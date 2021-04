A PC-k után a mobileszközöket is meghódítaná a világ egyik legnépszerűbb gyűjtögetős kártyajátéka, a Magic: The Gathering. A digitális verzió egyszerre nosztalgia és látványos újdonság, köszönhetően azoknak a technológiai előnyöknek, amit napjaink telefonjai nyújtanak.

Mítosz, HKK, Magic – csupán három név abból a kategóriából, amelyet szerepjátékok magyar kedvelői ismerhetnek. A gyűjtögetős kártyajátékok különlegessége, hogy egyszerre adnak lehetőséget az egyedi paklik összeállítására és azok használatára. A jobbnál jobb kártyák megszerzése ma már viszont nem korlátozódik a hagyományos, papíralapú megoldásokra. Ennek legfőbb oka, hogy a kiadók felismerték, a megfelelő (online) rendszer segítségével számítógépen, vagy akár táblagépen is kialakítható az eredetivel csaknem megegyező kártyakörnyezet.

Utóbbi egyik legismertebbje az 1993 óta létező Magic: The Gathering, amely társaihoz hasonlóan nyomtatott lapokkal kezdte pályafutását. Idővel azonban egy internetes változat és a most már mobileszközökön is játszható, jóval több funkcióval rendelkező Arena című platform is készült hozzá. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy a Magic napjainkban sem csekély táborát még tovább hizlalja a franchise mögötti vállalat.

De van-e olyan jó kártyázni például egy iPhone-ról is, mint asztalon, papírlapokkal?

Letölt, begyakorol

Az Magic: The Gathering Arena ermészetesen mindkét nagy mobil operációs rendszerre, az iOS-re és az Androidra is elérhető, ráadásul egy forintunkba se kerül. Az ingyenesség ellenére a játék abszolút élvezhető, teljes verziós kiadását kapjuk; az indítás egyedüli feltétele az aktív (csakis wifis) internetkapcsolat, illetve egy felhasználói fiók. Ha ezzel is rendelkezünk, telepítettük, továbbá frissítettük a vonatkozó klienst, úgy máris játékba szállhatunk.

A mobilos Magic egyik remek tulajdonsága, hogy azokat is segíti, akik soha nem hallottak sem a kártyákról, sem a játék fontosabb szabályairól. Ezek egyébként nem sokban különböznek a nyomtatott lapokon alapuló változattól: a felhasználónak itt is 20 életpontja van, és ugyanúgy egy másik varázsló (magicesen szólva Planeswalker) ellen küzd, miközben különféle teremtményeket és mágikus eszközöket idéz meg. Örömteli, hogy ebbe már az első, tanító jellegű játékok során is belekóstolhatunk. A rendszer egyébként őt pályáig fogja a kezünket, melyeken változatos erősségű, de még gépi ellenfeleket kell legyőzni – és sajnos muszáj is, mivel a tutorial nem átugorható.

Ez alatt viszont nem csak a pakli összeállítása változik, az elhasználható varázslatok és apró szemétségek is egyre durvábbak lesznek.

Az öt ellenfelen átljutva a rendszer úgy veszi, hogy elsajátítottuk a kártyahasználat alapjait, de legalábbis felszedtünk annyi tudást, hogy érezzük, mikor, mit érdemes lerakni. Itt érdemes kitérni rá, hogy a Magicben nincs egyetlen, jól bevált taktika, minden azon múlik, milyen paklival játszik a másik oldal, és milyen lapokat pakol az asztalra. Egy-egy jó kártya pedig olyan értékkel bír, ami akár egy egész meccs sorsát képes eldönteni – nem ritkán pillanatok alatt.

