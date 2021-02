Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b3d82a8-8e22-42cd-a278-ca49b7ef6f5f","c_author":"","category":"cegauto","description":"Egy svéd állampolgárságú férfi akart belépni az országba a 15 millió forintos autóval, amikor a magyar hatóságok megállították és lefoglalták a németek által körözött autót. ","shortLead":"Egy svéd állampolgárságú férfi akart belépni az országba a 15 millió forintos autóval, amikor a magyar hatóságok...","id":"20210214_Korozott_Volvot_foglaltak_le_a_rendorok_Roszken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d82a8-8e22-42cd-a278-ca49b7ef6f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2661f0b9-a4e9-4960-8e98-a952b5ae3be4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Korozott_Volvot_foglaltak_le_a_rendorok_Roszken","timestamp":"2021. február. 14. 08:49","title":"Körözött Volvót foglaltak le a rendőrök Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Helmholtz-Zentrum Berlin kutatóinak új napeleme karnyújtásnyi távolságba került az álomhatárként emlegetett 30 százalékos hatékonyság eléréséhez.","shortLead":"A német Helmholtz-Zentrum Berlin kutatóinak új napeleme karnyújtásnyi távolságba került az álomhatárként emlegetett 30...","id":"20210215_napelem_hatekonysag_vilagrekord_perovszkit_kristaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b5f56-b449-457a-a22f-50420d0d3acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_napelem_hatekonysag_vilagrekord_perovszkit_kristaly","timestamp":"2021. február. 15. 08:03","title":"Ez most a világ leghatékonyabb napeleme – közel az álomhatárhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69c0a27-c7ab-49e3-b2f1-5f112afb725d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek százasával rendelik a Happy Meal menüket, és közlik, az ételt nem kérik. Az ajándékokra akkora igény lett, hogy sok étterem kifogyott belőlük.","shortLead":"Az emberek százasával rendelik a Happy Meal menüket, és közlik, az ételt nem kérik. Az ajándékokra akkora igény lett...","id":"20210213_Szazezrekert_aruljak_a_neten_a_McDonalds_gyerekmenujehez_tartozo_ajandekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69c0a27-c7ab-49e3-b2f1-5f112afb725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba75c8d-aae4-487a-9008-34c089ef8ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_Szazezrekert_aruljak_a_neten_a_McDonalds_gyerekmenujehez_tartozo_ajandekot","timestamp":"2021. február. 13. 16:00","title":"Százezrekért árulják a neten a McDonald’s gyerekmenüjéhez tartozó ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csalók állítólagos szakértőket szólaltatnak meg és tudományosnak látszó tanulmányokra hivatkoznak, hogy hihető legyen, a szereik jók a vírus ellen. A rendőrség több ilyen weblapot is azonosított.","shortLead":"A csalók állítólagos szakértőket szólaltatnak meg és tudományosnak látszó tanulmányokra hivatkoznak, hogy hihető...","id":"20210213_A_koronaviruscsodaszeres_csalok_meg_studiobeszelgeteseket_is_szerveznek_az_atveres_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64c9246-b8fe-4563-bace-9f2e3ebb23cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_A_koronaviruscsodaszeres_csalok_meg_studiobeszelgeteseket_is_szerveznek_az_atveres_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 12:11","title":"A „koronavírus-csodaszeres” csalók még stúdióbeszélgetéseket is szerveznek az átverés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is elfogadhatatlannak tartotta T.J. Ducklo viselkedését. ","shortLead":"A szóvivő korábban azzal fenyegetett meg egy újságírónőt, hogy megsemmisíti. A Fehér Ház már korábban is...","id":"20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2d00ea7-d29e-4fad-ba4b-09e6cc0faa73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f8e9a2-edcf-4efa-9e42-0329b2dd5fc2","keywords":null,"link":"/elet/20210214_Lemondott_a_Feher_Haz_helyettes_szovivoje_akit_egy_ujsagirono_megfelemlitesevel_vadoltak","timestamp":"2021. február. 14. 11:12","title":"Lemondott a Fehér Ház helyettes szóvivője, akit egy újságírónő megfélemlítésével vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi módszerhez.","shortLead":"2050-re egyáltalán nem akarnak a szállítmányozás során CO2-t kibocsátani, ezért visszakanyarodnak a legrégebbi...","id":"20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d5e3e81-5e75-442c-96f2-61f830974ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a67a5cf-426c-4699-ad20-409f06aca535","keywords":null,"link":"/zhvg/20210213_Vitorlasokkal_kezdi_szallitani_gumijait_a_tengerentulra_a_Michelin","timestamp":"2021. február. 13. 20:56","title":"Vitorlásokkal kezdi szállítani gumijait a tengerentúlra a Michelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf88e065-5771-4c7f-ad58-4efd82579804","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén január 1-jétől van lehetőségük a cégeknek elektronikus jótállási jegy kiállítására. Több nagyobb kereskedelmi láncot kérdeztünk arról, továbbra is sorban kell-e állni a vevőszolgálatokon vagy kérhetjük e-mailben, netán mobiltelefonra a számlát és a jótállást. Mivel a fogyasztóvédelmi törvényben csak lehetőségként szerepel az online jótállási jegy, a boltok nem nagyon törik magukat érte. Körkép. ","shortLead":"Idén január 1-jétől van lehetőségük a cégeknek elektronikus jótállási jegy kiállítására. Több nagyobb kereskedelmi...","id":"20210214_Nem_kotelezo_ezert_nem_is_torik_magukat_a_cegek_hogy_ejotallasi_jegyet_adjanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf88e065-5771-4c7f-ad58-4efd82579804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efd34b2-4823-4219-baa7-04f74c002cf9","keywords":null,"link":"/kkv/20210214_Nem_kotelezo_ezert_nem_is_torik_magukat_a_cegek_hogy_ejotallasi_jegyet_adjanak","timestamp":"2021. február. 14. 11:00","title":"És ön kapott már a mobiljára jótállási jegyet? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531aa5be-272a-46f2-9e54-7a7029ffeeb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Mechwart ligetben a héten kivágott fák még alkalmasak tüzelőnek, ezeket rászorulóknak ajánlja fel a II. kerület.","shortLead":"A Mechwart ligetben a héten kivágott fák még alkalmasak tüzelőnek, ezeket rászorulóknak ajánlja fel a II. kerület.","id":"20210214_Raszorulokhoz_kerulnek_a_serult_beteg_kivagasra_itelt_fak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=531aa5be-272a-46f2-9e54-7a7029ffeeb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb53b6-f68b-42ba-951f-c2860c61063d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_Raszorulokhoz_kerulnek_a_serult_beteg_kivagasra_itelt_fak","timestamp":"2021. február. 14. 11:21","title":"Rászorulókhoz adják a II. kerületben a kivágásra ítélt fákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]