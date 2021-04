Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter illusztris társaságba került ezzel: ugyanebben az intézményben kapott díszprofesszori címet Hillary Clinton és II. János Pál pápa is.","shortLead":"A külügyminiszter illusztris társaságba került ezzel: ugyanebben az intézményben kapott díszprofesszori címet Hillary...","id":"20210406_szijjarto_peter_diszprofesszor_kazahsztan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42669111-fe0f-4467-83d5-885af3c578d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_szijjarto_peter_diszprofesszor_kazahsztan","timestamp":"2021. április. 06. 15:02","title":"Szijjártó Péter díszprofesszor lett Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","shortLead":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","id":"20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3b7413-6714-4458-aa35-34f322f13aa8","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","timestamp":"2021. április. 08. 10:40","title":"Meditálni ment egy barlangba, négy napra csapdába esett egy thaiföldi szerzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki szolidarításukat.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki...","id":"20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994ec8ef-760a-4366-af35-2be65a33fc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 05:15","title":"Ideiglenes szolidaritási adót fizettetne a gazdagokkal az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33500b9b-6aca-41b3-aaff-abcb5971ecc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jurassic Park egy remek mozifilm, sokak nagy kedvence. A Neuralink társalapítója viszont úgy látja: mindaz, ami benne látható, akár valósággá is válhatna.","shortLead":"A Jurassic Park egy remek mozifilm, sokak nagy kedvence. A Neuralink társalapítója viszont úgy látja: mindaz, ami benne...","id":"20210408_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_jurassic_park","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33500b9b-6aca-41b3-aaff-abcb5971ecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fa5ff3-e593-4a3e-9e63-b8e1b5009e04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_neuralink_agy_szamitogep_interfesz_jurassic_park","timestamp":"2021. április. 08. 09:03","title":"Az agy-számítógép interfész egyik kitalálója úgy véli, már építhetnénk egy igazi Jurassic Parkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják az androidos eszközre telepített társaikat. Ezzel megállj-t parancsolhatnak a kéretlen reklámozóknak, sőt a hackereknek is.","shortLead":"Újabb, szigorúbb szabályokat vezet be a jövő hónap elején a Google annak érdekében, hogy mely alkalmazások láthatják...","id":"20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d422fed2-0753-48c7-a043-aad843e5dbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328cd7ef-c134-4dba-91ac-a9d7ae96b30d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_alkalmazas_engedelyek_hozzaferes","timestamp":"2021. április. 07. 09:03","title":"Bekeményít a Google az androidos telefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fb4e9d-81d9-4f6f-bf68-df797eefbb5b","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A kedden kirúgott Petry Zsoltnak tudnia kellett, klubja milyen értékeket képvisel, már csak azért is, mert korábban ő is kiállt mellettük. A Hertha döntésének mégis rossz üzenete van. Vélemény.","shortLead":"A kedden kirúgott Petry Zsoltnak tudnia kellett, klubja milyen értékeket képvisel, már csak azért is, mert korábban ő...","id":"20210407_Gergely_Marton_Petry_Zsolt_tudja_mikor_hova_kell_terdelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51fb4e9d-81d9-4f6f-bf68-df797eefbb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1039e699-1d76-4910-8de5-f45c80737033","keywords":null,"link":"/360/20210407_Gergely_Marton_Petry_Zsolt_tudja_mikor_hova_kell_terdelni","timestamp":"2021. április. 07. 09:00","title":"Gergely Márton: Petry Zsolt tudja, mikor hova kell térdelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5e6176-291c-45aa-a6a7-38fd668ddf51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerre 100 töltőoszlopot lehet majd használni. ","shortLead":"Egyszerre 100 töltőoszlopot lehet majd használni. ","id":"20210407_A_vilag_legnagyobb_Supercharger_allomasat_epiti_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5e6176-291c-45aa-a6a7-38fd668ddf51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a31c13a-3d0a-4823-97cf-afa316d6b3c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_A_vilag_legnagyobb_Supercharger_allomasat_epiti_a_Tesla","timestamp":"2021. április. 08. 05:23","title":"A világ legnagyobb Supercharger állomását építi Kaliforniában a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc06107d-ba5d-4c52-a9b2-42a7b23ff115","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz könnyű sérülést szenvedett.","shortLead":"A kalauz könnyű sérülést szenvedett.","id":"20210408_kalauz_vonat_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc06107d-ba5d-4c52-a9b2-42a7b23ff115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8850f16-c4ed-4df7-bbef-6869779698fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kalauz_vonat_rendorseg","timestamp":"2021. április. 08. 10:23","title":"Keresik a férfit, aki megütött egy ellenőrt a Nyugatiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]