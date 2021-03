Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester szerint Puczi Béla igazi hős volt.","id":"20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da3e5d0c-1b8e-4a70-b633-f8f9009fe70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9764a3-957d-4407-80af-7b32a0b31eea","keywords":null,"link":"/elet/20210327_Az_erdelyi_magyarok_vedelmere_kelo_ciganyok_vezetojerol_nevezik_el_a_Nyugati_palyaudvar_melletti_teruletet","timestamp":"2021. március. 27. 12:09","title":"Az erdélyi magyarok védelmére kelő cigányok vezetőjéről nevezik el a Nyugati pályaudvar melletti területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","shortLead":"A Red Bull pilótája mind a három szabadedzést megnyerte a szezonnyitó bahreini hétvégén.","id":"20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ade601c-79ec-453b-b9b3-45382327ac54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cd74f-8c4a-4a4c-8098-c3277915734e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210327_Max_Verstappen_nagyon_belehuzott","timestamp":"2021. március. 27. 14:48","title":"Max Verstappen nagyon belehúzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1b3ebe-af64-461f-b57f-dbf9a13793a7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A filozófus-politikus Kis János minap megjelent terjedelmes életútinterjújában sokszor említi Csoóri Sándort, akinek 1990-ben botrányt kavaró írását elítéli, de a költő-politikus korábbi, pozitívnak tartott közéleti szerepét utólagosan nem értékeli át.","shortLead":"A filozófus-politikus Kis János minap megjelent terjedelmes életútinterjújában sokszor említi Csoóri Sándort, akinek...","id":"202112__kis_janos__portretoredekek_csoori_sandorrol__kilogott_asorbol__szetsodrodtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b1b3ebe-af64-461f-b57f-dbf9a13793a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f054af-7fbd-404b-af6c-e27b280065b0","keywords":null,"link":"/360/202112__kis_janos__portretoredekek_csoori_sandorrol__kilogott_asorbol__szetsodrodtak","timestamp":"2021. március. 28. 11:00","title":"Megértve elutasítás - Portrétöredékek Csoóri Sándorról Kis János emlékezésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062c869a-eb07-47d1-becf-f1aa1d619091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vírushelyzet idején otthon ragadó családok közül is kitűnnek azok, ahol egyetlen szülőnek kell dolgoznia, családot szerveznie, gyereket nevelnie. 