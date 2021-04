Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Pénteken 19 törvényjavaslatot tárgyal az országgyűlés összevonva. A valóságos vita így lehetetlen.","shortLead":"Pénteken 19 törvényjavaslatot tárgyal az országgyűlés összevonva. A valóságos vita így lehetetlen.","id":"20210409_orszaggyules_torvenyjaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aea3c672-b20f-445b-93e1-158464920b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7898a65e-f628-43bc-85ed-e7e6c8adee0d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_orszaggyules_torvenyjaslat","timestamp":"2021. április. 09. 08:32","title":"Rohammunka a törvénygyárban: 19 törvényjavaslatot tárgyal ma az országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA várhatóan pénteken közli, hogy a 12 rendező város stadionjában mekkora kapacitással számolnak.","shortLead":"Az UEFA várhatóan pénteken közli, hogy a 12 rendező város stadionjában mekkora kapacitással számolnak.","id":"20210409_mlsz_puskas_arena_foci_eb_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55686ff-6512-46e0-93d6-c241bd9280ba","keywords":null,"link":"/sport/20210409_mlsz_puskas_arena_foci_eb_stadion","timestamp":"2021. április. 09. 05:05","title":"Az MLSZ azt szeretné, hogy sok szurkoló nézze a foci-Eb-t a Puskás Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","shortLead":"Fény derült a villám logós új crossover hazai indulóárára.","id":"20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d475ee-10d4-428f-8501-e09b2a0bcf3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab32b45-d185-402a-9e63-cb823d1ab241","keywords":null,"link":"/cegauto/20210408_magyarorszagon_a_teljesen_uj_opel_mokka","timestamp":"2021. április. 08. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Opel Mokka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7abb4e-139d-4e9b-8ff3-364bf1a2cdc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint feszes tempót diktálunk, több mint 1 millió magyar már a második oltását is megkapta. A tiszti főorvos arra figyelmeztetett, hogy továbbra is arcmaszkot kell hordani. ","shortLead":"Az operatív törzs szerint feszes tempót diktálunk, több mint 1 millió magyar már a második oltását is megkapta...","id":"20210407_operativ_torzs_koronavirus_gyorgy_istvan_muller_cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf7abb4e-139d-4e9b-8ff3-364bf1a2cdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6fcc7d-06f4-4d5a-8939-7703d88cef16","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_operativ_torzs_koronavirus_gyorgy_istvan_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 07. 12:51","title":"Müller Cecília: A szerdai rekord halálozási számot részben adattorlódás okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","shortLead":"Ennek ellenére ajánlja a vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség.","id":"20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2915e8c2-e24c-4a2b-96e6-3ddee5d6fed2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210407_AstraZeneca_verrog_kapcsolat_EMA_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 07. 16:28","title":"EMA: Lehet összefüggés az AstraZeneca-oltás és a ritka trombózisos esetek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c0d6af-be62-496b-9f21-6f6475ca8ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, mi okozta a hirtelen szaporulatot.","shortLead":"Nem tudni, mi okozta a hirtelen szaporulatot.","id":"20210408_Meduzaszonyeg_boritja_a_trieszti_kikotot__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c0d6af-be62-496b-9f21-6f6475ca8ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398af9ac-2bf7-43b9-9eb8-60318a0079bc","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Meduzaszonyeg_boritja_a_trieszti_kikotot__video","timestamp":"2021. április. 08. 17:43","title":"Medúzaszőnyeg borítja a trieszti kikötőt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","shortLead":"Komoly hullámokat keltett, hogy a Google menesztette két mesterségesintelligencia-kutatóját.","id":"20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c6ff68-75b1-430a-ba68-cd71ca5139be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_google_mesterseges_intelligencia_kutato_kirugas_samy_bengio","timestamp":"2021. április. 07. 11:40","title":"Távozik a Google MI-ügyi menedzsere, miután váratlanul két csúcstudóst is kirúgtak a csapatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más vakcinát kapjanak.","shortLead":"A 18–30 éves korosztály számára a vérrögképződéses esetek miatt tették lehetővé az Egyesült Királyságban, hogy más...","id":"20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39fe1b7-eed6-4eb2-aeba-2c875eaffe65","keywords":null,"link":"/vilag/20210407_astrazeneca_brit_fiatalok_masik_oltas","timestamp":"2021. április. 07. 17:37","title":"Más oltást is választhatnak a 30 év alatti britek az AstraZeneca helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]