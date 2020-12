Az Egyesült Államok legnevesebb műegyeteméről indult robotgyártó vállalat többségi tulajdona most Dél-Koreába kerül.

November elején szellőztette meg a hírt a Bloomberg, hogy a Boston Dynamics robotikai céget 2017 óta tulajdonló Softbank hamarosan túladhat a Spot nevű robotkutyát is fejlesztő egységen, a vevő pedig a Hyundai lehet. Most a dél-koreai vállalat hivatalossá tette: felvásárolja a Boston Dynamics-et.

A vállalat a robotgyártó 80 százalékáért mintegy 1,1 milliárd dollárt, vagyis átszámítva mintegy 322 milliárd forintért. A maradék 20 százalék továbbra is a Softbanké maradt. Ha minden hatóság rábólint az üzletre, akkor az 2021 júniusában zárulhat majd le.

Bár elsőre furcsán hangozhat, hogy épp egy autógyártó vette meg a robotokat gyártó céget, valójában nem túl meglepő a dolog. Már csak azért sem, mert a dél-koreai vállalat nemcsak az autóiparban, hanem az ipari robotikában is érdekelt, így a felvásárlással komoly tudásra és technológiára tesznek szert. Ráadásul a cégnek Bostonban és a Szilícium-völgyben is van irodája, így a fejlesztőcsapat toborzása is gyorsabb és egyszerűbb lehet.

A fejlesztéseket valószínűleg a logisztikában használja majd a Hyundai: ilyen lehet például a Pick, amely gépi látást lehetővé tévő fejlesztés. Ezt kifejezetten a raktárakban lévő áruk mozgatására készítették a Boston Dynamics mérnökei. A tervek szerint jövőre egy olyan robotot is bemutathatnak, amit kifejezetten ilyen feladatok elvégzésére fejlesztenek.

A Hyundai emellett azt tervezi, hogy nemcsak az ipar, de az egészségügy számára is készít majd robotokat, amihez nagyon jó alapot szolgáltathat a most felvásárolt cég Atlas nevű humaniod robotja.

A Boston Dynamics a Massachusettsi Műszaki Egyetemen szültetett meg, majd vált önálló vállalattá az 1990-es években. A Google 2013-ban csapott le rá, majd némi meglepetésre eladták azt a Softbanknak még 2017-ben.

