Január végén derült ki, hogy a OnePlus társalapítója, Carl Pei – otthagyva a OnePlus-t – új tech céget alapított. Ez lett a Nothing, amiről túl sokat nem árult el a szakember, azt viszont igen, hogy a vállalkozás már 2021 első felében bemutathatja az első termékét. Most ennél egy fokkal konkrétabb dolgok is kiderültek a tervről.

A Bloomberg beszámolója szerint a cég a nyáron adja majd ki az első eszközt, méghozzá egy vezeték nélküli fülhallgatót. Ezután az év hátralévő részében további termékek érkeznek majd a Nothingtól. Ezekről Pei korábban csak annyit árult el, olyan készülékekkel szeretne piacra lépni, amelyek egyfajta ökoszisztémát alkotnak, és mind kapcsolódnak egymáshoz. Ehhez a vezeték nélküli fülhallgató jó első lépésnek tűnik.

Persze ezzel a termékkel kapásból olyan cégekkel fog konkurálni a Nothing, mint az Apple, a Samsung vagy a Sony, de még a OnePlus is vetélytárs lehet. A kínai cég 2020-ban dobta piacra az első vezeték nélküli fülhallgatóját. Pei nem sokkal később hagyta ott a céget.

