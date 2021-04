Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37f45fb8-7ae8-4f86-9090-f457936b6186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi tiszti főorvos szerint nyáron még nem szabadna megtartani a tömegrendezvényeket.","shortLead":"A korábbi tiszti főorvos szerint nyáron még nem szabadna megtartani a tömegrendezvényeket.","id":"20210404_Falus_Ferenc_koronavirus_maszk_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37f45fb8-7ae8-4f86-9090-f457936b6186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8007b03-1d7f-411a-afc7-4ee89c7c229b","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Falus_Ferenc_koronavirus_maszk_nyar","timestamp":"2021. április. 04. 15:51","title":"Falus Ferenc: A nyarat maszkban, távolságtartásra ügyelve kell végigcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","shortLead":"Jelenleg a kivitelező kiválasztása zajlik.","id":"20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86bf47b-88bd-45cb-a061-7d7192b4daa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6058f9-fbde-4a4b-85ee-ecb72cc22bc2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210404_Felujitas_Corvin_Aruhaz","timestamp":"2021. április. 04. 21:40","title":"Még az idén elkezdhetik a fővárosi Corvin Áruház felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9354d1ce-a51b-4807-a0a9-bc18425b6ae8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A támadók bántalmazták a ház lakóit, de nagy értékeket nem tudtak szerezni.","shortLead":"A támadók bántalmazták a ház lakóit, de nagy értékeket nem tudtak szerezni.","id":"20210405_Otthonaban_tamadtak_meg_Bernard_Tapie_francia_uzletembert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9354d1ce-a51b-4807-a0a9-bc18425b6ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f2f619-d0b4-41ac-a79b-916de93f1b2c","keywords":null,"link":"/kkv/20210405_Otthonaban_tamadtak_meg_Bernard_Tapie_francia_uzletembert","timestamp":"2021. április. 05. 13:08","title":"Otthonában támadták meg Bernard Tapie francia üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d13bf2-eb1e-4e73-9da0-2680ed2638fc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jövő héten éjjelente fagyni fog, kedd napközben lesz a leghidegebb.","shortLead":"Jövő héten éjjelente fagyni fog, kedd napközben lesz a leghidegebb.","id":"20210404_Havazott_Kekesteton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d13bf2-eb1e-4e73-9da0-2680ed2638fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c5300-eb55-4a47-baa6-fadf5fc248a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Havazott_Kekesteton","timestamp":"2021. április. 04. 12:26","title":"Havazott Kékestetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog javulni a helyzet; egyre többen tervezik a nyári vakációt; létrejött az Üzbég-Magyar Burgonyakutató Központ. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A 2006-os szintre ugrott vissza a költségvetés hiánya, és most beleírják a 2021-esbe is, hogy idén csak alig fog...","id":"20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3407adf3-499c-4bf5-ab70-b134cfe4d188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a03d37-590c-4b69-aefa-bb7a3cf52862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210404_Es_akkor_koltsegvetes_valsag_uzbeg_nyaralas","timestamp":"2021. április. 04. 07:00","title":"És akkor már meg sem próbál úgy tenni a kormány, mint ha tartható lenne a költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39f5aca-4421-4152-a03f-b1a74ea67e05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elébe mennek a kormány vádjainak, és viszontvádakkal élnek.","shortLead":"Elébe mennek a kormány vádjainak, és viszontvádakkal élnek.","id":"20210405_Kozos_videoban_all_ki_az_oltas_mellett_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e39f5aca-4421-4152-a03f-b1a74ea67e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf908e5-2e28-4103-b356-4cccb3b81481","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Kozos_videoban_all_ki_az_oltas_mellett_az_ellenzek","timestamp":"2021. április. 05. 12:01","title":"Közös videóban áll ki az oltás mellett az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt fognia.","shortLead":"Újabb leszállást könyvelhet el a NASA, miután a Perseverance hasára erősített mini helikopternek végre sikerült talajt...","id":"20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66f020f4-9461-48a3-b009-766851245e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8049a-6346-476e-aca6-b827a4d1b4c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_NASA_Perseverance_Marsjaro_Ingenuity_helikopter","timestamp":"2021. április. 04. 10:40","title":"Szédítő mélység, bódító magasság: lepottyant a Marsra a Perseverance helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","shortLead":"Más malőr történt, rossz napra rendelték be az oltandókat.","id":"20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd61cdb7-268f-476b-9c79-3389ee78c883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d50302-dd6a-4b4a-9132-f251d5651415","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_Koronavirus_Sajtokozpont_cafolja_hogy_korabban_zart_volna_be_a_terezvarosi_rendelo","timestamp":"2021. április. 05. 11:36","title":"A Koronavírus Sajtóközpont cáfolja, hogy korábban zárt volna be a terézvárosi rendelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]