Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube néhány hete új gombot tesztel, amely segítségével időbélyegel hagyhatunk hozzászólást a videók alatt.","shortLead":"A YouTube néhány hete új gombot tesztel, amely segítségével időbélyegel hagyhatunk hozzászólást a videók alatt.","id":"20201214_youtube_idobelyeg_hozzaszolas_komment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c772eb1-1bf9-4ce7-ac7a-0992f42e990c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_youtube_idobelyeg_hozzaszolas_komment","timestamp":"2020. december. 14. 16:33","title":"Remek funkciót tesztel a YouTube, de rosszul is elsülhet a bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt heti uniós csúcsról, Soros Györgyről és a migránsokról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben, napirend előtt. A járvány sem maradt ki, ahogy az ellenzék felemlegette Szájer József botrányát is. ","shortLead":"A múlt heti uniós csúcsról, Soros Györgyről és a migránsokról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben...","id":"20201214_orbanparlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54eff747-52ee-4968-a95d-d57843febf39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af67999-bca3-47e2-9662-a6cd1bac08fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_orbanparlament","timestamp":"2020. december. 14. 13:28","title":"Orbán Viktor: December utolsó napjaiban érkeznek az első vakcinák Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"cab91459-44c6-43eb-8797-9bef9a5b0d2c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a bűnös Budapesten kívül kékhírekkel foglalkozni, pláne, ha illusztrálni is kell az eseteket. Ceglédi Zoltán gyűjtésében fantasztikus képi lelemények tűnnek fel a vidéki online sajtóból. ","shortLead":"Nem könnyű a bűnös Budapesten kívül kékhírekkel foglalkozni, pláne, ha illusztrálni is kell az eseteket. Ceglédi Zoltán...","id":"20201214_Duma_Aktual_Videki_bunugyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab91459-44c6-43eb-8797-9bef9a5b0d2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e159cf-eebb-41c8-a16e-803fd99ef11d","keywords":null,"link":"/360/20201214_Duma_Aktual_Videki_bunugyek","timestamp":"2020. december. 14. 15:00","title":"Duma Aktuál: Amikor a képszerkesztő csinál Twin Peakst a vidéki bűnügyekből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot okozott mindenkiben – mondja Németh Juci 2020-ra visszatekintve. De az énekesnő azt is észrevette, hogy az emberek elkezdtek egy kicsit összetartani, hiszen a járvány problémája globális, mindenkit érint. Az összetartásra pedig az év végén is szükség van, és a segítség sokszor egy szendvicsben nyilvánulhat meg. ","shortLead":"Az idei év félelmetes volt, mert a járvánnyal pokoli erők jöttek fel a felszín alól, és ez erős bizonytalanságot...","id":"20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba9a1208-da3a-437c-8f19-07384c8481e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80f5071-6de7-4ff4-a1e5-c65357e9a045","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Nemeth_Juci_Olyan_lehetosegeket_is_adott_ez_az_ev_amelyek_soha_az_eletben_nem_johettek_volna","timestamp":"2020. december. 14. 12:00","title":"Németh Juci: Olyan lehetőségeket is adott ez az év, amelyek soha nem jöhettek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2378cd83-5405-42d3-89af-b5bc29942d68","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A hetedik videóban Börcsök Olivér Ady Endre egyik versét mondja el. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201214_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_7_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2378cd83-5405-42d3-89af-b5bc29942d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0316d10-8c39-4bba-86d7-d6eab2062c79","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_7_resz","timestamp":"2020. december. 14. 18:05","title":"„A vágy, a láng csupán a testé” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efa7f34-85ad-4c3f-bf9c-e4a8f94ac605","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akit érdekel a szocialista főváros, annak egy igazi kincsesbánya a most megjelent gyűjtemény.","shortLead":"Akit érdekel a szocialista főváros, annak egy igazi kincsesbánya a most megjelent gyűjtemény.","id":"20201214_fofoto_leveltar_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3efa7f34-85ad-4c3f-bf9c-e4a8f94ac605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b22003-9679-4579-9f81-8758c1171eb1","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_fofoto_leveltar_budapest","timestamp":"2020. december. 14. 17:16","title":"Hetvenezer fotó jelent meg az interneten a Kádár-kori Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbi korlátozások ellenére sem csitult a járvány, ezért tovább szigorítanak. ","shortLead":"A korábbi korlátozások ellenére sem csitult a járvány, ezért tovább szigorítanak. ","id":"20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_nemetorszag_szigoritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df9d0055-65ca-4d09-ac74-ce4074e7f63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b393e19-c527-48c3-a8e2-0da73ce7ab3e","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_nemetorszag_szigoritas","timestamp":"2020. december. 13. 12:31","title":"Szinte minden leáll Németországban szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]