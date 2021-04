Egy ír jogvédő szervezet arra készül, hogy bíróság elé citálja a Facebookot, mert szerintük az nem védte meg a felhasználók adataiat. A döntés precedenst is teremthet.

Április elején derült ki, hogy több mint 533 millió Facebook-felhasználó privát adata vált böngészhetővé egy nyilvános hackerfórumon. A kikerült információk között telefonszámok, teljes nevek, e-mail címek, születési dátumok és a lakóhelyre vonatkozó adatok is megtalálhatók.

[Ezen az oldalon ellenőrizheti, érintett-e a facebookos adatszivárgásba]

Mivel az adatszivárgás sok európai felhasználót is érint, egy ír jogvédő szervezet, a Digital Rights Ireland (DRI) arra készül, hogy bírósághoz fordul az érintett uniós állampolgárok nevében. Antoin Ó Lachtnai, a DRI igazgatója szerint ez figyelmeztetés is a többi techóriás számára is: ez lehet az első ilyen tömeges fellépés, de valószínűleg nem az utolsó – idézte őt a BBC. A Facebook eközben azzal érvel, hogy nem hibázott, az adatbázisban szereplő információkat ugyanis nyilvánosan elérhető adatokból legózták össze a hackerek.

Antoin Ó Lachtnai szerint az adatszivárgás mértéke és nagysága igen súlyos – arról nem is beszélve, hogy a törvények a felhasználók jogait védik, így a techóriásoknak komolyan kell venniük a személyes adatok védelmét. Márpedig a DRI szerint a közösségi oldal ezt nem tette meg, és nem is értesítette az érintetteket.

Az adatszivárgást még 2019-ben vették észre, majd be is foltozták azt lehetővé tévő biztonsági rést, ám az ebből összeállított adatbázis nemrég felkerült a netre. Emiatt a DRI úgy véli, azok, akik részt vesznek a perben, fejenként akár 12 ezer eurós (kb. 4,3 millió forint) kártérítést is kaphatnak.

Ray Walsh, a ProPrivacy nevű cég digitális adatvédelmi szakértője szerint a per precedenst teremthet, hiszen ha a bíróság kártérítést ítél meg a felhasználóknak, akkor egy jövőbeni adatszivárgás esetén más cégek esetében is hasonló ítélet születhet. Emiatt pedig a vállalatok is nagyobb erőfeszítéseket tehetnek a felhasználói adatok védelme érdekében.

Ha bebizonyosodik, hogy a Facebook nem tett meg mindent az adatszivárgás kivédése érdekében, akkor a GDPR (az európai adatvédelmi rendeletet) értelmében az éves pénzügyi forgalmának 4 százalékát is kiróhatja rá a bíróság büntetésként.

