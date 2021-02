Ma már talán nincs is olyan okosóra vagy fitneszkarkötő, amellyel ne lehetne pulzust (is) mérni. Viszont vannak, akiket intenzív edzés, testmozgás közben zavarhat egy ilyen eszköz, viszont ismerni szeretnék a szívritmusukat. Számukra fejlesztett a Polar cég egy új dedikált pulzusmérőt (Polar Verity Sense), amit a test szinte bármelyik részén lehet viselni, akár a halántékhoz simuló úszószemüvegben is. A vállalat egyébként nem számít újnak ezen a területen, már jóval azelőtt, hogy okosórák lettek volna, gyártott pulzusmérőket.

© Polar

© Polar

A Verity Sense egy kicsi, korong alakú eszköz, amely egy hevederrel együtt érkezik. Ez a heveder a test több részére is feltehető, a lényeg, hogy az optikai egység érintkezzen a bőrrel. Bluetooth-kapcsolaton keresztül lehet valós időben követni a pulzust egy csatlakoztatott eszközön, de mivel a Verity Sense-nek saját memóriája is van, rögzíteni is lehet az értékeket, majd utána átvinni egy okostelefonra elemzés céljából. A 16 MB-nyi saját memória 600 óra edzéshez elég, az akkumulátor egy feltöltéssel 20 órán keresztül bírja.

© Polar

Az eszköz számtalan különböző sportágban használható. Olcsónak azért nem mondható, ugyanis 90 euróba (azaz nagyjából 32 ezer forintnak megfelelő összegbe) kerül.

