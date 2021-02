Alíz. Ezt a nevet kapta a látványos robottechnikai fejlesztéseket folytató Boston Dymanics első kereskedelmi forgalomban kapható termékének első Magyarországra jött példánya, egy négylábú Spot robotkutya. Alíz két hatalmas gurulós műanyag bőröndben érkezett meg hozzánk, beüzemelését és kezelését két személy látja el.

© László Ferenc

A dobozból kiemelt elektronikus állat azt követően kel életre, hogy belehelyezik azt a 4,2 kilogrammos akkumulátort, mely egy feltöltéssel mintegy 90 perces üzemidőt biztosít. A 25 kilogramm tömegű, 1,1 méter hosszú, 19-84 centiméter magas, illetve 50 centiméter széles Spot a bekapcsológomb lenyomására felpörgeti hűtőventilátorait és a körülbelül 2 perces rendszerfelállást követően rögtön használatba is vehető.

© László Ferenc

© László Ferenc

A kezelőszemély egy speciálisan erre a célra kialakított tablettel távirányítja a robotkutyát, amely egyrészt manuálisan vezérelhető, másrészt akár automatikus munkavégzésre is képes. Alíz a bolondbiztos, egyszerre három gomb lenyomását igénylő start procedúrát követően így éled fel, kezd el szaladni és mutatja meg mozgástudományának egy részét:

Nincs pajkos fizimiskája és gyömöszölni való bundája sem, így könnyen kikövetkeztethető, hogy ezúttal nem egy játékszerhez, egyszerű digitális társ tamagochihoz van szerencsénk.

Nem, a Spotot nem arra tervezték, hogy este 8 után levigyük sétálni.

Ezt a robotot olyan feladatok végrehajtására szánják, amelyek veszélyesek, túl nehezek vagy egyszerűen csak túl monotonok az ember számára.

A kerekeken gördülő robotokat és repülő drónokat remekül kiegészítő négylábú robot hasonlóan szedi a lábait, mint egy valódi kutya. A 30 fokos emelkedők/lejtők és a lépcsőfokok éppúgy nem jelentenek neki akadályt, mint a csukott ajtók, utóbbiakat egy a hátára utólag felszerelhető karral képes kinyitni. A hátán nemcsak kiegészítő kamerákat és szenzorokat viselhet, hanem akár 14 kilónyi terhet is képes elcipelni, és az említett karral képes felemelni, letenni tárgyakat.

© László Ferenc

© László Ferenc

A közel 6 km/h végsebességű Spot úgy lett kialakítva, hogy véletlenül se tudjon kárt tenni az élőlényekben, és 360 fokos kamerarendszerének, illetve egyéb érzékelőinek köszönhetően akkor sem megy neki a falnak és oszlopoknak, ha a kezelője hibát véletlen hibát vét. Bár nem volt szívünk hozzá, a próba kedvéért meglöktük a jószágot, amely ettől nem borult fel, hanem csak oldalazva picit odébb táncolt.

Az IP54-es por- és vízvédelmet élvező robot mínusz 20 és plusz 45 Celsius fokos hőmérséklet között érzi jól magát, dedikált wifi kapcsolaton keresztül kommunikál a tablettel, melyen a kamerák által látott élőkép enyhe késéssel jelenik meg. Ha kikapcsoljuk Alízt, vagy egyszerűen csak lemerül az akkumulátora, akkor egyszerűen a földre ereszt a hasát és nyugovóra tér. A lítium-ion telep egyszerűen és gyorsan cserélhető, alapáron kettőt kapunk belőle.

© László Ferenc

Könnyen cserélhető akkumulátor © László Ferenc

A különleges töltő 500 ezer forintba kerül, de alapáron jár belőle egy © László Ferenc

Az otthoni felhasználást és a szűk térben nagy tömegben, vagy gyermekek mellett történő használatot nem tanácsolja a gyártó. Ez a robot veszélyhelyzetekben, karbantartó vagy dokumentáló tevékenységek során érzi magát igazán elemében, de akár a kórházak fertőzőosztályain is bevethető például a betegek pulzus- és légzésszám mérésére. Jó szolgálatot tehet továbbá bányákban, emberi életek veszélyeztetése nélkül segítheti mérges gázok szivárgási pontjainak megkeresését, hőkamerájával pedig részt vehet az eltűnt személyek éjszakai felkutatásában.

A korábban a Google tulajdonát képező, nemrégiben a Hyundai által felvásárolt Boston Dynamics átszámítva mintegy 22 millió forintot kér a Spotért, melynek 2 óra alatt feltölthető 605 Wh-s akkumulátora 1,4 millió-, töltője pedig 500 ezer forintos értéket képvisel. A különböző egyéb kiegészítők, kamerák, szenzorok, processzorok ára 1,2-8,8 millió forint magasságában mozog. Őrült összegek ezek, de az alkalmazott abszolút csúcstechnológia és a célközönség speciális mivolta erőteljesen árnyalja a képet.

A kezelőpanel hátul található © László Ferenc

Ilyen ábrákból is ért a robot © László Ferenc

Megsimogattuk, nem harap © László Ferenc

Az 1992-ben alapított vállalat 2016-ban készült el a Spot fejlesztésével és 2020-ban kezdte meg annak forgalmazását. A Spot már feltűnt az egyik nagy hazai elektronikai áruház webshopjában, de árát még nem jelölték meg. Ilyen robotkutyát küldtek be nemrégiben a csernobili atomerőműbe, ilyen eszközök járőröznek a szingapúri parkokban és Elon Musk SpaceX projektjének is szerves részét képezi a technika. De, hogy ne menjünk ilyen messzire, nemrégiben az osztrák építőipari vállalat, a Strabag is beszerzett egy ilyen robotot.

A Boston Dynamics műhelyeiben emberszabású robotot is fejlesztenek. A humanoid Atlas robot hozzánk hasonlóan közlekedik a lépcsőkön, ugrálni, pörögni és táncolni is tud, azt viszont egyelőre megtippelni sem merjük, hogy mennyibe kerül majd, ha a közeljövőben megkezdik az árusítását.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.