[{"available":true,"c_guid":"94525d02-76f2-4092-b18a-bf925157f7e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung végigveszi, mi történhet, ha a Néppárt frakciója megszavazza, hogy felfüggeszthesse egy tagpárt minden képviselőjének jogait.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung végigveszi, mi történhet, ha a Néppárt frakciója megszavazza, hogy felfüggeszthesse...","id":"20210302_Eljott_a_nap_amikor_lecsaphat_a_nepparti_pallos_a_Fideszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94525d02-76f2-4092-b18a-bf925157f7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1851b9d-5e1d-4515-aec5-81e69066faa8","keywords":null,"link":"/360/20210302_Eljott_a_nap_amikor_lecsaphat_a_nepparti_pallos_a_Fideszre","timestamp":"2021. március. 02. 07:40","title":"Eljött a nap, amikor fordulatot vehet a Néppárt és a Fidesz bokszmeccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e47a31-b271-4b17-8669-08cc346f9342","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Prágából jelentkezett be, amit azt jelenti, hogy hajnali negyed ötkor kellett elmondania, mennyire köszöni a díjat A koronában nyújtott alakításáért.","shortLead":"Prágából jelentkezett be, amit azt jelenti, hogy hajnali negyed ötkor kellett elmondania, mennyire köszöni a díjat...","id":"20210301_Gillian_Anderson_volt_a_legkellemetlenebb_idozonaban_a_Golden_Globeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e47a31-b271-4b17-8669-08cc346f9342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adabbd4d-37ab-416e-ab07-26af9102ceb9","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Gillian_Anderson_volt_a_legkellemetlenebb_idozonaban_a_Golden_Globeon","timestamp":"2021. március. 01. 07:48","title":"Gillian Anderson volt a legkellemetlenebb időzónában a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","shortLead":"A nőt stabil állapotban szállították kórházba. A rendőrség azt közölte, hogy nem merült fel bűncselekmény gyanúja.","id":"20210302_Kizuhant_az_otodikrol_egy_fiatal_lany_a_VII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec2fc40-228f-473e-bdb1-41ed9756bd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_Kizuhant_az_otodikrol_egy_fiatal_lany_a_VII_keruletben","timestamp":"2021. március. 02. 05:51","title":"Kizuhant az ötödikről egy fiatal lány a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban.","shortLead":"A járőrpáros tagjai nem vonhatóak felelősségre a tavaly decemberben történt támadással kapcsolatban.","id":"20210301_Ujpesti_keseles_fegyverhasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af931a8-cd04-4d0b-9be1-5af5dcd54a04","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Ujpesti_keseles_fegyverhasznalat","timestamp":"2021. március. 01. 14:42","title":"Jogszerűen lőtték le az Újpesten rendőrökre támadó késelőt a vizsgálat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7626e67-0435-4f28-ac9f-6c79a333d253","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két évvel korábbi balesetben egy szlovák diákokat szállító busz karambolozott egy személyautóval.","shortLead":"A két évvel korábbi balesetben egy szlovák diákokat szállító busz karambolozott egy személyautóval.","id":"20210301_borsod_buszbaleset_rovarcsipes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7626e67-0435-4f28-ac9f-6c79a333d253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0342852a-096a-448f-aad2-53d7f5146358","keywords":null,"link":"/cegauto/20210301_borsod_buszbaleset_rovarcsipes","timestamp":"2021. március. 01. 21:25","title":"Rovarcsípés miatt történhetett súlyos buszbaleset Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","shortLead":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","id":"20210301_kina_mutet_transzplantacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfe1cca-866f-43b9-b6e7-94dd6a826d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kina_mutet_transzplantacio","timestamp":"2021. március. 01. 11:33","title":"Sikerrel végezték el az egyik legnehezebb műtétet a kínai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd919545-6cf2-4ad9-bb92-faf46ca0329a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Exodus kiberbiztonsági cég szakemberei szerint érdemes óvatosnak lenni a LastPass-szal, mert az alkalmazásban lévő nyomkövetők biztonsági kockázatot jelenthetnek.","shortLead":"A német Exodus kiberbiztonsági cég szakemberei szerint érdemes óvatosnak lenni a LastPass-szal, mert az alkalmazásban...","id":"20210301_nyomkoveto_lastpass_jelszo_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd919545-6cf2-4ad9-bb92-faf46ca0329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9411ecd9-dc19-40d8-ab40-e4b4d3bf44ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_nyomkoveto_lastpass_jelszo_android","timestamp":"2021. március. 01. 10:33","title":"Hét nyomkövető van az egyik legjobb androidos jelszókezelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német pénzintézet nem csak tőlünk vonul ki, összesen 15 országban alakítja át vagy szünteti meg a tevékenységét.","shortLead":"A német pénzintézet nem csak tőlünk vonul ki, összesen 15 országban alakítja át vagy szünteti meg a tevékenységét.","id":"20210301_commerzbank_kivonul_magyarorszagrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd5326-2abb-475b-b027-88662ea2d1f5","keywords":null,"link":"/kkv/20210301_commerzbank_kivonul_magyarorszagrol","timestamp":"2021. március. 01. 19:17","title":"Távozik a Commerzbank Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]