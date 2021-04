Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott, mert nem találták a vénáját.","shortLead":"Ügyvédje szerint nemhogy vitaminokat nem kap a börtönkórházban Alekszej Navalnij, de injekcióból is csak egyet kapott...","id":"20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66e67c5d-e53c-4c30-b57f-db9c3e617d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33146abe-d3ad-4830-aa1a-0789c042c909","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alekszej_navalnij_oroszorszag_borton_korhaz_tuntetes_moszkva","timestamp":"2021. április. 20. 18:39","title":"Nem engedték be Navalnijhoz az orvosait, betiltották az érte szervezett tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb47502-d6e7-48c5-9840-3401ee4791ac","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig négy hónap alatt 600 ezer forinttal nőtt az átlagár a használtautó-piacon. ","shortLead":"Alig négy hónap alatt 600 ezer forinttal nőtt az átlagár a használtautó-piacon. ","id":"20210420_Harmadaval_dragultak_a_hasznalt_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb47502-d6e7-48c5-9840-3401ee4791ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8500f5cb-185c-4d93-be7a-072d4d01ef18","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Harmadaval_dragultak_a_hasznalt_autok","timestamp":"2021. április. 20. 08:02","title":"Nagyon drágulnak a használt autók, 3,7 millió forint ma az átlagár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbaaa446-1429-47ba-8d9d-c3305904d68d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2680 új fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek száma pedig 269 595.","shortLead":"2680 új fertőzöttet találtak, az aktív fertőzöttek száma pedig 269 595.","id":"20210419_koronavirus_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbaaa446-1429-47ba-8d9d-c3305904d68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c9b19b-fb39-4834-baef-c4fc9ec1a69f","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. április. 19. 09:14","title":"197 koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de003f53-fed8-4d0f-810a-8609d65ec39d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett az április végén induló Friderikusz-podcast előzetese. \r

","id":"20210420_Hogy_kerul_Friderikusz_Sandor_a_Baby_Shark_videojaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de003f53-fed8-4d0f-810a-8609d65ec39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5197e686-a06e-45ba-bd89-04c23c2d9f4e","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Hogy_kerul_Friderikusz_Sandor_a_Baby_Shark_videojaba","timestamp":"2021. április. 20. 10:39","title":"Hogy kerül Friderikusz Sándor a Baby Shark videójába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper már koncertezne, a miniszter már hallgatná.","shortLead":"A rapper már koncertezne, a miniszter már hallgatná.","id":"20210420_Szijjarto_Peter_covidos_eszmecseret_tartott_Majkaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=869e98a0-e211-4a7f-86a5-42ee312b915d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ebb3f6-2a3b-4122-bb00-38d9fc5505ca","keywords":null,"link":"/elet/20210420_Szijjarto_Peter_covidos_eszmecseret_tartott_Majkaval","timestamp":"2021. április. 20. 09:12","title":"Szijjártó Péter covidos eszmecserét tartott Majkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","shortLead":"Pár napon belül több mint ötezer ember küldött levelet emiatt Kásler Miklósnak és Gulyás Gergelynek.","id":"20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c0c302-9e83-4752-ab0f-c2d267ad623a","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_a_varos_mindenkie_kilakoltatasi_moratorium","timestamp":"2021. április. 19. 12:55","title":"Civilek arra kérik a kormányt, hogy hosszabbítsa meg az április végén lejáró kilakoltatási moratóriumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","shortLead":"Gyerekjogokkal foglalkozó brit jogászok indítottak pert a TikTok ellen.","id":"20210421_TikTok_adatgyujtes_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce8699b-f6cd-4d0f-8b62-934f42d31caf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_TikTok_adatgyujtes_per","timestamp":"2021. április. 21. 07:27","title":"Gyerekek személyes adatainak gyűjtéséért perelték be a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48071961-3008-4fd6-a0d3-2e15df3866b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla autógyár tulajdonosa azután szólalt meg, hogy halálos balesetet szenvedett két ember az egyik autójukban, amelyet nem vezetett senki. ","shortLead":"A Tesla autógyár tulajdonosa azután szólalt meg, hogy halálos balesetet szenvedett két ember az egyik autójukban...","id":"20210420_Elon_Musk_szerint_nem_volt_bekapcsolva_az_onvezetes_a_texasi_sofor_nelkuli_halalos_balesetnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48071961-3008-4fd6-a0d3-2e15df3866b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e27439-217c-49e5-961c-c2f182cccccf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Elon_Musk_szerint_nem_volt_bekapcsolva_az_onvezetes_a_texasi_sofor_nelkuli_halalos_balesetnel","timestamp":"2021. április. 20. 10:09","title":"Elon Musk szerint nem volt engedélyezve az önvezetés a halálos Tesla-balesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]