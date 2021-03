Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","shortLead":"Rendkívül színes lett a végeredmény. ","id":"20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8adbd5e-9210-4d01-bc89-1bcf3b0f5393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487db109-764f-4766-b77d-6d9da42d55cf","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Lepcsosor_Lepesrol_lepesre_konyv_irodalom_nonap","timestamp":"2021. március. 08. 11:34","title":"47 magyar író- és költőnő művének címét festették fel egy vízivárosi lépcsősorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b","c_author":"Bihari Ádám - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós kommunikációval csak rontott a helyzeten. Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakember szerint a hétvégi káosz paradox módon még javíthat is az oltási kedven, de az államba vetett bizalmon inkább rontott.","shortLead":"Különösebb károk nélkül beismerhette volna a tömeges oltás főpróbáján keletkezett hibát a kormányzat, de a maszatolós...","id":"20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f04ee47f-cf8c-4153-af28-2eb3b4b10b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f4ce42-6df3-4eda-bc09-9dbcc4846b50","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_astrazeneca_oltasi_kaosz_orbankormany","timestamp":"2021. március. 08. 20:00","title":"Tiszta beszéddel kezelhették volna az oltási baklövést, csak épp ez nem az a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53931a3c-f9af-4477-9e99-c3ed326716b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán klub korábbi irányítója a szavazatok nagyjából 58 százalékát kapta.","shortLead":"A katalán klub korábbi irányítója a szavazatok nagyjából 58 százalékát kapta.","id":"20210308_fc_barcelona_elnok_joan_laporta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53931a3c-f9af-4477-9e99-c3ed326716b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4674219d-8d6b-429b-8be5-782077fa59d9","keywords":null,"link":"/sport/20210308_fc_barcelona_elnok_joan_laporta","timestamp":"2021. március. 08. 05:31","title":"Joan Laporta lett a Barcelona elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Sietnek a fejlesztők, hogy minél több építési engedélyt gyűjtsenek be a 2022 végéig élő ötszázalékos áfával. Az idén még viszonylag sok az átadás, de ezzel együtt az új lakásoknál némi drágulás várható.","shortLead":"Sietnek a fejlesztők, hogy minél több építési engedélyt gyűjtsenek be a 2022 végéig élő ötszázalékos áfával. Az idén...","id":"202109__lakasepitesek_afa_a_centrumban_kozos_terek__betarazas_kiurites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02c45d3c-8cb5-4399-a841-cd1be0aca019","keywords":null,"link":"/360/202109__lakasepitesek_afa_a_centrumban_kozos_terek__betarazas_kiurites","timestamp":"2021. március. 08. 13:00","title":"Tovább tart a lakásépítési láz, pörgeti a piacot az 5%-os áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","shortLead":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","id":"20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9465c-72ef-4d98-ab67-aacdff99643b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2021. március. 08. 14:58","title":"Szerdától ismét nagyot emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A probléma csak és kizárólag az Aventador legsportosabb kivitelét érinti. ","shortLead":"A probléma csak és kizárólag az Aventador legsportosabb kivitelét érinti. ","id":"20210309_irany_a_szerviz_lerepulhet_a_legerosebb_lamborghini_aventador_svj_motorhazteteje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984cbe1-fccc-4abb-ac34-0f3b8c2e6f61","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_irany_a_szerviz_lerepulhet_a_legerosebb_lamborghini_aventador_svj_motorhazteteje","timestamp":"2021. március. 09. 06:41","title":"Irány a szerviz: lerepülhet a 180 millió forintos Lamborghini motorházteteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét elkeserítik az oltásellenesek.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét elkeserítik az oltásellenesek.","id":"20210309_Gyorfi_Paltol_azt_is_megkerdeztek_miert_irtja_ki_a_magyar_nepet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0652c2f-3209-4d6b-ab1f-86c99ad31d22","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Gyorfi_Paltol_azt_is_megkerdeztek_miert_irtja_ki_a_magyar_nepet","timestamp":"2021. március. 09. 09:09","title":"Győrfi Páltól azt is megkérdezték, miért irtja ki a magyar népet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","shortLead":"Egy személyautóban is kár keletkezett.","id":"20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8297b589-1210-4232-b362-eaae8be5378b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_kigyulladt_busz_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 08. 06:34","title":"Kigyulladt egy busz Ácson, házakat is elértek a lángjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]