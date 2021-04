Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója.","shortLead":"Csecsemők is kórházban vannak már koronavírus miatt, a harmadik hullám a gyerekeket sem kíméli – erről is beszélt...","id":"20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672ac8d7-da5d-4597-8f61-138ac61e5816","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_gyerekek_covid_korhaz","timestamp":"2021. április. 12. 11:23","title":"Mit tegyen a szülő, ha azt gyanítja, hogy koronavírusos a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","shortLead":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","id":"20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f680c16-ab98-4be7-8f41-8708f68e1657","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 11. 09:37","title":"Viperával akart emberkedni a lengyel sofőr, de nagyon beégett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0361206f-821c-4e4b-b13d-abdb3a147341","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 19 darabot gyártanak majd belőle.","shortLead":"Összesen 19 darabot gyártanak majd belőle.","id":"20210411_Extravagans_aranyozott_karbon_kerekpar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0361206f-821c-4e4b-b13d-abdb3a147341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24496af0-88af-4ef2-87c4-a8376bd98e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Extravagans_aranyozott_karbon_kerekpar","timestamp":"2021. április. 11. 15:41","title":"Extravagáns és méregdrága az aranyozott karbon kerékpár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359080af-716b-448e-af59-b04216f88953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","shortLead":"1531 ember van Romániában intenzív osztályon a koronavírus miatt, és többet már alig tudnak fogadni.","id":"20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359080af-716b-448e-af59-b04216f88953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa3c71d-4256-4fd4-a034-dbdf7850bf4c","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_intenzives_agy_Romania_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 05:55","title":"Hat szabad intenzíves ágy maradt egész Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése, sem az egészségüggyel kapcsolatos hazudozás.","shortLead":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése...","id":"20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1461ad6f-1a7c-4f38-b311-c40620df090f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","timestamp":"2021. április. 12. 17:30","title":"Ceglédi: Egy halott csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","shortLead":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","id":"20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ad6473-45e9-4024-a68d-a86c87adaae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Vízbe esett a hajóról és meghalt egy ember a Ráckevei-Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify mobilos alkalmazását a jövőben hangvezérléssel is elindíthatjuk. Az új funkció több adatvédelmi kérdést is felvet, amelyeket a cég igyekezett megválaszolni.","shortLead":"A Spotify mobilos alkalmazását a jövőben hangvezérléssel is elindíthatjuk. Az új funkció több adatvédelmi kérdést is...","id":"20210412_spotify_felhasznaloi_adatok_vedelme_hey_spotify_hangvezerles_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6dd0ac4-c53c-4df6-a089-15c466c33247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700a7212-1077-44d1-b77e-0a88e0148d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_spotify_felhasznaloi_adatok_vedelme_hey_spotify_hangvezerles_reklam_hirdetes","timestamp":"2021. április. 12. 18:03","title":"Hirdetésekhez is használja a felhasználók beszédét a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elő a szelvényekkel!","shortLead":"Elő a szelvényekkel!","id":"20210410_Megvannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f0291e-dce9-458e-896e-5bd9cf1df41e","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Megvannak_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. április. 10. 19:52","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]