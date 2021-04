Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f77d0b96-ed17-42f3-95b1-20f5d11464ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lukács Viktort, az M4 Sport népszerű riporterét március végén menesztették állásából. ","shortLead":"Lukács Viktort, az M4 Sport népszerű riporterét március végén menesztették állásából. ","id":"20210420_Alig_egy_honappal_a_kirugasa_utan_uj_helyen_folytatja_az_M4_Sport_riportere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77d0b96-ed17-42f3-95b1-20f5d11464ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83f5ff9-d152-4aa1-a8c6-836e57adc63e","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Alig_egy_honappal_a_kirugasa_utan_uj_helyen_folytatja_az_M4_Sport_riportere","timestamp":"2021. április. 20. 10:16","title":"Alig egy hónappal a kirúgása után, új helyen folytatja az M4 Sport riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többség az oltási sorrenden is változtatott volna.","shortLead":"A többség az oltási sorrenden is változtatott volna.","id":"20210421_Median_A_fideszesek_tobbsege_is_adott_volna_bertamogatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86829b-0187-43fb-a6f7-3b9f8fb5f257","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Median_A_fideszesek_tobbsege_is_adott_volna_bertamogatast","timestamp":"2021. április. 21. 06:10","title":"Medián: A fideszesek többsége is adott volna bértámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál számít nagy lemorzsolódásra az egyre magasabb takarmányárak miatt.","shortLead":"Van, aki a hús, a tej és a tojás termelési önköltségének 15-20 százalékos drágulását várja, más a sertéstartóknál...","id":"20210420_tenyleg_dragul_a_hus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39497e71-9287-4a5c-aecd-9fc8d97e9c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3c248f-5738-4bf3-a453-d3b62f252b89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_tenyleg_dragul_a_hus","timestamp":"2021. április. 20. 14:45","title":"Nagyot nőhet a tej, tojás és a hús ára, akár 1800 forint is lehet egy kiló csirkemell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan a visszalépést, gondolkoznak a spanyolok is, a német klubok pedig lendületből utasították el az indulást.","shortLead":"Valószínűleg nem voltak felkészülve az ötletgazdák ekkora felháborodásra: két angol csapat fontolgatja biztosan...","id":"20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb402471-03b1-43b7-a2a6-643b49e53908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac68098-e465-4314-ba37-12ef9bf8a453","keywords":null,"link":"/sport/20210420_Repedeziik_a_Szuperliga_a_Chelsea_mar_szinte_biztosan_visszamondja_a_reszvetelt","timestamp":"2021. április. 20. 20:52","title":"Repedezik a Szuperliga, a Chelsea már szinte biztosan visszamondja a részvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket alkottak a XlX - XX. században. A róluk szóló könyv az interneten ingyen is olvasható.","shortLead":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket...","id":"202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd8465-0e45-4845-b0f7-ce2858907a7b","keywords":null,"link":"/360/202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","timestamp":"2021. április. 20. 15:00","title":"Újraírják a magyar fotótörténetet: jórészt ismeretlen fotográfusnőkön a fókusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","shortLead":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","id":"20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21219b5a-a57b-4202-b7e5-d60dbbc8723f","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 20. 18:19","title":"Kizárja a rokonait a közbeszerzésekből Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény van valójában a magyar krumplikutatásra Üzbegisztánban. Magyar narancs, chilei cseresznye és az átlőtt lábú kolorádóbogár. ","shortLead":"Na, de ha elforgatjuk a képernyőt, úgy már talán látszik a hatalmas növekedés. Hadházi László levezeti, mekkora igény...","id":"20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f004e3da-76d2-46f5-96a2-390a040601b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9b8248-a196-4014-aed7-e0b609889c40","keywords":null,"link":"/360/20210419_Duma_Aktual_Uzbeg_krumplikutato","timestamp":"2021. április. 19. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki se fér a monitorra, úgy kilőtt az üzbég krumplifogyasztás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztek.\r

\r

","shortLead":"A vizsgált TV-paprika-magok közel felénél találtak problémákat, több termék visszahívását, más esetekben...","id":"20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=decfc790-faaa-4bcf-b4ad-39e2ad1dc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a08687-3023-48af-9c5b-0872e16cc1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_nebih_paprikavetomag_teszt_kiskert","timestamp":"2021. április. 21. 08:50","title":"Problémás csírázóképesség, kevés mag – letesztelte a Nébih a paprikavetőmagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]