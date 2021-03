Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden közleményben fejezte ki csalódottságát.","shortLead":"A török kormánypárt szerint a nők védelmére hozott egyezmény szövege is felelős az egyre több válásért. Joe Biden...","id":"20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be57325-79b9-49b0-9738-21c9669dfbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f4a85c-bd5c-4948-8cd3-81a4cf256c41","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Az_USA_es_Europa_is_nekiment_Torokorszagnak_az_Isztambuli_Egyezmenybol_valo_kilepes_miatt","timestamp":"2021. március. 21. 19:19","title":"Az USA és Európa is nekiment Erdogannak az Isztambuli Egyezményből való kilépés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Manchesteri kutatók arra jutottak, hogy a koronavírus hallószervi gondokat is okozhat.","shortLead":"Manchesteri kutatók arra jutottak, hogy a koronavírus hallószervi gondokat is okozhat.","id":"20210322_fulzugas_szedules_tunetek_koronavirus_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f7bc2-9041-42ed-b3a3-deaf62eb066f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_fulzugas_szedules_tunetek_koronavirus_fertozott","timestamp":"2021. március. 22. 13:03","title":"Ha zúg a füle, és szédeleg, inkább ne menjen közösségbe – lehet, hogy covidos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fab7dc5-ca44-44ff-80ba-fb0a3e8564c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mivel az állatok több testrésze hiányzott, nem zárható ki az illegális állatkereskedelem sem.","shortLead":"Mivel az állatok több testrésze hiányzott, nem zárható ki az illegális állatkereskedelem sem.","id":"20210321_Hat_megmergezett_oroszlan_tetemere_bukkantak_egy_ugandai_nemzeti_parkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fab7dc5-ca44-44ff-80ba-fb0a3e8564c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e576de4-f524-4586-8577-ffcb38d8fb39","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Hat_megmergezett_oroszlan_tetemere_bukkantak_egy_ugandai_nemzeti_parkban","timestamp":"2021. március. 21. 14:09","title":"Hat megmérgezett oroszlán tetemére bukkantak egy ugandai nemzeti parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09e4607-5c30-44d1-8c6b-ebba9806461e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz elnök a védelmi miniszterével ment a tajgára enni és lánctalpas terepjárót vezetni, de sokkal érdekesebb számunkra, mivel ízesítették meg a szalonnájukat.","shortLead":"Az orosz elnök a védelmi miniszterével ment a tajgára enni és lánctalpas terepjárót vezetni, de sokkal érdekesebb...","id":"20210321_putyin_sziberia_kepsorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d09e4607-5c30-44d1-8c6b-ebba9806461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f401cf-2ec6-4515-929c-26c594972d5e","keywords":null,"link":"/kkv/20210321_putyin_sziberia_kepsorozat","timestamp":"2021. március. 21. 17:36","title":"Vlagyimir Putyin annyira kemény férfi, hogy Kotányi fűszerekkel ízesítette az ebédjét Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön a határideje az egyszer használatos csomagolóanyagok betiltásának. Az alternatívák azonban, ahogy a példákon is látjuk, nem feltétlenül jelentenek minden szempontból jobb, olcsóbb, és zöldebb lehetőséget.","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal a házhozszállítás és így az étel- és italtárolók piaca is felpörgött, miközben hamarosan eljön...","id":"20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=412c5a9d-16e0-4d89-85e2-dedf30763d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab825ab-bcb0-40f6-a0f5-25e73f3f6254","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_etelcsomagolas_ujrahasznositas_muanyag_zhvg","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Jobb lesz a környezetnek, ha betiltják az egyszer használatos műanyag ételdobozokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi jogokra hivatkozva elvileg három hónap után meg lehetne tudni, számon tartják-e egyáltalán az adatainkat.","shortLead":"Bár a kormány semmilyen visszaigazolást nem küld erről a koronavírus elleni vakcináért regisztrálóknak, az adatvédelmi...","id":"20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbd2d44-ba8e-4e26-8302-a5c51a71b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_vakcina_regisztracio_sikeres_adatvedelem_gdpr","timestamp":"2021. március. 21. 09:57","title":"Kis trükközéssel meg lehetne tudni, sikerült-e a regisztrációnk az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4","c_author":"Scheer Katalin","category":"elet","description":"Hitler maga volt a megtestesült gonosz, aki démoni erejével milliókat volt képes megbabonázni? Vagy a karlengető millióknak volt szükségük egy megfellebbezhetetlen autoritásra, akit gondolkodás nélkül követhettek? Alice Miller szerint a nácizmus gyilkos tombolását két évszázadnyi szisztematikus gyereküldözés alapozta meg, ezt hívjuk ma fekete pedagógiának. És ha azt hisszük, hogy rég meghaladtuk a 18-19. század nevelési elveit, akkor vagy naivak vagyunk, vagy még nem néztünk szembe saját gyerekkorunk realitásával. ","shortLead":"Hitler maga volt a megtestesült gonosz, aki démoni erejével milliókat volt képes megbabonázni? Vagy a karlengető...","id":"20210321_fekete_pedagogia_gyerekneveles_alice_miller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00e0620-ef99-47b3-9aac-2a8b9c737ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43814d64-90e4-4cb2-8ef2-b5bac99c3128","keywords":null,"link":"/elet/20210321_fekete_pedagogia_gyerekneveles_alice_miller","timestamp":"2021. március. 21. 20:00","title":"Engem is vert az apám, mégis diktátor lett belőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több száz gépkocsitól akar megszabadulni az adóhatóság.\r

","shortLead":"Több száz gépkocsitól akar megszabadulni az adóhatóság.\r

","id":"20210321_12_ezer_forintert_van_elado_auto_NAV_oldalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18d2491c-0ea3-4dd5-8a49-43d52e0a086a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab9c336-0ea3-41dd-ad8d-a476f1042034","keywords":null,"link":"/cegauto/20210321_12_ezer_forintert_van_elado_auto_NAV_oldalan","timestamp":"2021. március. 21. 19:23","title":"12 ezer forintért is van eladó autó a NAV oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]