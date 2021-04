Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó projekt pénz híján végül fapados verzióban valósulhat meg, de még így is hatalmas előrelépés lenne a kialakult áldatlan állapotokhoz képest.","shortLead":"Ötszöri módosítás után április 16-ig lehetett beadni az ajánlatokat a Blaha Lujza tér felújítására. A régóta akadozó...","id":"20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6679429b-f057-4a3e-b7ef-953537cd2d9a","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Kethonapos_csuszasban_van_a_Blaha_Lujza_ter_felujitasa","timestamp":"2021. április. 18. 14:00","title":"Lecsupaszították a Blaha Lujza tér felújítását, de így is csúszhat a megvalósítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak 250 ezer beoltott ember hiányzik, hogy megkezdődjön a nyitás következő szakasza.","shortLead":"Már csak 250 ezer beoltott ember hiányzik, hogy megkezdődjön a nyitás következő szakasza.","id":"20210417_Orban_Viktor_kiposztolta_mar_3_millio_250_ezer_ember_van_beoltva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db276322-d8c5-4d4f-91ab-192962bdbefe","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Orban_Viktor_kiposztolta_mar_3_millio_250_ezer_ember_van_beoltva","timestamp":"2021. április. 17. 18:49","title":"Orbán Viktor kiposztolta: már 3 millió 250 ezer ember van beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","shortLead":"A szimbolikus nyilatkozatot konkrét lépések követhetik.","id":"20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3baf307-884d-4830-a0e6-e33af92132d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210418_Megegyezett_a_vilag_ket_legnagyobb_szenkibocsato_orszaga_a_kibocsatascsokkentesrol","timestamp":"2021. április. 18. 10:24","title":"Megegyezett a világ két legnagyobb szénkibocsátó országa a kibocsátáscsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt kereste a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Nyíregyházi Törvényszék.","shortLead":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt...","id":"20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14b8a4-8749-41fc-9cb3-e0efc75a8923","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","timestamp":"2021. április. 18. 09:55","title":"Fogyatékkal élőket és időseket rabolt ki a magyar férfi, Németországban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől újra jelenléti oktatás lesz az alsó tagozatokon, ám az otthon maradók is kapnak feladatokat.","shortLead":"Hétfőtől újra jelenléti oktatás lesz az alsó tagozatokon, ám az otthon maradók is kapnak feladatokat.","id":"20210418_Emmi_Elrendelheto_rendkivuli_szunet_ha_keves_diak_jelenik_meg_az_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e04c22-cbfa-4256-b9e8-844235ba16c8","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Emmi_Elrendelheto_rendkivuli_szunet_ha_keves_diak_jelenik_meg_az_iskolaban","timestamp":"2021. április. 18. 20:42","title":"Emmi: Elrendelhető rendkívüli szünet, ha kevés diák jelenik meg az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti karanténidőszak alatt adták neki a Potamophylax coronavirus nevet","shortLead":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti...","id":"20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2e5f7e-460f-45de-ac80-395f6fcd1fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","timestamp":"2021. április. 18. 16:03","title":"A koronavírusról neveztek el egy legyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Legjobb közép-kelet-európai fim díját. ","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi...","id":"20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53f647-8a4e-474e-b70b-d4ae6d22e89a","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","timestamp":"2021. április. 18. 12:48","title":"Díjat kapott Horvát Lili filmje Clevelandben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb996a0f-3a34-4dc1-80b9-945df7411ec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","timestamp":"2021. április. 18. 12:00","title":"Ez történt: A Pfizer első embere elmondta, hogy egy harmadik oltásra is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]