© Wizards of the Coast

Lapok, körök

A Magicet kimondottan lassú játékmenet jellemzi, és ez nem kizárólag az eredetinél van így: az online, egyébként ugyanúgy angol nyelvű verzió esetében is körökre osztva kell játszani. Visszaszámláló nincs, egy-egy lépés mindaddig befejezetlennek minősül, amíg a játékos rá nem nyom a képernyő sarkában lévő End Turn feliratra. Ilyenkor automatikusan a másik felhasználó kerül sorra, ez alatt pedig általában csak nézhetjük, ahogy az ügyesebbek szétcincálják a frissen lehívott pokolkutyákat. Ha azonban rendelkezünk védekezésre képes lappal, akkor az egyes támadásokat elháríthatjuk. Ennek fontos szerepe van, ilyenkor ugyanis a beérkező sebzést nem mi, hanem a lerakott karakter szenvedi el – és jobb esetben még utána is életben marad.

A Magic elsődleges célja, hogy a bevitt támadásokkal mielőbb nullára redukáljuk a velünk szemben lévő életpontjait. Ezt pedig nem csupán a lehívott szörnyekkel érhetjük el, a pakli tartalmazhat bűbájokat és rontásokat is, melyek növelhetik, de csökkenthetik is a győzelem esélyeit. Az egyes varázslatokkal akár meg is triplizáható a játékos életpontja, de olyan is akad, ami azonnali sebzést oszt ki a másikra. Bizonyos lapokkal pedig a lehívott szörny erősíthető, vagy csapdába ejthető, hogy jó ideig semmit se tudjon csinálni.

A válogatott szivatások egészen izgalmassá tudják tenni a meccseket, de van még egy másik faktor is: a látvány.

© Wizards of the Coast

Dögvész, kicsit akadva

A mobilon való magicezés egyik kétségtelen előnye a technológiai háttér által megjeleníthető, a papírral ellentétben animált grafika, amely esetenként egészen meghökkentő pillanatokat okozhat. Van például olyan, amikor a goblinfőnök egy lebegő hajóból dob bombát az egész játéktérre, máskor egy óriási baziliszkusz vonul át előttünk, illetve lapjaink között.

Amíg viszont a rendes játék folyamatosnak hat, a telefonos Magic kissé akadozva folyik. Ez főleg akkor zavaró, amikor egyszerre több lap van kezünkben. Az akadás ráadásul platformfüggetlenül jelentkezhet: egy 2019-ben megjelent iPhone 11-en ugyanolyan minőségben futott a játék, mint a még korábbi, 2018-as Huawei Mate 20 Lite-on. Érdemes átfutni az androidos áruház hozzászólásait, jó pár kommentet találni, amelyben a teljesítménnyel kapcsolatos nehézségekről írnak. Az iOS-re készült verziónál is hasonló a helyzet.

© Wizards of the Coast

A mobilos változat másik hátránya, hogy egy jóval kisebb képernyőn kell a játékhoz nélkülözhetetlen mozdulatokat megoldani. Ez persze magától értetődő, és a Magic esetében ezzel még nem is nagyon lenne gond. Mi azonban többször tapasztaltuk, hogy a játék nem akar reagálni az utasításra, hiába böktünk az ujjunkkal egyik vagy a másik kártyára. De ezek a problémák valószínűleg el fognak tűnni, ahogy remélhetőleg a teljesítmény is javul majd.

Verdikt

A kisebb bakikat leszámítva a Magic telefonokon is épp annyira szórakoztató, mint a valódi, papíros változat. Az Arenának ráadásul hagyományos PC-s kiadása is van, az ott létrehozott profil pedig a mobilra átlépve is elérhető. Ez esetben tehát mindegy, hogy melyik platformról próbáljuk ki, az összegyűjtött kártyák, az elért teljesítmény mindenhol látszódik. Ahogy a játékmódok terén sincs különbség. Plusz pontként értékeltük azt is, hogy a program (annyira) nem erőlteti a pénzköltést, így akár 0 forintért is játszható. Aki viszont más lapokat is kipróbálna, színesítené a pakliját, annak mindenképp a bolt felé kell vennie az irányt.

A mobilokra (is) szánt újdonságot 10-ből 8 pontra értékeltük: egy próbát megér.

