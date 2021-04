Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6667139-3145-483f-a97b-2fcc55b451eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselő szerint egy kórházba is küldhették volna segíteni.","shortLead":"Az országgyűlési képviselő szerint egy kórházba is küldhették volna segíteni.","id":"20210420_napszam_hadhazy_dudalos_tuntetes_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6667139-3145-483f-a97b-2fcc55b451eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcc7961-9d10-4949-b27b-c8ca471ea31b","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_napszam_hadhazy_dudalos_tuntetes_birsag","timestamp":"2021. április. 20. 09:37","title":"Napszámban kell ledolgoznia Hadházynak a dudálós tüntetés miatt kiszabott bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e127ffff-5cde-41e0-8845-f75bf026ebb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az instabil talajra épült templomot 2000 után újították fel.","shortLead":"Az instabil talajra épült templomot 2000 után újították fel.","id":"20210419_tacs_romania_erdely_refomatus_templom_torony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e127ffff-5cde-41e0-8845-f75bf026ebb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b8dbfb0-a1fd-4347-b72c-c5b78f2feafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210419_tacs_romania_erdely_refomatus_templom_torony","timestamp":"2021. április. 19. 17:15","title":"Leomlott a tacsi református templom tornya – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balhé tényét a rendőrség is megerősítette, de azt már nem, hogy mi miatt.","shortLead":"A balhé tényét a rendőrség is megerősítette, de azt már nem, hogy mi miatt.","id":"20210419_arcmaszk_csepel_148_as_busz_verekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89379-1bd9-4e0b-83c0-77018d66c6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_arcmaszk_csepel_148_as_busz_verekedes","timestamp":"2021. április. 19. 10:55","title":"Állítólag az arcmaszk miatt verekedett össze két ember egy csepeli buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója internetes ténykedését.","shortLead":"Bár a részletek a nyomozás ellenére is homályosak, az Europol még idejében leállította egy bérgyilkos és megbízója...","id":"20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c1d167e-74bb-45a1-b911-8284046b4dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa5c780-3855-4b8b-9283-75a4444281ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_gyilkossag_bergyilkos_sotet_dark_web","timestamp":"2021. április. 19. 09:33","title":"A sötét weben keresett bérgyilkost egy olasz férfi a barátnője ellen, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17beb400-4f47-4adc-8095-f785e65e10ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétféle változatban készülő újdonság 30 centiméterrel nagyobb tengelytávú, mint az ID.4.","shortLead":"A kétféle változatban készülő újdonság 30 centiméterrel nagyobb tengelytávú, mint az ID.4.","id":"20210419_7_szemelyes_villanyautokent_itt_az_uj_vw_id6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17beb400-4f47-4adc-8095-f785e65e10ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b650ba-f5e9-4498-9108-2be9e5853f79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_7_szemelyes_villanyautokent_itt_az_uj_vw_id6","timestamp":"2021. április. 19. 07:59","title":"7 személyes villanyautóként itt az új VW ID.6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt az Oktatási Hivatal is megerősítette. A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány semmit nem vett figyelembe abból, ami az iskolák felelős újranyitásához szükséges lenne.","shortLead":"Ezt az Oktatási Hivatal is megerősítette. A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány semmit nem vett figyelembe...","id":"20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f74ef-c61d-48c2-bbaa-a00bd1b795cd","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint","timestamp":"2021. április. 18. 11:59","title":"Jogszerű az iskolai hiányzás igazolása a járványra hivatkozva a TASZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","shortLead":"Az Apple szerint sikerült érdemi és tartalmas párbeszédet folytatniuk a Parler fejlesztőivel.","id":"20210420_apple_parler_ujra_elerheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d94a5bd7-f5ce-43c0-a2e1-3cdd16ac517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d807bbb-9adb-464d-b2fc-12eb4c4fc417","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_parler_ujra_elerheto","timestamp":"2021. április. 20. 07:44","title":"Visszakerülhet az Apple boltjába az amerikai szélsőjobb kedvenc appja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket - indokolta vasárnap Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos, hogy miért is nem újíthatja meg szerződését az Európai Bizottság az AstraZenecával.","shortLead":"Az Európai Unió csak olyan vakcinagyártókkal szerződik, amelyek a vállalt időben teljesítik a megrendeléseket...","id":"20210418_Nem_ujithatja_meg_szerzodeset_az_Europai_Bizottsag_az_AstraZenecaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea86218-3c2a-45dc-9806-82a0ca853ed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Nem_ujithatja_meg_szerzodeset_az_Europai_Bizottsag_az_AstraZenecaval","timestamp":"2021. április. 18. 15:26","title":"Elképzelhető, hogy nem újítja meg szerződését az Európai Bizottság az AstraZenecával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]