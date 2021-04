A még debütálásra váró eszközön egy külső ventilátor is van, míg a kameráknak középtájt jutott hely.

A Lenovo maga is érdekelt a gamer telefonok fejlesztésében, hiszen igen jövedelmező szegmensről van szó, és ha igazak a pletykák, rövidesen egy újabb ilyen készüléket terveznek bemutatni. A kínai Weibo oldalán már meg is jelent néhány felvétel, amelyeken a The Verge szerint a Legion Phone 2 Pro nevű újdonság látható. Íme:

© Weibo

© Weibo

© Weibo

Hogy mit tud majd a kifejezetten játékra kihegyezett eszköz, azt egyelőre homály fedi. De ez talán mindegy is, hiszen a képeket látva ez a mobil már pusztán a külseje miatt is különlegesnek tűnik. A The Verge úgy fogalmaz, olyan ez a telefon, mintha egy PC találkozott volna a Michael Bay-féle Transformers-filmekkel.

A hátlapot vizsgálva egyébként remekül látszik a hűtést segítő ventilátor is, a Legion jól ismert logója, illetve az a kétlencsés kamerarendszer, amely a vakuval együtt furcsa mód középtájon helyezkedik el. (A Lenovo legutóbbi gamer telefonján, a Legion Phone Duelen szintén érdekes helyről, oldalról lehetett előhozni a szelfikamerát.)

A még bemutatásra váró eszköz lehetséges ára és a megjelenés időpontja hivatalosan nem ismert, de könnyen lehet, hogy csakis Kínában lehet majd hozzájutni.

