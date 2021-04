Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dc5d33f-d6b6-40e4-8297-cf3e6ed904b6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nincs olyan őrületes terhelés a gyerekosztályokon, mint a felnőttekén – mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója a hvg360-nak. Velkey György arról beszélt, igaz vannak súlyosabb koronavírusos betegeik, közülük csak keveseket kell lélegeztetni. A Kórházszövetség elnökhelyettese úgy látja, bár a találkozásoknak van kockázata, a gyerekek szocializációja miatt is fontos, hogy mihamarabb visszatérjenek az iskolákba. ","shortLead":"Nincs olyan őrületes terhelés a gyerekosztályokon, mint a felnőttekén – mondta a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója...","id":"20210415_Elesben_Velkey_Gyorggyel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5d33f-d6b6-40e4-8297-cf3e6ed904b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6f6863-50e7-491d-8df8-df13c2d29ecb","keywords":null,"link":"/360/20210415_Elesben_Velkey_Gyorggyel","timestamp":"2021. április. 16. 13:00","title":"Élesben Velkey Györggyel: Leginkább túlsúlyos kamaszok kerülnek a gyermekintenzívre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni a pedagógusokat.","shortLead":"A szakszervezet szerint jogellenes lépésekre próbálják kényszeríteni a pedagógusokat.","id":"20210416_PDSZ_jelenleti_oktatas_fenyegetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fca84df8-43ba-424c-bf70-53fdeca23e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bb357d-527d-49c4-916b-dd7b8a360f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_PDSZ_jelenleti_oktatas_fenyegetes","timestamp":"2021. április. 16. 21:14","title":"PDSZ: Retorziókkal fenyegetik azokat a tanárokat, akik megtagadják a jelenléti oktatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 2-i nyitást tart reálisnak a püpöki tanács. Az istentiszteletek online közvetítése azonban utána is menni fog.","shortLead":"Május 2-i nyitást tart reálisnak a püpöki tanács. Az istentiszteletek online közvetítése azonban utána is menni fog.","id":"20210415_evangelikus_reformatus_templom_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39728ac9-d1a7-4ee8-b40f-dc011616e559","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_evangelikus_reformatus_templom_nyitas","timestamp":"2021. április. 15. 18:32","title":"Május elején nyitnak az evangélikus templomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre szánná a kormány azt a pénzt, amit az EU válságkezelő programjából kap az ország. Átnéztük a listát, mi mindenre menne el a közel hatezer milliárd forint 2021 és 2026 között.","shortLead":"Bemutatták a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve című tervezetet, amelyben leírták, mi mindenre...","id":"20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238afd4-f50a-4181-bd91-beed20e4fc2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_eu_valsagkezeles_helyreallitas","timestamp":"2021. április. 15. 16:05","title":"Így költené el a kormány a válságkezelésre érkező hatezer milliárd forint EU-pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet a szavazási hajlandóságot is magasnak mérte a budai választókerületben.","shortLead":"A Republikon Intézet a szavazási hajlandóságot is magasnak mérte a budai választókerületben.","id":"20210416_kalman_olga_ii_kerulet_elovalasztas_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c64590e-243f-427f-a9c8-501729e8678a","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_kalman_olga_ii_kerulet_elovalasztas_ellenzek","timestamp":"2021. április. 16. 13:49","title":"Kálmán Olga a legesélyesebb ellenzéki jelölt a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5952db27-8db3-4533-a17b-bc95cd269857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint még egy hétig lehetnek a mostanihoz hasonlóan magas járványszámok. ","shortLead":"Müller Cecília szerint még egy hétig lehetnek a mostanihoz hasonlóan magas járványszámok. ","id":"20210416_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5952db27-8db3-4533-a17b-bc95cd269857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9260bd0f-aeae-43c6-8a5a-7a5a24511f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. április. 16. 12:19","title":"Müller: \"Tetőzik a harmadik hullám, magas számokkal küszködünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikai Tosihiro szerint nincs értelme megrendezni a játékokat, ha az ront a járványhelyzeten.\r

","shortLead":"Nikai Tosihiro szerint nincs értelme megrendezni a játékokat, ha az ront a járványhelyzeten.\r

","id":"20210415_tokio_olimpia_japan_kormany_politikus_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f604760b-3800-4d4d-a462-c6fd70bc7981","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_tokio_olimpia_japan_kormany_politikus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 15. 15:15","title":"Egy japán kormánypárti politikus szerint még akár le is fújhatják az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz, a Facebook rendszere “kivetette magából”.","shortLead":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz...","id":"20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c0f9df-7b61-4a24-a446-cb43b15b8239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 10:33","title":"Tóth Vera élő videóban biztatott az oltás felvételére, de állítja, annyian jelentették, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]