Szokott zöld színű zöldséget enni? Lehet, hogy kellene

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet felmérése szerint nagy többségben vannak azok a tanárok, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek” hívott munkavégzéshez.","shortLead":"A szervezet felmérése szerint nagy többségben vannak azok a tanárok, akik nem szeretnének visszatérni a „jelenlétinek”...","id":"20210409_pdsz_iskolak_ujranyitas_aprilis_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c70845a-df27-4f17-b763-406e4723ec7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_pdsz_iskolak_ujranyitas_aprilis_19","timestamp":"2021. április. 09. 06:12","title":"A PDSZ megakadályozná az iskolák április 19-re tervezett újranyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej Navalnij. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kirakják az SZFE-t az Európai Színházi Iskolák és Akadémiák Uniójából, már nehezen érzi a lábait és a kezeit Alekszej...","id":"20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c729be-c2b9-4de0-ac39-c92dec880717","keywords":null,"link":"/360/20210408_Radar360_Ritka_mellekhatas_a_trombozis_korai_a_nyitas_az_orvosok_szerint","timestamp":"2021. április. 08. 08:03","title":"Radar360: Ritka mellékhatás a trombózis, korai a nyitás az orvosok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Akkora visszaesés volt a kiskereskedelmi forgalomban, mint amekkora a tavaly áprilisi boltzárat leszámítva sosem, az igazán kellemetlen meglepetés nem ez a most kiadott számokban, hanem az: még 2020 végéhez, 2021 januárjához képest is keveset vásároltak az emberek idén februárban. Úgy tűnik, elhúzódó válságra készültek sokan már akkor is.","shortLead":"Akkora visszaesés volt a kiskereskedelmi forgalomban, mint amekkora a tavaly áprilisi boltzárat leszámítva sosem...","id":"20210409_boltok_vasarlas_kereskedelem_kisker_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd9735d-622d-4ca1-87d5-7ce1741d2f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1666c846-aa33-4a57-8916-ff8acb4ddc31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_boltok_vasarlas_kereskedelem_kisker_ksh","timestamp":"2021. április. 09. 09:24","title":"KSH: A márciusi lezárás előtt sem mertek az emberek költekezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862cb69d-5726-4e65-ab25-166ac1dd19df","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Több száz lakos tiltakozott a Nagymaroson tervezett kosárcsarnok miatt. A kormány zászlajára tűzött, vélt genderháborúba beleálló polgármester folyamatban lévő ügyre hivatkozva nem nyilatkozik, és a helyi újságban is letiltatott cikkeket.","shortLead":"Több száz lakos tiltakozott a Nagymaroson tervezett kosárcsarnok miatt. A kormány zászlajára tűzött, vélt...","id":"20210408_Sportcsarnok_keszul_a_Dunakanyarban__ha_kell_ha_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862cb69d-5726-4e65-ab25-166ac1dd19df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458fbaa7-e5f9-42c2-8a1f-1cb980b73b26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_Sportcsarnok_keszul_a_Dunakanyarban__ha_kell_ha_nem","timestamp":"2021. április. 08. 14:10","title":"Sportcsarnok készül a Dunakanyarban – ha kell, ha nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem teljesen egyértelmű, miért kaptak sokan kevesebb pénzt a megszokottnál.","shortLead":"Egyelőre nem teljesen egyértelmű, miért kaptak sokan kevesebb pénzt a megszokottnál.","id":"20210408_apolok_szolgalati_jogviszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbb607-1f6c-4e62-a5d1-9785e3c1ce6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cb857a-3c79-437c-8d4b-37cb2e1c5fbc","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_apolok_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. április. 08. 17:32","title":"Több tízezer forintos fizetéscsökkenésre panaszkodnak ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely, aki szerint túljutottunk a harmadik hullám csúcsán. A kormány akár napok múlva dönthet a lazítás következő lépéseiről, az viszont már most biztos, hogy futballmeccseket csak védettségi igazolvánnyal lehet majd látogatni. Az április 19-ei nyitás miatt aggódó pedagógusokat arra kérte, legyenek figyelemmel a szülőkre és a diákokra is. \r

\r

","shortLead":"Életmódunk, még ha maszkkal is, de akár már május végével, június végével visszatérhet a normalitáshoz - mondta...","id":"20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee015a0-c0cd-41b3-aa36-52479684cb9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kormanyinfo_gulyas_gergely","timestamp":"2021. április. 08. 10:57","title":"Gulyás: 3 millió beoltott után döntenek az újraindítás következő lépéseiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","shortLead":"Az első meccs után az idegenbeli visszavágón is öt góllal kapott ki a Szeged a Kieltől.","id":"20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a58af4-9b10-478d-a6e1-580ae95f9713","keywords":null,"link":"/sport/20210407_Kettos_vereseggel_esett_ki_a_Szeged_a_ferfi_kezilabda_BLbol","timestamp":"2021. április. 07. 20:53","title":"Kettős vereséggel esett ki a Szeged a férfi kézilabda BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60631976-1941-4a34-85bc-93ea39252461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Buvár Mariannt meghatotta a társadalmi összefogás.","shortLead":"Buvár Mariannt meghatotta a társadalmi összefogás.","id":"20210409_mentos_hamburger_feljelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60631976-1941-4a34-85bc-93ea39252461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7069a25f-4b39-4036-8ad3-84871f9f3d07","keywords":null,"link":"/elet/20210409_mentos_hamburger_feljelentes","timestamp":"2021. április. 09. 06:40","title":"A hamburgerezés miatt feljelentett mentős több étteremben is ingyen ehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]