vall a világról, elmezavarral és alkoholproblémákkal is küszködik, mégis annyira komolyan...","id":"20210204_targyalas_fovarosi_torvenyszek_ps_molotovkoktel_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0bf87d9-d075-4d68-844e-cd95cefec7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06860f74-83c1-4028-a8ef-deb4b21c4c51","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_targyalas_fovarosi_torvenyszek_ps_molotovkoktel_koronavirus","timestamp":"2021. február. 04. 15:15","title":"Elítélték a férfit, aki szerint a Lidl terjeszti a vírust, ezért a felgyújtásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea69f8a-2e7a-4354-9f5f-290aaaac85f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika legfontosabb sporteseménye, egyben legfontosabb televíziós eseménye is Super Bowl, amelyre mindig előkerül egy sor kreatív reklám is. Mutatjuk a hét kedvencünket.","shortLead":"Amerika legfontosabb sporteseménye, egyben legfontosabb televíziós eseménye is Super Bowl, amelyre mindig előkerül...","id":"20210204_Visszatar_a_Wayne_Vilaga_Matthew_McConaughey_ketdimenziossa_valik__itt_vannak_a_kedvenceink_az_idei_Super_Bowlreklamokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea69f8a-2e7a-4354-9f5f-290aaaac85f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c379c6c-37b0-41ae-a505-29562bd8cea3","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Visszatar_a_Wayne_Vilaga_Matthew_McConaughey_ketdimenziossa_valik__itt_vannak_a_kedvenceink_az_idei_Super_Bowlreklamokbol","timestamp":"2021. február. 04. 12:45","title":"Matthew McConaughey kétdimenzióssá válik – itt vannak a kedvenceink az idei Super Bowl-reklámokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem politikai vihar, hanem az üzlettársak válása áll a Libri körül kirobbant balhé hátterében.","shortLead":"Nem politikai vihar, hanem az üzlettársak válása áll a Libri körül kirobbant balhé hátterében.","id":"202105__libri__kepesugy__azmcc_arnyeka__nyitott_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf240165-0d83-4148-bae3-bca709341700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffe4d6c-2a47-45d4-bebf-22f868392bc8","keywords":null,"link":"/360/202105__libri__kepesugy__azmcc_arnyeka__nyitott_konyv","timestamp":"2021. február. 04. 17:00","title":"Könyvpiaci kavarodás keltette a Kepes körüli kalamajkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]