A Taipei Nemzetközi Informatikai Kiállítás, más néven a Computex Taipei egy jól ismert számítógépes seregszemle, amelyet évente megrendeznek. Mondhatni, ez a világ egyik legnagyobb számítástechnikai szakkiállítása. Mint a többi hasonló rendezvényt, ezt is érintette a koronavírus-járvány, és a bár a szervezők egy darabig kivártak (mondjuk úgy, hogy bizakodtak), most mégis bejelentették, hogy idén is online rendezik meg a kiállítást.

© Computex

Bár Tajvan nem annyira mélyen érintett a járványban, a törlés oka – derül ki a Computex Taipei honlapján közzétett hivatalos nyilatkozatból – azok a korlátozások, amelyek a résztvevők többségét, a nemzetközi kiállítókat és látogatókat érintik. Korábban még az volt a terv, hogy egy hibrid eseményt szerveznek, amely ötvözi a helyszíni élményt a virtuáliséval. A legújabb fejlemény azonban – írja a GizmoChina – azt jelenti, hogy az esemény csak virtuális lesz.

Az utolsó „igazi” Computexet 2019-ben tartották. A tavalyi eseményt először júniusról szeptember végére halasztották, végül a biztonsági aggályok miatt törölték. Az idei rendezvényre a tervek szerint június 1. és június 5. között kerül sor.

