[{"available":true,"c_guid":"5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tajszámmal és születési dátummal lehet belépni, de akkor sem kell megijedni, ha a rendszer azt jelzi, nem vagyunk benne a nyilvántartásban. ","shortLead":"Tajszámmal és születési dátummal lehet belépni, de akkor sem kell megijedni, ha a rendszer azt jelzi, nem vagyunk benne...","id":"20210325_operativ_torzs_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e848bfa-e799-4e0c-b24b-76767779bfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02d57f89-495d-4aff-a350-7279232c6246","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_operativ_torzs_oltas","timestamp":"2021. március. 25. 13:50","title":"Ma indul a honlap, ahol megnézheti, érvényes-e a regisztrációja az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32daf2a-7ad1-400d-ab37-3cb42990c37c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség műholdja, a Sentinel-1 készített egy felvételt március 25-én arról, hány hajó rostokol a Szuezi-csatorna bejáratánál.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség műholdja, a Sentinel-1 készített egy felvételt március 25-én arról, hány hajó rostokol...","id":"20210326_evergreen_teherhajo_baleset_szuezi_csatorna_muholdkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32daf2a-7ad1-400d-ab37-3cb42990c37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8776146-2160-4035-ab9b-e504c81cf3b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_evergreen_teherhajo_baleset_szuezi_csatorna_muholdkep","timestamp":"2021. március. 26. 20:03","title":"Fotó: A világűrből is látszik a dugó, amit a beszorult teherhajó okozott a Szuezi-csatornánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0aa0a9-28ff-4299-9010-1e88e66deafd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: alakul a nyitási terv, de alapvető változtatásra mostanában ne számítson senki.","shortLead":"A szerdai kormányülésen született döntéseket ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter: alakul...","id":"20210325_Kormanyinfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd0aa0a9-28ff-4299-9010-1e88e66deafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55e87877-ad31-4b49-b5dd-5ddc0f7b7db2","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Kormanyinfo","timestamp":"2021. március. 25. 11:01","title":"Kormányinfó: 2,5 millió oltás után nyitnak az iskolák, beoltják a pedagógusokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019e92c7-ba46-4de0-b36f-b59555539ec4","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A szlogenek néppártosodásról szólnak, de a valóság az, hogy a 2019-es EP-választáson nagyot szakító Momentum azóta sem tudott terjeszkedni és növekedni. A kevés pénz, az ebből következő hálózatépítési nehézségek éppúgy hozzájárulnak a párt visszaszorulásához, mint az, hogy a magyarokat annyira nem érdeklő témákat emelnek a magasba. ","shortLead":"A szlogenek néppártosodásról szólnak, de a valóság az, hogy a 2019-es EP-választáson nagyot szakító Momentum azóta sem...","id":"20210325_momentum_ellenzek_stagnalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019e92c7-ba46-4de0-b36f-b59555539ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a530b1-7ae9-4159-ab51-ae5eccce0951","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_momentum_ellenzek_stagnalas","timestamp":"2021. március. 25. 15:30","title":"Miért nem tud erős középpárttá sem válni a Momentum?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új brit kutatás szerint a Pfizer vakcinájának egy dózisa olyan immunválaszt vált ki a szervezetből, mintha valaki átesett volna a koronavírus-fertőzésen, emellett olyanoknak is védettséget nyújthat, akik korábban megfertőződtek a vírussal.","shortLead":"Egy új brit kutatás szerint a Pfizer vakcinájának egy dózisa olyan immunválaszt vált ki a szervezetből, mintha valaki...","id":"20210326_pfizer_vakcina_immunvalasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45013dd5-48c4-4443-bb05-fb2f0e71c300","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_pfizer_vakcina_immunvalasz","timestamp":"2021. március. 26. 21:38","title":"Brit kutatás: a Pfizer vakcinájának első dózisa is erős immunválaszt vált ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","shortLead":"A Microsoft már teszteli azokat az új ikonokat, amiket a Fájlkezelőhöz készített el.","id":"20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b29b58-8795-492a-af82-6395012b8ff4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_microsoft_windows_10_fajlkezelo_uj_ikonok_lomtar","timestamp":"2021. március. 25. 16:03","title":"Új ikonokat kap a Windows 10, megváltozik a Lomtár és a mappák kinézete is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4638a9-0bac-46a4-bc67-649f830add38","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Az egyik legfontosabb meccsel kezdődtek el a magyar válogatott selejtezői a 2022-es világbajnokságra. Egy órányi okos játékot sikerült lenullázni, amikor 54 másodperc alatt 2-0-ról 2-2-re változott az állás, és onnan hiába szerezte meg Magyarország újra a vezetést, kevéssel a vége előtt a lengyelek ismét kiegyenlítettek.","shortLead":"Az egyik legfontosabb meccsel kezdődtek el a magyar válogatott selejtezői a 2022-es világbajnokságra. Egy órányi okos...","id":"20210325_Magyarorszag_Lengyelorszag_vb_selejtezo_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4638a9-0bac-46a4-bc67-649f830add38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9dea7c-80e7-4a92-916b-b4ee888f0bd4","keywords":null,"link":"/sport/20210325_Magyarorszag_Lengyelorszag_vb_selejtezo_foci","timestamp":"2021. március. 25. 20:40","title":"Magyarország-Lengyelország 3-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 300 tudós dolgozott azon az elmúlt két évben, hogy a 2019-ben bemutatott, fekete lyukat ábrázoló fénykép élesebb legyen.","shortLead":"Több mint 300 tudós dolgozott azon az elmúlt két évben, hogy a 2019-ben bemutatott, fekete lyukat ábrázoló fénykép...","id":"20210325_fekete_lyuk_m87_foto_egy_fekete_lyukrol_magneses_ero_esemenyhorizont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bb830c-f1d8-4b1d-ae33-02c834eda7b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_fekete_lyuk_m87_foto_egy_fekete_lyukrol_magneses_ero_esemenyhorizont","timestamp":"2021. március. 25. 14:03","title":"Élesítették a tudósok a fekete lyukról készült fényképet, az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]