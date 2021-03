Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Müller Cecília országos tiszti főorvos szerdai szavaiból kihallható, hogy további korlátozásra készülhet a kormány, a részleteket csak másnap lehet megismerni. Olvasóinktól kértük, mondják el véleményüket: támogatnak-e további szigorítást, bezárnák-e az iskolákat, óvodákat, boltokat, és bevezetnék-e az FFP2-maszkot. A válaszok többségénél az látszik, olvasóink támogatni tudnának további szigorításokat. ","shortLead":"Bár Müller Cecília országos tiszti főorvos szerdai szavaiból kihallható, hogy további korlátozásra készülhet a kormány...","id":"20210303_jarvanyugyi_szabalyok_szigoritas_kormany_muller_hvg_szavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c05936ef-5725-4d3e-bb30-6d3be88a10af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28307e2d-0e3f-477b-bbc1-c07bdcd0216e","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_jarvanyugyi_szabalyok_szigoritas_kormany_muller_hvg_szavazas","timestamp":"2021. március. 03. 18:13","title":"Szigorításpárti a szavazásunkat kitöltő olvasóink többsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti a kormányzó párt. A hatalomátmentés technikája is felsejlik az oktatás és a kultúra hol nyílt, hol lopakodó gyarmatosításában, kiszervezésében.","shortLead":"Amit tud, visz a Fidesz, most éppen a POSZT-ot cseni el Pécstől. De nem csak az ellenzéki településeket bünteti...","id":"20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c80348-5243-4dfe-833b-1d4a30e35373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4102c3e-5ca1-41ce-9745-5df7901a0089","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Ujabb_trofeakat_szerez_a_Fidesz_a_kulturaban","timestamp":"2021. március. 03. 14:28","title":"Újabb trófeákat szerez a Fidesz a kultúrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbd033d-f1f7-475e-9d82-aecd150de91a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárról készülő életrajzi film rendezője eddig is azt nyilatkozta, hogy nagyon eredeti lesz a mód, ahogyan Robbie Williams megjelenik majd a vásznon. Hát nem hazudott.","shortLead":"A sztárról készülő életrajzi film rendezője eddig is azt nyilatkozta, hogy nagyon eredeti lesz a mód, ahogyan Robbie...","id":"20210303_Egy_majom_fogja_eljatszani_Robbie_Williamst","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecbd033d-f1f7-475e-9d82-aecd150de91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d257465c-1654-4b1c-9e82-4da7d7f9b726","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Egy_majom_fogja_eljatszani_Robbie_Williamst","timestamp":"2021. március. 03. 15:08","title":"Egy majom fogja eljátszani Robbie Williamst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerdán azt mondták, a színházi fesztivál „elfáradt”, ezért megszűnik, csütörtökön kiadtak egy közleményt, amelyben Pécs ellenzéki önkormányzatára tolnák a felelősséget.","shortLead":"Szerdán azt mondták, a színházi fesztivál „elfáradt”, ezért megszűnik, csütörtökön kiadtak egy közleményt, amelyben...","id":"20210304_Vidnyanszkyek_szerint_nem_szep_dolog_oket_felelosse_tenni_a_POSZT_megszuneseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d813e5-dc6b-445a-ae8f-6da75e0ed07f","keywords":null,"link":"/kultura/20210304_Vidnyanszkyek_szerint_nem_szep_dolog_oket_felelosse_tenni_a_POSZT_megszuneseert","timestamp":"2021. március. 04. 17:23","title":"Vidnyánszkyék szerint „nem szép dolog” őket felelőssé tenni a POSZT megszűnéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben az évben még egy napon sem jelentettek annyi koronavírusos elhunytat, mint most. A kórházban kezelt és a lélegeztetőgépen lévő betegek száma egy hét alatt a másfélszeresére nőtt.","shortLead":"Ebben az évben még egy napon sem jelentettek annyi koronavírusos elhunytat, mint most. A kórházban kezelt és...","id":"20210303_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525c9f3f-33e8-40f2-97ba-983b22fc50d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. március. 03. 09:21","title":"136 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"785946a3-dc79-4a5f-a83f-c38a1ec4140b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maezava Juszaku japán milliárdos két év múlva a SpaceX űreszközén megkerüli a Holdat. Most bejelentette: nyolc ismeretlent is magával vinne.","shortLead":"Maezava Juszaku japán milliárdos két év múlva a SpaceX űreszközén megkerüli a Holdat. Most bejelentette: nyolc...","id":"20210303_hold_spacex_urutazas_dearmoon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=785946a3-dc79-4a5f-a83f-c38a1ec4140b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048826d1-171c-4fc0-a447-b0aed461ddb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_hold_spacex_urutazas_dearmoon","timestamp":"2021. március. 03. 08:33","title":"Csak néhány kattintás, és talán ön lesz az egyik, aki Hold-körüli utazásra indulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több autó van az országban, de kilenc év alatt átlagosan három évvel nőtt a járműállomány kora.","shortLead":"Egyre több autó van az országban, de kilenc év alatt átlagosan három évvel nőtt a járműállomány kora.","id":"20210304_autok_szemelyauto_oregedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a78305-2db6-4c6e-bde8-181c0bffdbeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_autok_szemelyauto_oregedes","timestamp":"2021. március. 04. 05:27","title":"Rohamosan öregszik a magyarok autóállománya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcec2d56-6761-4b20-b4b0-63f9bccb6816","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyors, átlátható ügyintézés – választható vakcinával: így zajlik a koronavírus elleni oltás Szerbiában. Kettős állampolgár olvasónk osztja meg a tapasztalatait.\r

","shortLead":"Gyors, átlátható ügyintézés – választható vakcinával: így zajlik a koronavírus elleni oltás Szerbiában. Kettős...","id":"20210303_Amiert_vegul_Szerbiaban_oltattam_be_magam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcec2d56-6761-4b20-b4b0-63f9bccb6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8480ab4c-34ba-44ac-be5e-610ba5d4c3b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Amiert_vegul_Szerbiaban_oltattam_be_magam","timestamp":"2021. március. 03. 19:30","title":"Amiért végül Szerbiában oltattam be magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]